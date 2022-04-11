Вместо 20 тысяч "международных террористов" - 12-ть ОПГ... КазПрокуратура пересмотрела состав "январских" боевиков

15:16 12.04.2022

Генпрокуратура: В январских беспорядках участвовало 12 ОПГ



Арестованы 23 члена группировок, в том числе четыре преступных авторитета



В январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос КИЛЫМЖАНОВ, передает "Казинформ".



- Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы ДЖУМАГЕЛЬДИЕВА "Дикого Армана", "казахстанские" и "Айшуак Жантугел". Арестованы 23 члена ОПГ, в том числе четыре преступных авторитета, - сказал Елдос Килымжанов в ходе пресс-конференции в СЦК.



- Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений. На сегодня подозреваемыми в организации и участии массовых беспорядков признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 226, - проинформировал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры.