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"Я хочу жить, а не существовать!". Массовые протесты в монгольском Улан-Баторе
07:39 12.04.2022

Протесты в Монголии: Премьер-министр заявил, что создаст рабочую группу с протестующими

CentralAsia (MNG) - Когда 7 апреля в Доме правительства стартовал Экономический форум, на Центральной площади началась серия молодежных акций протеста против роста цен. На площади Сухэ-Батора вышла молодежь с лозунгами "Дайте нам шанс жить на родине!", "Я хочу жить, а не существовать!" и "Правительство само сэкономи!".

Они призывают политиков реально смотреть на текущую ситуацию.

Демонстрация сильно отличалась от предыдущих. Весь день на площади было многолюдно, но не было ни одной бумажки и окурка. Возможно, молодые люди пытались показать, что их сознание иное от старых поколений.

Демонстрация не закончилась в тот же день, когда началась, а продолжилась еще сильнее на следующий день. Потому что в сети появилось видео, на котором полицейский пнул гражданина ногой при задержании 20 молодых людей.

Это побудило молодых людей все больше и больше объединяться и устроить сидячую забастовку, чтобы высказать свое мнение.

Когда известные люди приходили принять участие в их акциях протеста, их тут же прогоняли молодые демонстранты. Потому что молодые люди хотели показать, что они ни у кого не брали денег и не принадлежат ни к какой партии.

8 апреля премьер-министр объявил, что встретится с протестующими и сказал собраться у Центрального дома культуры. Молодые люди разделились, и большинство из них не хотели идти. Они потребовали, чтобы премьер-министр появился на Центральной площади.

Премьер-министр стоял на ступеньках перед статуей Чингисхана и выслушивал требования молодежи. И он извинился перед ними. Он сказал, что сделает все, что в его силах, и готов отдать жизнь против коррупции. Но молодежь требовала реальной реализации, быстрого реагирования и реального воплощения.

Правительство созвало внеочередное заседание, и вечером премьер-министр представил протестующим решение Кабмина. "Правительственные чиновники решили не ездить на больших роскошных автомобилях", - сказал он.

9 апреля правительство создало рабочую группу с протестующими от молодежи, и премьер-министр объявил, что возглавит ее сам.

Президент, который хранил молчание во время протеста, сказал, что он "встречался и консультировался с членами Совета национальной безопасности по поводу срочной необходимости удовлетворить требования молодежи".

Позже, министр ведомства поручил выставить на аукцион транспортные средства повышенной проходимости, зарегистрированные в Министерстве природы, окружающей среды и туризма по соответствующим правилам, и оперативно организовать мероприятия по перечислению доходов в госбюджет.

Протестующие выставили своих представителей из 50-60 человек для контроля за обещаниями правительства и представители до сих пор продолжают сидячую забастовку на главной площади.

Источник - centralasia.media
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