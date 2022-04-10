В Кыргызстане создадут "Евразийский технопарк". Создавальщики пузырей и дыма

08:48 12.04.2022

12 апреля 2022, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



В Кыргызстане создадут Евразийский технопарк. Об этом стало известно по итогам заседания научно-технического совета при коллегии Евразийской экономической комиссии.



"Технопарк будет оказывать поддержку на всех стадиях деятельности - от идеи до получения опытного образца и вывода продукции на рынок", - отметил советник спецпредставителя по устойчивому развитию главы кабмина Асылбек Айдаралиев.



Учредителями выступят действующие компании России, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. В рамках проекта планируются продвижение, внедрение инноваций и научно-технических достижений ученых и изобретателей стран ЕАЭС в агропромышленной, рекреационно-спортивной, топливно-энергетической сферах и спутниковых технологиях.



Евразийский технопарк будет создан на базе академического консорциума "Международный университет Кыргызстана".