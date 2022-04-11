"Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO

10:57 12.04.2022

В текущем году власти Узбекистана запланировали начать приватизацию ряда стратегических компаний.



Указом президента поручено выставить на IPO (первичное публичное размещение акций) не менее 49% АО "Узбекнефтегаз", как минимум по 51% госдолей в АО "Тепловые электрические станции" и Uzbekistan Airways, а также до 10 % пакета акций АО UzAuto Motors.

К концу лета в правительство должна быть внесена стратегия реализации оставшейся доли в автоконцерне, а также акций UzAuto Motors Powertrain и Samarqand Avtomobil zavodi (SamAuto).



К 1 сентября поручено подготовить стратегии реформирования "Узбекгидроэнерго", "Узбектелекома" и "Узбекистон почтаси".



Региональные международные аэропорты, включая ташкентский, планируется передать под управление частного сектора на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) – "для модернизации и повышения их операционной эффективности". При этом аэропорты в Ферганской долине предполагается оптимизировать.



До 1 июня при участии Всемирного банка должна быть разработана Стратегия трансформации, развития и приватизации АО "Узбекистон темир йуллари". Она предполагает:



👉 совершенствование тарифной политики путем создания прозрачной и гибкой тарифной системы, направленной на развитие деятельности частных операторов;



👉 развитие конкуренции на рынке услуг железнодорожного транспорта;



👉 повышение эффективности операционных и бизнес-процессов на предприятиях железнодорожного транспорта;



👉 передачу частному сектору внутренних и международных железнодорожных грузо- и пассажироперевозок на основе условий государственно-частного партнерства или франшизы.



Специальную систему управления, направленную на эффективную организацию процессов трансформации и приватизации в акционерных обществах, планируется внедрить в 17 компаниях. Кроме вышеперечисленных, это:



➡️ "Худудгазтаъминот" и "Узтрансгаз",



➡️ "Национальные электрические сети Узбекистана"



➡️ "Региональные электрические сети",



➡️Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты,



➡️ "Тепловые электрические станции" и "Узавтосаноат",



➡️ "Узкимесаноат", "Узметкомбинат", "Навоиазот".



В частности, совершенствованием деятельности компаний "Худудгазтаъминот" и "Региональные электрические сети" правительству поручено заняться до 1 сентября. Работа подразумевает привлечение частного сектора в эти сферы, при этом в указе оговаривается, что частный оператор, которому будут переданы функции оптовой закупки и реализации природного газа и электроэнергии, не должен повышать тарифы для населения. Для начала планируется передать функции в экспериментальном порядке - в 14 городах и районах Узбекистана.



Частный сектор будет привлечен и в систему общественного транспорта. Правительству поручено до 1 декабря на примере Ташкента разработать и начать внедрение стратегии развития инфраструктуры общественного транспорта в Нукусе и во всех областных центрах.



11.04.22