Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова

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13:52 12.04.2022
Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой
Владислав ЮРИЦЫН
Социолог Гульмира Илеуова о восприятии январских событий через характеристики респондентов