 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.04.2022
11:07  Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"
10:57  "Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO
10:54  Ассамблея религиозных ученых Афганистана призвала талибов допустить всех девочек в школы
10:49  О глубинном народе. Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину? - В.Шацких
10:25  Дефолт по внешнему долгу объявили власти Шри-Ланки
10:10  Анти-Россия не только Украина, - Александр Дугин
09:28  Во 2-й тур выборов Южной Осетии вышли - действующий президент Бибилов и молодой КГБист Гаглоев

09:01  Мемоцид или Фейковая война, - Илья Титов
08:55  Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин
08:48  В Кыргызстане создадут "Евразийский технопарк". Создавальщики пузырей и дыма
07:39  "Я хочу жить, а не существовать!". Массовые протесты в монгольском Улан-Баторе
06:36  В Нур-Султане у здания КазМВД сожгла себя протестующая жертва финпирамиды
00:28  Сценарии борьбы за власть в Пакистане, - Ренат Абдуллин
00:09  Эрдоган срочно мирится с Саудитами. С чего бы? - "Взгляд"
00:07  Выборы президента Франции. Макрон и Ле Пен станцуют второй тур
00:03  Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова
00:02  "Латвийская смесь". Европейцы придумали как легализовать нефть из России, - "МК"
Понедельник, 11.04.2022
21:08  Грузинских нациков Шанаву и Менабришвили прикопали под Харьковом
20:29  В Казахстане создадут еще одну (какую по счету?) Госкомиссию по реализации языковой политики
19:29  Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом, - Е.Погребняк
18:40  23-м премьер-министром Пакистана избран глава "Мусульманской лиги" таджик Шахбаз Шариф
18:11  Венгрия без проблем согласилась платить за рос-газ рублями
17:34  Умер народный артист Узбекистана актер и режиссер Лутфулла Садуллаев
16:31  "В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев
16:27  Исчезающее американское царство, - Туй Лин Ту
15:06  Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев
14:06  Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56  Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37  ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28  В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26  Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23  Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов
12:57  США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48  Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58  Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28  Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09  Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51  Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46  Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
10:39  Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:31  В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана
09:43  Еще у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы
09:20  Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов: Куреши или Шехбаз?
08:37  Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев
08:34  Зачем Европу готовят к голодному бунту, - Вадим Вихров
08:33  Свержение Имрана Хана. Мазохизм как политика, - Л.Савин
00:41  New York Times: назрела необходимость новых секс-правил для натуралов
00:38  Геополитические барышники. Появление "полюса справедливости" - наивные фантазии, - С.Кожемякин
00:37  Мировая финансовая война, - Financial Times
00:02  К чему надо быть готовой Центральной Азии, - полемика Малашенко с Князевым (обоюдное балабольство)
Воскресенье, 10.04.2022
20:29  Exit Poll: Ле Пен и Макрон набирают в первом туре выборов президента Франции равное число голосов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин
08:55 12.04.2022

ЗАТУЛИН Константин

10.04.2022

Начавшаяся 24 февраля специальная военная операция стала войной. Не только и даже не столько с Украиной - с Западом, который стоит за происходящим как "серый кардинал" Эмилио Барзини за убийством Сонни Корлеоне в мафиозной саге "Крестный отец".

Не знаю почему, но именно этот образ всплывает передо мной на фоне событий. Мы не сочувствуем Барзини, когда ему приходит конец, - акт пусть криминальной, но справедливости над лицемерием притворного благородства.

Но до заката Западу еще далеко, как бы ни хотелось. Воюем, а у войны не женское лицо… Боевые потери, жертвы среди гражданских, беженцы, безумная пляска санкций и даже отвратительные в своей мелочности запреты нашим теннисистам выходить на корт, а певцам петь на сцене без публичного отказа от России - все это пазлы новой картины мира.

На прошлой неделе к ним добавились переговоры в Стамбуле, полет валькирий над Белгородской областью и постановочные кадры о "злодействах" в Буче по сценарию и режиссуре Сребреницы тридцатилетней давности.

Кто-то думал, что будет по-другому? На войне как на войне, говорят французы. ("Тоже победители?" - как сказал Кейтель, увидев их на подписании капитуляции в Потсдаме.)

