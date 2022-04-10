Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин

08:55 12.04.2022

ЗАТУЛИН Константин



10.04.2022



Начавшаяся 24 февраля специальная военная операция стала войной. Не только и даже не столько с Украиной - с Западом, который стоит за происходящим как "серый кардинал" Эмилио Барзини за убийством Сонни Корлеоне в мафиозной саге "Крестный отец".



Не знаю почему, но именно этот образ всплывает передо мной на фоне событий. Мы не сочувствуем Барзини, когда ему приходит конец, - акт пусть криминальной, но справедливости над лицемерием притворного благородства.



Но до заката Западу еще далеко, как бы ни хотелось. Воюем, а у войны не женское лицо… Боевые потери, жертвы среди гражданских, беженцы, безумная пляска санкций и даже отвратительные в своей мелочности запреты нашим теннисистам выходить на корт, а певцам петь на сцене без публичного отказа от России - все это пазлы новой картины мира.



На прошлой неделе к ним добавились переговоры в Стамбуле, полет валькирий над Белгородской областью и постановочные кадры о "злодействах" в Буче по сценарию и режиссуре Сребреницы тридцатилетней давности.



Кто-то думал, что будет по-другому? На войне как на войне, говорят французы. ("Тоже победители?" - как сказал Кейтель, увидев их на подписании капитуляции в Потсдаме.)



Я не верю в кровожадные инстинкты русских солдат, которые, со слов западных политиков, "по приказу Путина насилуют детей на глазах матерей, а матерей - на глазах детей". У меня иммунитет к таким россказням со времен Югославии.



Я, как и многие другие у нас, вижу, что на Украину под лозунгом ее защиты потянулось все отребье с обеих сторон Атлантики. Не говоря уж о местных бандеровцах "с традициями". Эти точно будут зверствовать и - зверствуют. Но опять же никакого открытия тут нет.



Открытие в том, как при всех случающихся просчетах, ошибках и бестолковщине граждане России реагируют на малейший признак отказа от усилий, на проявление сомнений в целях военной операции.



Мир ценой унижения - а именно в этом, без подтверждения оснований, заподозрили идущие переговоры - никак не может быть поддержан абсолютным большинством населения России.



Оказывается, простые люди четче и яснее понимают логику войны, чем иные начальники. Что в нее нельзя играть: недопустимо ставить потребность в переговорном камуфляже, желание удовлетворить амбиции посредников, успокоить сомнительных союзников и продать, наконец, "Челси" - на одни весы с единством фронта и тыла ради победы.



Вопреки многим, я не против переговоров как таковых. Но их результат все же зависит не от дипломатического искусства, а от положения на фронте. Иллюзий не должно возникать.



Не будет никакого нейтралитета, демилитаризации и тем более денацификации на территориях, которые достанутся Зеленскому, даже если он подпишется под договором кровью. Значит, надо достичь максимально возможного, границы которого на карте Украины определяются соотношением сил и возможностью продолжать борьбу. Не думаю, что в реальные цели операции входит поход на Западную Украину.



А вот Харьков, Херсон, Николаев, Одесса, - в целом восток и юг, часто именуемые Новороссией, не могут не входить. Ограничиться признанием Крыма, ДНР и ЛНР, чего тоже не достичь лишь переговорами, - значит одолжиться у будущего: посеяв зерна - пожать ветер.



Что же из этого следует? Без напряжения сил, без чрезвычайных мер и органов мы вряд ли обойдемся. Сорок дней операции дают не только примеры героизма солдат и офицеров, ополчения Донбасса и добровольцев Чечни, но и привычные по мирной жизни образцы бюрократизма, ведомственной разобщенности и волокиты, пугающего отсутствия инициативы.



"Иоанн, Бесс, Кирпиан, Юстин настигли готов в поле и были разбиты не столько противником, сколько собственным беспорядком", - писал на схожие темы в VI веке Прокопий Кесарийский в "Войне с готами". Не будем наступать на грабли - у нас есть чему поучиться в прошлом.



На следующий день после начала войны с нацистской Германией возникла Ставка Верховного командования, а через неделю - Государственный Комитет Обороны. Разве в СССР, при Сталине, без этого не было единоначалия?



Оказывается, в чрезвычайной ситуации без чрезвычайных органов не обойтись. Кажется, к тому идет: 2 апреля глава ДНР Денис Пушилин образовал в республике Государственный Комитет Обороны.



Надеюсь, каким бы ни было окончательное решение Верховного главнокомандующего, в Кремле, чем быстрее, тем лучше, сплотят в единое аппаратное целое управление войной и тылом, пропагандой и гуманитарной помощью, устройством мирной жизни на освобожденных территориях и организацией необходимых поставок стране и людям. Так победим, как сказал бы классик.



Есть одно только, что может помешать. Категорический императив нашей истории, как в Библии: дом, разделившийся в себе, не устоит. Какими бы ни были ошибки и неудачи, претензии к верховной власти нужно переадресовать будущему, еще лучше - историкам.



В прошлом веке, в годы войны, наше общество уже дало увлечь себя сомнениями в Николае II. Всем известно, чем это закончилось для людей и государства. Ставки, как и тогда, высоки: не доставим же врагам удовольствия!