Мемоцид или Фейковая война, - Илья Титов

09:01 12.04.2022 Мемоцид

эхо фейка

Илья Титов



Информационное пространство живет по своим загадочным правилам. Его можно ограничивать, урезать, пытаться направлять и заполнять нужным контентом, но его не получается контролировать. Вброшенные в инфополе сведения живут собственной жизнью, перевираются, интерпретируются, выворачиваются наизнанку - избежать этого нельзя даже тем, кто мнит себя властителем повестки дня. Как пример - события вокруг геноцида в Буче и ракетного удара по Краматорску.



О кровавой провокации в Буче мы писали - огромное количество доводов против, нестыковок официальной версии, дурацких ляпов и свидетельств очевидцев и участников событий никак не помешали запустить в западной прессе широкую кампанию, обвинявшую Россию в массовых расстрелах. Слова "расправа", "геноцид", "военное преступление" звучали с такой легкостью, словно забывалось, что каждое из них - не эмоциональная характеристика ситуации, а имеющее вполне конкретные рамки явление юридического характера, правильность применения таких характеристик должен определять настоящий суд.



Фиктивный суд - суд прессы, общественных деятелей, украинских пропагандистов и западных политиков - вынес вердикт еще до начала раскрутки "резни в Буче". Мы все слышали про осуждения действий ВС РФ от различных Макронов, Жозепов Бореллей, Урсул фон дер Ляйен и прочих пиджаков из брюссельских коридоров, мы все видели громкие публикации в крупных газетах и сюжеты на влиятельных телеканалах.



Формально кампания достигла своей цели - комментарии в соцсетях, посты на форумах и публикации в мессенджерах содержали высказывания простых людей из западных стран, полные ужаса, ненависти и абсолютной веры в бессовестную агрессию кровожадных орков. Тем не менее по сути кампания не достигла своей цели. Причиной этому были не попытки Минобороны или дипломатов при ООН что-то объяснить - их никто не стал слушать - и не полные разборы всех проколов наспех сделанного фейка в российских СМИ - их надежно отрезали от информационного мирка европейского обывателя. Вброс про "зверства" ВС РФ в Буче выполняет программу минимум - на минувших выходных на место действия приехали важные белые господа: Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, руководительница Еврокомиссии и главный дипломат Евросоюза соответственно.



Гости из Брюсселя в компании сотни журналистов потоптались по грязным улицам, поглядели на черные мешки, в которых вроде бы лежат все еще не преданные земле трупы, Урсула что-то пробубнила про "невообразимое зверство", а Жозеп, верховный европейский дипломат, написал, что желает военного разрешения конфликта.



Бучу трудно назвать неудачей - она послужила причиной существенного ужесточения риторики в адрес России. Публичное взаимодействие с агрессором, предполагавшее какие-то рамки приличия, на пару дней оказалось забыто: мы временно превратились в безумных дикарей, с которыми говорить вообще незачем. Демоверсия режима полной изоляции продлилась недолго, но внутри страны многие сломались - вспомните хотя бы Пескова, который от нервов и неподготовленности наговорил в интервью британцам из Sky News такой ерунды, что его недавний пассаж про патриотизм Урганта выглядит на этом фоне невинной оговоркой.



Увидев успех (пусть и весьма ограниченный) Бучи, бессердечные продюсеры запустили в работу сиквел. Как и любой сиквел, паразитирующий на успехе оригинала, новый инцидент был плохо подготовлен - настолько плохо, что даже вызывавшая вопросы у нейтральных наблюдателей Буча на этом фоне казалась невероятно продуманной фальшивкой без слабых мест. Утром 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска ударила ракета. Кошмар и хаос нахождения среди толпы эвакуирующихся беженцев передали видеозаписи, полные криков, паники и ужаса. Спустя двадцать с небольшим минут после произошедшего в соцсетях ведущих украинских пропагандистов - Арестовича и Зеленского (в отданном на аутсорс чиновникам НАТО управлении страной формально действующий президент играет роль пропагандиста) - появились посты, в резких выражениях осуждающие акт вопиющей агрессии со стороны России. Арестович при этом упомянул ракету "Искандер", но вот незадача - на дворе не Босния и не 1995 год, сейчас многочисленными свидетелями тщательно документируется все происходящее.



