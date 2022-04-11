Новым командующим РосАрмией на Украине назначен генерал Дворников

16:08 12.04.2022

РОССИЯ ПОМЕНЯЛА КОМАНДУЮЩЕГО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ: РЕАЛЬНУЮ ПРИЧИНУ НАЗВАЛ ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Россия поменяла командующего спецоперацией на Украине, сообщают источники одного из Telegram-каналов. По их данным, на пост заступил Александр Дворников. Реальную причину перестановки назвал военный эксперт Константин Сивков.



По данным источников Telegram-канала "Спецоперация Z", руководство России поменяло командующего контингентом русской армии, участвующим в освободительной операции на Украине.



Согласно их данным, на пост заступил командующий войсками Южного военного округа, Герой России генерал Александр Дворников. Это назначение в интервью для канала Царьград оценил член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.



Эксперт обратил внимание, что данный военачальник уже дважды проявил себя как выдающийся командир в столкновениях с различными террористическими группировками.



Во-первых, Дворников грамотно командовал полком, разбившим боевиков на полях Второй чеченской войны. Во-вторых, он обеспечил позитивный перелом обстановки в Сирии в 2015-2016 годах, эффективно задействовав ВКС России и заставив профессионально сражаться правительственные сирийские войска.



Собеседник "Первого русского" также объяснил, почему, по его мнению, могла произойти такая перестановка в командовании. Он выразил уверенность, что дело явно не в каких-то мнимых ошибках предыдущего руководства:



Не было просчетов у прошлого командующего. А назначили Дворникова сейчас, потому что стартовала новая фаза ведения операции. Командующий находится там непрерывно полтора месяца в режиме высокого напряжения. Поэтому человеку надо элементарно отдохнуть. В наших войсках регулярно проходит ротация.