России никак не удается починить трубу КТК

12:28 12.04.2022

Россия проводит проверку на КТК после повреждения причалов



Резервуар КТК. КТК – трубопроводный нефтепровод Тенгиз–Новороссийск, действующий на территории Казахстана и России -



Проверка производственных объектов КТК продлится до 22 апреля. О результатах сообщат дополнительно

НУР-СУЛТАН, 12 апр - Sputnik. Ростехнадзор начал проверку производственных объектов на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

"Во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко от 6 апреля 2022 года о проведении оценки технического состояния производственных объектов КТК Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомила консорциум о предстоящей внеплановой выездной проверке", - говорится на сайте КТК.

Комиссия, в составе которой находятся 19 представителей ведомства, начала работу 11 апреля. Проверка на 19 объектах КТК в Краснодарском крае, Астраханской области, Республике Калмыкия и Ставропольском крае продлится до 22 апреля.

Проверка проводится по факту повреждений, выявленных в конце марта 2022 года на выносных причальных устройствах (ВПУ-2 и ВПУ-3) на морском терминале КТК для анализа причин произошедшего, а также в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

"КТК выражает готовность оказать всестороннее содействие комиссии Ростехнадзора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания оперативно предоставит всю имеющуюся информацию по инциденту и документацию", - говорится в сообщении.

При необходимости по требованию комиссии консорциум обещает обеспечить доступ непосредственно к оборудованию ВПУ. В целях обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности, выход в море с членами комиссий будет осуществляться только при благоприятных погодных условиях.



О ходе работы комиссии КТК сообщит отдельно.

До настоящего времени Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) не уведомляли КТК о внеплановых проверках во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий обнаружены неисправности оборудования ВПУ-3 и ВПУ-2. На ВПУ-3 выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. На ВПУ-2 выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава.

Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.

В настоящее время осуществлена промывка системы ВПУ-3, подготовлена к промывке система ВПУ-2, ожидается номинация танкера для проведения соответствующих операций.

Опасность для населения и экосистемы в акватории МТ в настоящее время отсутствует.