В Сети предательски всплыли фотографии разгонного блока ракеты "Точка-У", снятой с вооружения в России, но активно используемой ВФУ. Причем поначалу эти фото тиражировали лояльные Киеву блогеры, но после того как украинскую (на самом деле советскую) ракету опознали по торчащему из середины (а не с конца, как у российской ракеты) корпуса оперению, посты с "Искандером" подозрительным образом стали исчезать из аккаунтов "свидетелей российской агрессии". После этого начались увлекательные попытки украинского агитпропа доказать, что "Точка-У" используется Россией. В ход шли самые разные версии: от слов об использовании "Точки" Белоруссией (которая, как известно, активно участвует в боевых действиях возле Краматорска) до удивительных историй о том, что "Калибры", "Искандеры" и прочие "Кинжалы" закончились, потому и пришлось доставать из закромов Родины такое старье. Утверждалось даже, что ВС РФ бьют трофейными ракетами, подло украденными у ВФУ.



Потом, впрочем, наступила очередная зрада - итальянскими репортерами канала La7 оказался снят серийный номер упавшей ракеты. Номер снова предательски указывал на принадлежность к той же серии, к которой принадлежали ракеты, бившие по Донбассу. Вскоре после этого детали вдруг перестали иметь значение - даже в прессе удар по Краматорску изображался широкими мазками, в максимально общих выражениях. Визги о бесчинствах "грязных преступников" - единственный контекст, в котором упоминания в крупных международных СМИ удостоились жертвы этого кошмара. 52 человека убито, более ста человек ранено - все ради яркой картинки агрессии и повода в очередной раз потребовать внешнего вмешательства и увеличения поставок тяжелого вооружения.



Своеобразным мемом южного направления СВО стало наступление Украины на Херсон. Крупный город, посмевший перейти под контроль России без масштабных разрушений и массовых кровопролитий, уже месяц белеет бельмом на глазу киевской власти. Удивительные истории про одиннадцать дней ракетных ударов ВФУ по контролируемому Россией аэродрому в Чернобаевке были лишь началом - на деле удар, хоть и успешный, был всего один, но украинская пропаганда превратила этот успех в жалкий фарс.



Дальше - больше! Раз за разом чиновники из Николаевской области сообщали о новых успехах и продвижениях в сторону Херсона, пару раз в Киеве объявляли о том, что город будет отбит уже этим вечером, а однажды Арестович даже заявил о том, что ВФУ вошли в пределы города. Правда же в том, что у украинской армии на южном направлении нет сил, чтоб вывернуть фронт в свою пользу, так что виртуальные победы призваны замаскировать клинч, в который украинские войска были загнаны российскими.



Тем не менее в пораженных информационным ядом и военным психозом мозгах рождаются все новые и новые повороты борьбы на юге. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объявил о том, что ВФУ отбили поселок Ингулец, где нашли очередные свидетельства "российских зверств" - изнасилованную 78-летнюю старушку и 16-летнюю беременную девушку. Разумеется, в век, когда у каждого в кармане лежит камера высокого разрешения, никаких фото- или видеоподтверждений этим словам не нашлось. Но когда такое кого-то останавливало? Бесконечные бригады ботов взяли жуткую выдумку на вооружение, после чего она всплыла даже в эфире норвежского ТВ.



Почему же ни Буча, ни Краматорск, ни Ингулец не выстрелили, хотя и исполнили свою роль? Все дело в вирусности - ни один из инцидентов, тщательно раскрученных армией верных журналистов в донельзя стерилизованном информационном пространстве, не стал мемом. Создание медиавирусов - настоящее искусство, их природа загадочна и необъяснима. Творец может потратить уйму времени, сил и денег на уходящий в никуда шедевр, а остаться в истории благодаря хиту, созданному на коленке в свободное время.



Секрет вирусности пытаются разгадать психологи и социологи, модные продюсеры лгут об обладании тайным знанием, блогеры-однодневки хватаются за дешевую популярность, греша ложной уверенностью в своей власти над мемами.



Но даже абсолютный контроль над медиаполем не гарантирует успеха постановке. У чудовищного и бесчеловечного фейка про резню в Буче, казалось, были все составляющие успеха: жуткий и цепляющий факт, обернутый в контекст громадной антироссийской медиаистерии и приправленный изящной и понятной игрой слов. Но все же почему-то медиавируса не получилось, как не получилось его и из Краматорска.



Информационный эффект еженедельных реальных жестоких геноцидов достигается слишком большими усилиями и слишком быстро забывается, а значит, наши враги будут пытаться еще и еще. Уже сейчас нет сомнения, что подобные адские "перфомансы" будут поставлены на поток и стабильно раз в неделю, где-то на выходных, "российская агрессия" будет проявляться в очередном месте. Причем, в силу крайне слабой заинтересованности западного обывателя, градус будет повышаться, чтоб сохранить интерес зрителя, - сложно представить, что́ приготовили продюсеры этого жуткого сериала, если расстрелы и бомбардировки сотен гражданских были лишь началом. Источник - завтра

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