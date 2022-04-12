Ассамблея религиозных ученых Афганистана призвала талибов допустить всех девочек в школы

10:54 12.04.2022

12.04.22

Ассамблея религиозных ученых Афганистана выступила с заявлением, в котором призвала радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в стране, отменить все ограничения на образование девочек и вновь открыть для них школы. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.



Религиоведы назвали образование для девочек основополагающим правом и призвали талибов не нарушать его.



Напомним, что в новом учебном году, который в Афганистане начался с 23 марта, талибы позволили посещать школы только девочкам младших классов. Девочки, которые должны учиться в 6 классе и старше, до занятий не допущены по решению Министерства образования, сформированного радикальным движением.



"Согласно правилам шариата, женщина имеет полное право изучать шариат и современные науки вместе с мужчиной. Именно поэтому мы призываем Исламский эмират [Афганистана**] открыть двери образования для девочек и устранить все препятствия в этом отношении", - говорится в заявлении Ассамблеи религиозных ученых Афганистана.

"Девочки имеют право на образование, и для них должен быть проложен путь. Согласно исламу, каждый мусульманин имеет право на образование, и оно должно быть ему или ей предоставлено", - отметили религиоведы.



Добавим, что обеспокоенность ситуацией с образованием девочек в Афганистане ранее выразила в эксклюзивном интервью TOLOnews депутат Европейского мусульманского союза Ивонн Ридли (Yvonne Ridley). По ее словам, на встрече с официальными представителями "Талибана" она попросила о скорейшем открытии школ для девочек средних и старших классов.



Тем временем в Берлине афганцы и граждане Германии провели акцию протеста против недопуска до учебного процесса старшеклассниц, потребовав открытия школ.



С момента закрытия в Афганистане школ для девочек старше 6 класса прошло более двухсот дней. Запрет на их обучение вызвал широкую внутриафганскую и международную реакцию. В частности, Всемирный банк (ВБ) приостановил в Афганистане четыре проекта в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения и обеспечения средствами на жизнь на сумму $600 млн. В ВБ отметили, что все проекты, финансируемые через целевой фонд восстановления Афганистана, подразумевали равный доступ к их услугам вне зависимости от пола.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



**Название, которое "Талибан" применял для обозначения политической системы Афганистана во время своего правления в стране с 1996 по 2001 годы и вновь стал использовать после повторного захвата власти в Кабуле в августе 2021 года.