Я не верю в кровожадные инстинкты русских солдат, которые, со слов западных политиков, "по приказу Путина насилуют детей на глазах матерей, а матерей - на глазах детей". У меня иммунитет к таким россказням со времен Югославии.

Я, как и многие другие у нас, вижу, что на Украину под лозунгом ее защиты потянулось все отребье с обеих сторон Атлантики. Не говоря уж о местных бандеровцах "с традициями". Эти точно будут зверствовать и - зверствуют. Но опять же никакого открытия тут нет.

Открытие в том, как при всех случающихся просчетах, ошибках и бестолковщине граждане России реагируют на малейший признак отказа от усилий, на проявление сомнений в целях военной операции.

Мир ценой унижения - а именно в этом, без подтверждения оснований, заподозрили идущие переговоры - никак не может быть поддержан абсолютным большинством населения России.

Оказывается, простые люди четче и яснее понимают логику войны, чем иные начальники. Что в нее нельзя играть: недопустимо ставить потребность в переговорном камуфляже, желание удовлетворить амбиции посредников, успокоить сомнительных союзников и продать, наконец, "Челси" - на одни весы с единством фронта и тыла ради победы.

Вопреки многим, я не против переговоров как таковых. Но их результат все же зависит не от дипломатического искусства, а от положения на фронте. Иллюзий не должно возникать.

Не будет никакого нейтралитета, демилитаризации и тем более денацификации на территориях, которые достанутся Зеленскому, даже если он подпишется под договором кровью. Значит, надо достичь максимально возможного, границы которого на карте Украины определяются соотношением сил и возможностью продолжать борьбу. Не думаю, что в реальные цели операции входит поход на Западную Украину.

А вот Харьков, Херсон, Николаев, Одесса, - в целом восток и юг, часто именуемые Новороссией, не могут не входить. Ограничиться признанием Крыма, ДНР и ЛНР, чего тоже не достичь лишь переговорами, - значит одолжиться у будущего: посеяв зерна - пожать ветер.

Что же из этого следует? Без напряжения сил, без чрезвычайных мер и органов мы вряд ли обойдемся. Сорок дней операции дают не только примеры героизма солдат и офицеров, ополчения Донбасса и добровольцев Чечни, но и привычные по мирной жизни образцы бюрократизма, ведомственной разобщенности и волокиты, пугающего отсутствия инициативы.

"Иоанн, Бесс, Кирпиан, Юстин настигли готов в поле и были разбиты не столько противником, сколько собственным беспорядком", - писал на схожие темы в VI веке Прокопий Кесарийский в "Войне с готами". Не будем наступать на грабли - у нас есть чему поучиться в прошлом.

На следующий день после начала войны с нацистской Германией возникла Ставка Верховного командования, а через неделю - Государственный Комитет Обороны. Разве в СССР, при Сталине, без этого не было единоначалия?

Оказывается, в чрезвычайной ситуации без чрезвычайных органов не обойтись. Кажется, к тому идет: 2 апреля глава ДНР Денис Пушилин образовал в республике Государственный Комитет Обороны.

Надеюсь, каким бы ни было окончательное решение Верховного главнокомандующего, в Кремле, чем быстрее, тем лучше, сплотят в единое аппаратное целое управление войной и тылом, пропагандой и гуманитарной помощью, устройством мирной жизни на освобожденных территориях и организацией необходимых поставок стране и людям. Так победим, как сказал бы классик.

Есть одно только, что может помешать. Категорический императив нашей истории, как в Библии: дом, разделившийся в себе, не устоит. Какими бы ни были ошибки и неудачи, претензии к верховной власти нужно переадресовать будущему, еще лучше - историкам.

В прошлом веке, в годы войны, наше общество уже дало увлечь себя сомнениями в Николае II. Всем известно, чем это закончилось для людей и государства. Ставки, как и тогда, высоки: не доставим же врагам удовольствия!

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649742900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
- В Правительстве обсудили вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе
- Глава МИД Казахстана: Визит делегации Европарламента весьма своевременен и придаст импульс нашему сотрудничеству
- Чем запомнились бывшие акимы?
- Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам
- Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей
- О расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты
- М.Шоранов информировал парламентариев РК и РФ о перспективах двустороннего сотрудничества в здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  