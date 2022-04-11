 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.04.2022
15:16  Вместо 20 тысяч "междунаодных террористов" - 12-ть ОПГ... КазПрокуратура пересмотрела состав "январских" боевиков
15:06  Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев
13:56  Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, - "Хуаньцю шибао"
13:54  Есть ли у Путина средства для большой войны против "вырождающейся Европы"? - Ф.Пармантье, Ж.Пеллистранди
13:52  Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова
13:32  Россия заморозила восстановление "Гагаринского старта" на Байконуре
12:28  России никак не удается починить трубу КТК

11:07  Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"
10:57  "Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO
10:54  Ассамблея религиозных ученых Афганистана призвала талибов допустить всех девочек в школы
10:49  О глубинном народе. Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину? - В.Шацких
10:25  Дефолт по внешнему долгу объявили власти Шри-Ланки
10:10  Анти-Россия не только Украина, - Александр Дугин
09:28  Во 2-й тур выборов Южной Осетии вышли - действующий президент Бибилов и молодой КГБист Гаглоев
09:01  Мемоцид или Фейковая война, - Илья Титов
08:55  Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин
08:48  В Кыргызстане создадут "Евразийский технопарк". Создавальщики пузырей и дыма
07:39  "Я хочу жить, а не существовать!". Массовые протесты в монгольском Улан-Баторе
06:36  В Нур-Султане у здания КазМВД сожгла себя протестующая жертва финпирамиды
00:28  Сценарии борьбы за власть в Пакистане, - Ренат Абдуллин
00:09  Эрдоган срочно мирится с Саудитами. С чего бы? - "Взгляд"
00:07  Выборы президента Франции. Макрон и Ле Пен станцуют второй тур
00:03  Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова
00:02  "Латвийская смесь". Европейцы придумали как легализовать нефть из России, - "МК"
Понедельник, 11.04.2022
21:08  Грузинских нациков Шанаву и Менабришвили прикопали под Харьковом
20:29  В Казахстане создадут еще одну (какую по счету?) Госкомиссию по реализации языковой политики
19:29  Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом, - Е.Погребняк
18:40  23-м премьер-министром Пакистана избран глава "Мусульманской лиги" таджик Шахбаз Шариф
18:11  Венгрия без проблем согласилась платить за рос-газ рублями
17:34  Умер народный артист Узбекистана актер и режиссер Лутфулла Садуллаев
16:31  "В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев
16:27  Исчезающее американское царство, - Туй Лин Ту
15:06  Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев
14:06  Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56  Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37  ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28  В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26  Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23  Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов
12:57  США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48  Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58  Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28  Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09  Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51  Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46  Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
10:39  Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:31  В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана
09:43  Еще у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы
09:20  Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов: Куреши или Шехбаз?
08:37  Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
России никак не удается починить трубу КТК
12:28 12.04.2022

Россия проводит проверку на КТК после повреждения причалов

Резервуар КТК. КТК – трубопроводный нефтепровод Тенгиз–Новороссийск, действующий на территории Казахстана и России -

Проверка производственных объектов КТК продлится до 22 апреля. О результатах сообщат дополнительно
НУР-СУЛТАН, 12 апр - Sputnik. Ростехнадзор начал проверку производственных объектов на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
"Во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко от 6 апреля 2022 года о проведении оценки технического состояния производственных объектов КТК Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомила консорциум о предстоящей внеплановой выездной проверке", - говорится на сайте КТК.
Комиссия, в составе которой находятся 19 представителей ведомства, начала работу 11 апреля. Проверка на 19 объектах КТК в Краснодарском крае, Астраханской области, Республике Калмыкия и Ставропольском крае продлится до 22 апреля.
Проверка проводится по факту повреждений, выявленных в конце марта 2022 года на выносных причальных устройствах (ВПУ-2 и ВПУ-3) на морском терминале КТК для анализа причин произошедшего, а также в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.
"КТК выражает готовность оказать всестороннее содействие комиссии Ростехнадзора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания оперативно предоставит всю имеющуюся информацию по инциденту и документацию", - говорится в сообщении.
При необходимости по требованию комиссии консорциум обещает обеспечить доступ непосредственно к оборудованию ВПУ. В целях обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности, выход в море с членами комиссий будет осуществляться только при благоприятных погодных условиях.

О ходе работы комиссии КТК сообщит отдельно.
До настоящего времени Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) не уведомляли КТК о внеплановых проверках во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.
Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий обнаружены неисправности оборудования ВПУ-3 и ВПУ-2. На ВПУ-3 выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. На ВПУ-2 выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава.
Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.
В настоящее время осуществлена промывка системы ВПУ-3, подготовлена к промывке система ВПУ-2, ожидается номинация танкера для проведения соответствующих операций.
Опасность для населения и экосистемы в акватории МТ в настоящее время отсутствует.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649755680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
- В Правительстве обсудили вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе
- Глава МИД Казахстана: Визит делегации Европарламента весьма своевременен и придаст импульс нашему сотрудничеству
- Чем запомнились бывшие акимы?
- Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам
- Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей
- О расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты
- М.Шоранов информировал парламентариев РК и РФ о перспективах двустороннего сотрудничества в здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  