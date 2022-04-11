 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.04.2022
15:16  Вместо 20 тысяч "междунаодных террористов" - 12-ть ОПГ... КазПрокуратура пересмотрела состав "январских" боевиков
15:06  Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев
13:56  Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, - "Хуаньцю шибао"
13:54  Есть ли у Путина средства для большой войны против "вырождающейся Европы"? - Ф.Пармантье, Ж.Пеллистранди
13:52  Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова
13:32  Россия заморозила восстановление "Гагаринского старта" на Байконуре
12:28  России никак не удается починить трубу КТК

11:07  Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"
10:57  "Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO
10:54  Ассамблея религиозных ученых Афганистана призвала талибов допустить всех девочек в школы
10:49  О глубинном народе. Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину? - В.Шацких
10:25  Дефолт по внешнему долгу объявили власти Шри-Ланки
10:10  Анти-Россия не только Украина, - Александр Дугин
09:28  Во 2-й тур выборов Южной Осетии вышли - действующий президент Бибилов и молодой КГБист Гаглоев
09:01  Мемоцид или Фейковая война, - Илья Титов
08:55  Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин
08:48  В Кыргызстане создадут "Евразийский технопарк". Создавальщики пузырей и дыма
07:39  "Я хочу жить, а не существовать!". Массовые протесты в монгольском Улан-Баторе
06:36  В Нур-Султане у здания КазМВД сожгла себя протестующая жертва финпирамиды
00:28  Сценарии борьбы за власть в Пакистане, - Ренат Абдуллин
00:09  Эрдоган срочно мирится с Саудитами. С чего бы? - "Взгляд"
00:07  Выборы президента Франции. Макрон и Ле Пен станцуют второй тур
00:03  Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова
00:02  "Латвийская смесь". Европейцы придумали как легализовать нефть из России, - "МК"
Понедельник, 11.04.2022
21:08  Грузинских нациков Шанаву и Менабришвили прикопали под Харьковом
20:29  В Казахстане создадут еще одну (какую по счету?) Госкомиссию по реализации языковой политики
19:29  Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом, - Е.Погребняк
18:40  23-м премьер-министром Пакистана избран глава "Мусульманской лиги" таджик Шахбаз Шариф
18:11  Венгрия без проблем согласилась платить за рос-газ рублями
17:34  Умер народный артист Узбекистана актер и режиссер Лутфулла Садуллаев
16:31  "В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев
16:27  Исчезающее американское царство, - Туй Лин Ту
15:06  Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев
14:06  Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56  Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37  ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28  В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26  Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23  Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов
12:57  США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48  Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58  Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28  Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09  Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51  Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46  Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
10:39  Новому Казахстану - новые акимы, - Д.Ашимбаев
10:31  В Москву за $200. Российская авиакомпания возобновила полеты из Таджикистана
09:43  Еще у двух КырПарламентариев (Исмаилова и Алимжанова) выявлены фальшивые вузовские дипломы
09:20  Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов: Куреши или Шехбаз?
08:37  Ядерной бомбой в Пакистане распоряжаются генералы, а не правительство, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, - "Хуаньцю шибао"
13:56 12.04.2022

Российско-украинский кризис разоблачает "двойные стандарты" западных гуманитарных принципов

Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, пишет "Хуаньцю шибао". Ксенофобия, расизм и предвзятое отношение к беженцам и их "избирательный прием" – вот новое лицо западного гуманизма.

По мере развития российско-украинского кризиса усугубляется и вызванный им гуманитарный кризис. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что ситуация на Украине может привести к "крупнейшему миграционному кризису в Европе в этом столетии". Столкнувшись с наплывом беженцев, уезжающих из Украины, европейские страны по-разному к этому отнеслись. На сайте ООН сообщается, что граждане из десятков стран третьего мира, в том числе рабочие-мигранты и студенты, проживающие на Украине, столкнулись с расовой дискриминацией, когда пытались покинуть охваченные кризисом районы и попасть в соседние страны, чтобы получить помощь. Выходцы из Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии подвергались откровенно расистскому и ксенофобскому обращению при попытке въехать в соседние с Украиной страны, и время от времени возникал принцип "приоритетного выезда из страны белых людей".

Необходимо утвердить решение о приеме беженцев из Украины, руководствуясь духом гуманизма. Международное право требует защиты прав человека недискриминационным образом, и все государства должны соблюдать принцип недискриминации, особенно это важно в условиях военной напряженности. Если мы принимаем беженцев выборочно и дискриминационно и относимся к беженцам разных рас, цветов кожи и мест рождения с точки зрения "двойных стандартов", то мы не практикуем принципы человечности, а оскверняем дух гуманизма. На самом деле "двойные стандарты" западных стран проявляются не только в избирательном отношении к беженцам из Украины, но и во многих других аспектах. Практика показала, что отношение некоторых западных стран к украинским пострадавшим совершенно отличается от их отношения к беженцам из Йемена, Сирии, Палестины и других стран. Неудивительно, что репортер CNN Арва Дэймон заметила: "Мы с болью наблюдаем, как избирательно принимают беженцев и выборочно наказывают военных преступников. Не только западные СМИ предвзяты, но и весь западный мир".

