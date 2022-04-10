В Нур-Султане у здания КазМВД сожгла себя протестующая жертва финпирамиды

06:36 12.04.2022

В Казахстане вкладчица финансовой пирамиды подожгла себя у здания МВД.



В Нур-Султане вложившая в финансовую пирамиду "Mudarabah Capital" Багила Досмаилова в знак протеста подожгла себя у столичного здания МВД. Она заявила о "скором закрытии дела" и обвинила в своей смерти замначальника полиции Алматы Рустама Абдрахманова.



Видео самоподжога появилось в сети вечером 11 апреля. Как сообщает Orda.kz, Досмаилова вложила 20 млн тенге в финансовую пирамиду, в отношении основателей которой идет расследование. Досмаилова требовала привлечь к ответственности вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые проходят подозреваемыми по делу. Их отпустили под залог в 3 млн тенге. Также она на своей странице в соцсети просила в своей смерти винить Рустама Абдрахманова.



"Прошу в моей смерти винить Рустама Абдрахманова, который торопится с закрытием дела для того, чтобы оно не ушло в МВД РК, город Нур-Султан", - написала Досмаилова в свом посте.



Она также обвинила полицию в давлении на экспертов судебно-экономической экспертизы.



Вечером 11 апреля Рустам Абдрахманов опубликовал в Facebook пост, где сообщил, что дело о финансовой пирамиде готовится к передаче в суд. По делу проходят 14 подозреваемых.



"По указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией "Содержание под стражей". Шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих санкционирована мера пресечения "залог", еще двое находятся под "домашним арестом", один - под подпиской о невыезде", - написал Абдрахманов.



8 апреля вкладчики финансовой пирамиды собрались у здания полиции в Алматы с плакатами. Они требовали передачи дела в столичную полицию и МВД. При этом, обвинили полицейских Алматы в необъективности при расследовании.