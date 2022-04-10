Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"

11:07 12.04.2022

Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам

Повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе по вопросам развития гражданского общества, религиозных свобод, расширения прав, свобод и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и с коррупцией, укрепления независимости судебной системы. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах



Нур-Султан, 11 апреля 2022 года



Состоялось первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США под сопредседательством Заместителя Руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и Заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.

Повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе по вопросам развития гражданского общества, религиозных свобод, расширения прав, свобод и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и с коррупцией, укрепления независимости судебной системы. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах.

Замгоссекретаря подтвердила поддержку политическим реформам Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации общественно–политической жизни страны и построению "Нового Казахстана" и готовность США оказывать максимальное содействие в усилиях по модернизации страны.

В рамках визита делегации США в Нур-Султан, Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обсудил основные вопросы расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

Также запланированы встречи делегации с рядом других официальных лиц РК и с представителями гражданского общества.



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Заседание Диалога по правам человека и демократическим реформам Казахстан-США

МЮ РК, 11 апреля



11 апреля 2022 года под председательством Заместителя Руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержана Казыхан состоялось первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам Казахстан-США на площадке Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С американской стороны со-председательствовала Заместитель госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Стороны обсудили политические реформы Президента К.Токаева и демократические преобразования в Казахстане.

Вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова выступила с докладами о применении Закона об экстремизме, а также по вопросам беженцев, лиц, получивших убежище и лиц без гражданства.

Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере.