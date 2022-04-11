Анти-Россия не только Украина, - Александр Дугин

10:10 12.04.2022

АНТИ-РОССИЯ: ВОВНЕ И ВНУТРИ



11.04.2022

Александр Дугин



Анти-Россией был СССР эпохи Горбачева. Невменяемый преступный русофобский режим.



Анти-Россией была Российская Федерация 90-х в эпоху правления Ельцина. Еще один преступный русофобский режим. Эпоха полной оккупации Западом. Суверенитет тогда был на уровне зеро. Элита представляла собой колониальную администрацию. Тогда это называлось либеральными реформаторами. Недавно лидер этих реформаторов Анатолий Чубайс сбежал из России. Только недавно!



А многие из ее представителей - не объяснив ничего, не покаявшись ни за что - все еще на первых ролях. Как ни в чем не бывало.



90-е были преступными во всех смыслах. Это было время Анти-России. Все сколоченные в то время состояния, все полученные в то время посты, все нажитые в то время связи – все является глубоко предательским и русофобским. Все основные процессы в политике, экономике, дипломатии, культуре, образовании прямо управлялись с Запада. Западная агентура проникла во все сферы – вплоть до силовиков и спецслужб. И это поощрялось с самого верха. Не просто "спящие", но свободно разгуливающие по России атлантистские гауляйтеры. Пароль, о открывавший все двери был: "русофобия". И не только на "Эхе", но и в Администрации Президента и правительстве. Так и должно быть в Анти-России. Так оно и было.



Путин начал выход из Анти-России, двинулся в сторону России настоящей. И именно тогда постепенно становился виден истинный смысл 90-х. Россия начала понимать, что такое Анти-Россия только по мере того, как становилась Россией.



Путь от Анти-России к России и в 2000-е годы был мягко скажем извилистым. Шаг вперед два назад, три вперед, один назад… не особенно привлекательный танец. Кривой. Будто-то пьяненький идет темным закоулком шатающейся походкой…



И только когда мы приблизились к России достаточно близко, мы обнаружили Анти-Россию вовне. Мы опознали Анти-Россию в Украине. Ведь именно туда бежали люди Анти-России, когда Россия чуть щемила им хвост. И там они сконцентрировались в клубок русофобских змей.

Именно так родился современный украинский нацизм - из тройной русофобии:



локальной (недобитой) бандеровской,

(извечной) западно-атлантистской и

ново-эмиграционной (беженцы из 90-х).

22 февраля 2022 года мы вступили с Анти-Россией в лобовой смертельный конфликт.



Но мы начали специальную военную операцию до того, как покончили с Анти-Россией внутри. И даже те русофобские брызги, который выплеснулись в Израиль и на Запад в первые дни после начала СВО, это только бледная пыль. Ядро Анти-России внутри России все еще не затронуто.



Видя, что ей приходит конец, Анти-Россия отчаянно сопротивляется. Озверело, идя на любые преступления и кровавые акты террора против мирного населения, огрызаются нацисты в Мариуполе, Харькове, Буче, Одессе, Киеве. И не менее озверело обороняется от неизбежного старая прожженно-продажная элита в самой России. Она прекрасно понимает, что и она в котле, который замыкается. Чубайс, Угрант, Собчак, Венедиктов и прочие сбежали первыми. Когда было еще время. Это пятая колонна. Шестая колонна оказалась в котле. И теперь ей не выбраться: для Запада они "преступники", так как солидаризовались с СВО и не предотвратили ее, для России они остатки Анти-России, с корнями в 90-е, с предательским нутром. Теперь им приходится прикидываться "спящими". Но это не меняет их сути: они также ненавидят русских, боятся и презирают их, как вся Анти-Россия целиком. Они предпринимают сегодня все усилия, чтобы остановить специальную военную операцию, на любых основаниях примириться с врагом, удовлетвориться малым. Ведь если украинской Анти-России придет конец, он наступит для Анти-России и внутри. Это неизбежно.



Есть партия Победы: это Президент - силовики – народ. Это - контур истинной России.



И есть партия Анти-России. К ней, увы, относится значительная часть современной российской элиты – родом из 90-х, родом из предательства. Сбежали единицы, основное ядро Анти-России затаилось и ждет. А пока саботирует как может СВО.



В такой ситуации идеология - временно - не имеет значение. Партия Победы не делит никого по принципу левый/правый.



Но противоположная партия Анти-России играет на любых противоречиях, стремится искусственно разжечь идеологические споры, посеять рознь, восстановить народ против Президента – будто это он сам принимает те решения, которые народ считает откровенно предательскими.



На это нельзя поддаваться: это действует партия Анти-России, внутренний враг.



Партия Победы вынуждена вести борьбу на два фронта – внешний и внутренний. Причем внешний включает в себя и украинский нацизм, и глобалистский русофобский Запад. Внутренний фронт – это уже наша русофобская элита.



Вы представляете, насколько тяжело это для Верховного Главнокомандующего? Список обнаруживаемых предателей растет как снежный ком…



Наша Победа наступит когда мы одержим верх на обоих этих направлениях. Элит стремится – ровно также как боевики запрещенного в РФ "Азова" - подорвать мосты, ведущие от народа к Президенту, заблокировать любые коммуникации, изолировать верховную власть от реальной картины драматических трансформаций в обществе. Элита отчаянно пытается не допустить того, чтобы Россия стала народным государством, то есть того, чтобы она стала Россией полностью и необратимо. И Победа России для нее самой станет поражением и моментом расплаты. Шестая колонна загнана в угол. Поэтому сегодня она опаснее, чем когда-либо.



Но люди верят в Россию, в Президента, люди верят в специальную военную операцию, и люди согласны платить любую цену – любую в наших условиях это серьезное высказывание – но только за Победу. И ни за что иное – ни за пол-победы, ни за четверть. За всю Победу целиком. Над Анти-Россией.