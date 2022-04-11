Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова

13:52 12.04.2022

Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой



Владислав ЮРИЦЫН



Социолог Гульмира Илеуова о восприятии январских событий через характеристики респондентов