Международное сообщество выражает серьезную озабоченность и решительно осуждает расистские угрозы и ксенофобское обращение с небелыми людьми, бегущими из Украины. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 2 марта выразил обеспокоенность сообщениями о расовой предвзятости и дискриминации в отношении людей разных национальностей, пытающихся покинуть Украину и найти убежище в соседних странах. Антонио Виторино, генеральный директор Международной организации по миграции, заявил, что он встревожен сообщениями о дискриминации, насилии и ксенофобии в отношении граждан третьих стран, пытающихся бежать из Украины, и призвал страны расследовать и решить эту проблему немедленно. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди также выступил в начале марта с заявлением, в котором осудил любые акты дискриминации и расизма, подчеркнув, что все люди должны получить одинаковую защиту. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма Тендаи Ачиуме заявила, что государственные чиновники, гуманитарные организации и другие субъекты, включая ЕС и его государства-члены, должны принять срочные меры для обеспечения защиты всех лиц и групп, сталкивающихся с расовой и этнической дискриминацией при попытке покинуть Украину.

Некоторые европейские страны и США, а также их ведущие СМИ относятся к беженцам из Украины с точки зрения "двойных стандартов", что очевидно олицетворяет расизм и их геополитические соображения. Во-первых, они решают, принимать ли беженцев из Украины, исходя из таких факторов, как цвет кожи, язык, религия, место рождения, а не статус жертвы. Если обратить внимание на непреднамеренно раскрытые некоторыми западными политиками и СМИ мотивы, то можно понять, почему украинские беженцы чаще признаются западными странами, чем беженцы с Ближнего Востока.

"Украина - цивилизованная европейская страна, в отличие от Ирака и Сирии", - сказал корреспондент CBS News Чарли Д"агата об украинских беженцах. "Они (украинские беженцы) выглядят так же, как и мы, и это повергает нас в ужас, потому что этот конфликт больше не дело бедных и отдаленных народов", - заметила администратор USAID Саманта Пауэр. Британский политик Дэниел Хэннан опубликовал статью в британской The Telegraph, утверждая, что украинский кризис показывает, что вооруженный конфликт - это больше не проблема "бедного и отдаленного населения", и отметил, что украинцы "очень похожи" на европейцев. В связи с этим Эндрю Годес, директор итальянского Центра иммиграционной политики, заявил, что большинство восточноевропейских стран, таких как Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, отвергают сирийских беженцев, но сердечно приветствуют украинцев. Видно, что европейские страны более охотно принимают белокожих украинских беженцев, но при этом неохотно предоставляют защиту выходцам из Африки и Ближнего Востока.

Во-вторых, Украина является важной целью НАТО в расширении на восток и пешкой, которую Запад использует в геополитическом соперничестве с Россией. В некотором смысле роль Украины в европейской геополитике подобна роли Израиля на Ближнем Востоке. В дискурсе западных СМИ украинцы, сопротивляющиеся России, - "герои", а палестинцы, сопротивляющиеся израильской армии, - "террористы".

Сострадание присуще любому человеку. Гуманитарная помощь беженцам во время войн и вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других опасностей является основополагающим человеческим принципом. Гуманизм считается благом, потому что он проповедует взаимопомощь и любовь между людьми и помогает общинам, попавшим в беду, а также защищает человеческое достоинство; причина, по которой гуманизм считается великим благом, заключается в том, что он способствует "любви к людям, как к родным, и любви к миру, как к людям" - это проявление доброты по отношению к любому человеку без дискриминации и предоставление защиты и поддержки всем пострадавшим от конфликтов людям на недискриминационной и культурно приемлемой основе. Гуманизм содержит простейшую концепцию прав человека: равное и беспристрастное обращение с беженцами любого происхождения на основе принципов человечности должно быть правилом без исключений, основанных на цвете кожи, расе, национальности или религиозных убеждениях, и без селективной справедливости, основанной на геополитических мотивах.

Выборочная гуманитарная помощь по признаку расы, этнической принадлежности, национальности или иммиграции неприемлема и несовместима с духом истинного гуманизма. Поэтому, когда западные страны оказывают гуманитарную помощь выборочно, предвзято и в соответствии с их собственными интересами, это не только ослабляет благо и силу, заключенные в духе гуманизма, но также и помогает миру лучше осознать "двойные стандарты" и лицемерие западных стран в отношении гуманизма и прав человека.

Автор: Мао Цзюньсян - исполнительный директор и профессор Исследовательского центра прав человека Центрального южного университета

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649760960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
- В Правительстве обсудили вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе
- Глава МИД Казахстана: Визит делегации Европарламента весьма своевременен и придаст импульс нашему сотрудничеству
- Чем запомнились бывшие акимы?
- Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам
- Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей
- О расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты
- М.Шоранов информировал парламентариев РК и РФ о перспективах двустороннего сотрудничества в здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  