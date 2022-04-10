Дефолт по внешнему долгу объявили власти Шри-Ланки

10:25 12.04.2022

В правительстве Шри-Ланки объявили 12 апреля о дефолте по внешним обязательствам страны, сообщает ТАСС.



В Минфине страны подчеркнули, что политикой ведомства станет "замораживание выплат по всем долгам на определенный период времени" в целях "правильной реструктуризации этих обязательств".



В итоге дефолт Шри-Ланки объявлен с поддержанной МВФ программой экономических преобразований.



В марте, как уточняет агентство, инфляция в Шри-Ланке составила 18,7%. Это самый высокий с ноября 2008 года инфляционный показатель.



ЦБ Шри-Ланки считает, что пик инфляции случится в мае. По прогнозам регулятора она может дойти до 28%. Ее причиной называют рост мировых цен на сырьевые товары и увеличение цен внутри страны из-за плавающего курса национальной ланкийской валюты.