Во 2-й тур выборов Южной Осетии вышли - действующий президент Бибилов и молодой КГБист Гаглоев

09:28 12.04.2022

Избирателей Южной Осетии заинтересовало "новое лицо": почему Гаглоев обходит Бибилова

Действующий президент говорит о выборе "между двумя идеологиями"



Во второй тур президентских выборов в Южной Осетии вышел нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас", сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Причем в первом туре выборов молодой "силовик" (Гаглоеву - 41 год) обошел действующего президента на три процента.



Действующий президент говорит о выборе "между двумя идеологиями"



Анатолий Бибилов в ходе первого тура получил 33,5% голосов избирателей, Алан Гаглоев - 36,9%. Учитывая небольшую разницу в количестве голосов, второй тур видится довольно напряженным. И есть немалая вероятность, что в итоге республика получит нового президента-силовика. Действующий глава уже сообщил, что народу Южной Осетии теперь предстоит сделать выбор "между двумя идеологиями". Однако между какими именно - не ясно. По основным параметрам развития республики взгляды обоих кандидатов совпадают. Южная Осетия, в их видении, суверенная, независимая республика, ориентированная на Россию. Возможно, речь идет о степени и глубине этой "ориентации".



ferumfence.ru

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Напомним, действующий президент Анатолий Бибилов незадолго до выборов заявил о необходимости скорейшего проведения референдума, на который будет вынесен вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России. Алан Гаглоев, как и многие другие южно-осетинские политики поддержавший саму идею подобного референдума, однако, считает, что сейчас для этого - не самое подходящее время. По его словам, "муссирование идеи о вступлении республики в состав России сейчас не идет на пользу Москве". "Когда действующий президент объявил о проведении референдума, мы вместе с вами стали свидетелями, что Грузия с этого момента поддержала санкции США против России... Бибилов затягивает в эту ситуацию наших российских коллег, тем самым дискредитируя РФ" - считает Гаглоев. По его мнению, надо дождаться "сигнала от Москвы", а не педалировать этот вопрос.



Сейчас же, по мнению Гаглоева, стоит заняться внутренними вопросами. Главным пунктом в его программе значатся "возвращение республики во власть закона и возвращение народовластия, создавшего государственность". Действующий президент в своей программе сделал упор на развитие промышленности, создание рабочих мест и повышение уровня жизни граждан республики. Довольно популистские обещания. И, судя по результатам первого тура, законность жителей страны сейчас все же интересует больше, чем простой достаток.



Надо сказать, что Гаглоев не в первый раз сошелся с Бибиловым в предвыборной схватке. В 2017-м он также выставлял свою кандидатуру в качестве претендента на пост главы государства. Но тогда набрал около 11% голосов. Пять лет назад Гаглоев был новичком в политике, за плечами которого были лишь 13 лет службы в местном КГБ. В 2019-м Гаглоев создал свою политическую силу - "Аланский союз". Но после того как Минюст Южной Осетии отказал в регистрации объединения, стал членом коалиции оппозиционных сил. Тогда несколько оппозиционных партий сплотились вокруг старейшей в Южной Осетии партии "Ныхас". В феврале этого года Гаглоев стал ее председателем. Что во многом и предопределило его успех в первом туре.



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН