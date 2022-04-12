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О глубинном народе. Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину? - В.Шацких
10:49 12.04.2022

О глубинном народе
12.04.2022 Виктор ШАЦКИХ Авторские колонки

Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину

На днях российские СМИ опубликовали результаты социологического опроса об эмиграционных настроениях в РФ. Опрос проводил Левада-центр, признанный в России иностранным агентом. Эту организацию трудно заподозрить в симпатиях к путинскому режиму. Тем интереснее итоги, полученные социологами. Оказывается, по сравнению с довоенным временем эмиграционные настроения уменьшились. Всего 10 процентов россиян подумывают о том, чтобы покинуть страну.

Три года назад, в мирном безмятежном 2019-м, доля "подумывающих" достигала 20-ти процентов (тут еще надо добавить, что от "подумываю" до "собрал чемоданы" – как до Пекина босиком). А сейчас, во время ссоры с половиной мира и накануне вполне возможной частичной мобилизации молодых русских мужиков на войну, эмиграционные настроения снизились.

Правда, уехали Ургант, Пугачева и Галкин. Но Ургант потом вернулся. Сказал, что за границу он ездил в отпуск. Однако есть сведения, что Ваня вернулся в Москву продать недвижимость. Уехала и бывшая начальница "Яндекса" Елена Бунина. Она сказала, что не может жить в стране, которая воюет с соседями. Сделав такое заявление, дама отбыла в Израиль. В государство, вся недолгая история которого это война с братским семитским народом Палестины и другими братскими народами Ближнего Востока. Говорят, что даму на новом месте уже кошмарят молодые еврейские патриоты: значит, тебе не нравится, когда страна ведет тяжелую справедливую войну? Может, ты ошиблась дверью?

Даже если вторая часть этой истории (о том, что Бунину кошмарят в Израиле) – кремлевская пропаганда, то не самого плохого качества. Вообще, сравнение сегодняшней России с Израилем дает богатую пищу для ума. В эти дни много пишут, что Россию покидают лучшие люди. А остаются худшие. Остается так называемый "глубинный народ", зомбированный путинской пропагандой. Прогрессивное мнение на сей счет выглядит так: да, эти граждане составляет большинство населения. Поэтому и рейтинг Путина в России растет. Но кто сказал, что большинство всегда право? Если темная необразованная толпа охвачена милитаристским угаром, это трагедия для страны. Похмелье бывает горьким, история знала примеры – ну, и так далее.

А теперь приложите это все к Израилю. Он воюет с соседями гораздо чаще, чем современная Россия. И глубинный еврейский народ вовсю поддерживает милитаризм своего правительства. Считает его оправданным. Отдает своих сыновей и дочерей на войну. Гордится ими.

Вообще, история евреев, которые много веков жили в других государствах, а потом вдруг отправились в Палестину, откуда их пращуры уехали две тысячи лет назад – отправились и принялись отвоевывать у бывших соседей один клочок земли за другим, со страшными жертвами, возбуждая всенародную арабскую ненависть – эта история, приложенная к сегодняшнему российско-украинскому конфликту, высвечивает в нем те грани, ту глубину, которая недоступна людям, рассуждающим в категориях "ну как же так? Ведь мирно жили, зачем было воевать".

Может быть орловские и курские бабушки, которые в эти дни несут русским солдатам, едущим в танках на Запад, пирожки и банки с парным молоком, разбираются в геополитике лучше, чем Галкин и Пугачева?

"Глубинный народ" это то, на что власть может опереться. В конечном счете, успех или провал военной кампании определяются надежностью этой опоры. Сможет или не сможет начальство призвать на войну достаточное количество солдат. Сумеет ли правильно их мотивировать. Сможет или не сможет наладить героическую работу в тылу. Сделает ли глубинный народ достаточное количество танков, пушек и снарядов для победы.

На Галкина опереться нельзя. По крайней мере, в России. А в Израиле таких мастеров разговорного жанра за милую душу призывают в армию. Довольно часто отправляют на войну. Только считается, что это правильная армия и правильная война. А у русских – доказывают вам сейчас – война неправильная. Вот и вся разница.

О том, что российские начальники сошли с ума, что Европа и весь цивилизованный мир должны подняться на борьбу с варварами, с косматыми азиатскими ордами, говорят не первый раз. Болгарские, венгерские, испанские, итальянские, немецкие, португальские, румынские, словацкие, французские, чешские и японские газеты много писали об этом в начале 1940-х. А к 1945 году все радикально переменилось. И в газетах, и в головах. Орды оказались освободителями. А господин Гитлер, лидер Европы, был объявлен выдающимся, никогда ранее не виданным мерзавцем. Решающий довод в этих геополитических полемиках простой: ширина кости глубинного народа. Так было всегда. И во времена Чингисхана, и еще раньше.

Однако мы ведь начали с социологии. С эмигрантских настроений как критерия. И вы мне сейчас можете сказать: ладно глубинный народ. Но ведь из России уезжают не только скоморохи, но и айтишники. Молодые, перспективные, востребованные. Десятками тысяч. Или автор и это будет отрицать?

Нет, не будет. Автору самому интересно читать про айтишников, которые бегут из России и Белоруссии. Я одну такую заметку прочитал, другую, третью. Потом догадался набрать в гугле "айтишники бегут из Украины". И что вы думаете? Оказалось, что данная категория граждан, легких на подъем, по жизни склонных к перемене локации, активно покидала и эту свободную страну с самым лучшим президентом! До всех спецопераций. Просто в рассуждении чего бы покушать. В поисках где глубже и толще.

Цитирую довоенную заметку из украинского издания newsonline24.com.ua. Она без затей так и называется: "Айтишники разбегаются из Украины: озвучены масштабы катастрофы": "Самым популярным городом для украинцев является Краков … Более 26 процентов украинских айтишников работает в Польше, 19 процентов – в Германии, а 6 процентов в Нидерландах. Об этом говорится в пресс-релизе PBN H + K Strategies. Уточняется, что за последние пять лет 42 процента IT специалистов покинули Украину в возрасте от 26 до 30 лет".

Любопытная ситуация с народными настроениями и в Казахстане. С одной стороны, все признают активное присутствие, если не сказать доминирование в информационном поле РК проукраинской позиции. С другой стороны – опрос населения, проведенный Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope при Международном центре журналистики MediaNet (это не менее прогрессивная организация, чем российский Левада-центр) показал, что глубинный казахстанский народ в российско-украинском конфликте больше поддерживает Россию. Понимает мотивы российского руководства, начавшего военную спецоперацию на Украине. Вообще, гораздо лучше разбирается в этой жизни, чем кому-то хотелось.

Ваш глубинный народ поставил социологов, которые проводили опрос, в нелегкое положение. Они ведь трудятся при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. И вроде бы все сделали, чтобы отработать немецкий хлеб. Обозначили тему опроса как "Вторжение российских войск в Украину". Приделали к нерадостным для спонсоров итогам опроса заголовок "Значительная часть казахстанцев подвержена влиянию российской пропаганды". С таким заголовком уши дедушки Аденауэра на метр выглядывают из монитора. Но цифры в итоговом обзоре все равно нехороши. Теперь немецкий фонд может обрезать прогрессивным социологам финансирование.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649749740


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