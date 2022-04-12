Какой может быть следующая "адская" санкция против России? - В.Катасонов

17:02 12.04.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 12.04.2022 |



Необходимо довести до реализации предложение о продаже газа за рубли и распространить его на другие товары российского экспорта



Число санкций, введенных коллективным Западом против России с конца февраля, исчисляется тысячами. Подавляющая часть их чисто символическая – против отдельных физических лиц и юридических лиц. Однако есть несколько санкций, которые в Вашингтоне называют "адскими", т. е. имеющими сильный эффект. К таковым, прежде всего, относятся блокировка системы СВИФТ для российских банков (хотя не всех), а также заморозка большей части международных резервов Российской Федерации. Сначала СМИ сообщали, что было заморожено более 300 млрд. долл., или около половины всех резервов, а 5 апреля глава британского МИД Лиз Трасс уточнила данные: заморожено свыше 350 млрд. долл., или более 60% всех российских резервов.



Только что США и Европейский союз обнародовали пятый пакет санкций. Никаких смертельных акций против России, по мнению российских экспертов, они не содержат. Некоторые даже поспешили заключить, что коллективный Запад исчерпал арсенал "ядерных зарядов" в санкционной войне с Россией. Однако, по моему мнению, у наших противников есть еще один неприятный сюрприз. И если знать о нем, его можно избежать или по крайней мере смягчить ожидаемый удар.



В конце февраля российские официальные резервы в долларах США, евро, британских фунтах, японских иенах и других резервных валютах были обнулены в результате заморозки. Однако внешняя торговля России с использованием указанных "токсичных" валют продолжается. Москва поняла, что от использования таких валют надо резко уходить. 23 марта Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать Европе российский газ за рубли, а не за евро и доллары. Однако перехода на рубли так и не произошло. Продажа природного газа продолжается в евро (и в небольшой части в долларах). Просто несколько изменилась схема оплаты, и в ней появился промежуточный рублевый счет. Однако "токсичные" евро и доллары продолжают поступать в Россию. Схема следующая: 1) европейский импортер российского газа вносит на счет уполномоченного российского банка (Газпромбанка) евро согласно условиям контракта; 2) Газпромбанк конвертирует евро в рубли на российской валютной бирже и зачисляет рубли на счет импортера российскую валюту; 3) с рублевого счета импортера деньги перечисляются на рублевый счет Газпрома в том же Газпромбанке.



По нефти и другим экспортным товарам схема старая: импортер перечисляет "токсичную" валюту на счет экспортера, а тот уже сам конвертирует иностранную валюту в рубли. Раньше он мог вообще ничего не конвертировать, оставляя выручку на валютном счете либо в российском, либо в иностранном банке. В связи с санкционной войной восстановлен порядок, который существовал в 2000-е годы, согласно которому экспортер был обязан конвертировать часть валютной выручки в рубли. Сейчас норматив конвертации установлен в 80%. Конвертация осуществляется на Московской бирже. В любом случае вся иностранная валюта в силу новых условий санкционной войны размещается в российской банковской системе. Депонирование валюты в иностранных банках прекращено.



Может быть, вся валютная выручка от экспорта приобретается Центральным банком России? Такая версия не подтверждается. На сайте ЦБ РФ имеется страничка "Объем операций Банка России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке". На ней мы видим нулевые значения как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. Продавать нечего, ибо все заморожено (считай конфисковано). А покупать боязно. Ибо зачисленная на счет Банка России иностранная валюта будет тут же тоже заморожена. Банк России фактически выключен из операций с иностранной валютой.



И теперь этими операциями занимаются исключительно российские коммерческие банки. Прежде всего, те, которые обслуживают экспортеров и импортеров. Так, чтобы снабжать Газпром рублями, Газпромбанку нужна иностранная валюта. Без сомнения, на сегодняшний день Газпромбанк становится одним из самых "валютных" банков в России (до этого таковым считался Внешторгбанк).



А какие еще российские банки можно назвать главными валютными кубышками, замещающими Банк России? На сайте Банка России ответа на данный вопрос нет. Однако можно предположить, что это должны быть банки крупные (из первой тридцатки) и не попавшие под полные санкции коллективного Запада. Еще в начале марта в черный санкционный список попали ВТБ, банк "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ (они были отключены от системы СВИФТ). В пятом пакете санкций к указанному списку добавлены Сбербанк и Альфа-банк. На данные кредитные организации приходится около 80% всех активов банковской системы России. В отношении них действуют блокирующие санкции, предусматривающие отключение от системы СВИФТ, закрытие корсчетов в западных банках, полную заморозку активов в доступных коллективному Западу юрисдикциях.



Газпромбанк находится под частичными санкциями, что доставляет ему неудобства, но все-таки позволяет работать с иностранной валютой. Под частичными санкциями оказались Россельхозбанк, СМП Банк и Уральский банк реконструкции и развития.



А какие банки из разряда крупных (по российским меркам) остались "чистыми"? Санкций избежали Росбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит и Тинькофф банк. Но первые три по своему капиталу являются иностранными. И не исключено, что в какой-то момент они вообще могут прекратить свою деятельности, окончательно покинув Россию. Даже пойдя на большие потери.



Итак, у Банка России небогатый выбор в вопросе, на кого возложить бремя работы с иностранной валютой? Все тот же Газпромбанк и максимум 2-3 российских (по происхождению уставного капитала) банка. Думаю, что коллективный Запад специально избавил Газпромбанк от блокирующих санкций, чтобы оставить себе "окно", через которое можно проводить операции по закупке российских энергоносителей.



Из представленной мною картины видно, что Россия продолжает играть по старым правилам: продает свои товары за "токсичную" валюту и за нее же закупает импорт. При этом во внешней торговле профицит (активное сальдо) торгового баланса не только не сократилось, но продолжает расти. Эксперты агентства Блумберг прогнозируют, что в 2022 году Россия может заработать на экспорте нефти и газа более 320 млрд. долл. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году. А банк Goldman и Институт международных финансов (IIF) ожидают рекордного положительного сальдо счета текущих операций в России в 2022 году в размере 205 миллиардов долларов (больше, чем в прошлом году почти в 1,7 раза).



Если исходить из приведенной оценки положительного сальдо счета текущих операций, в среднем за сутки запасы иностранной валюты в России прирастают на 0,56 млрд. долл. С момента заморозки валютных активов Банка России прошло уже полтора месяца. Следовательно, запасы иностранной валюты за это время выросли примерно на 25 млрд. долл. Раньше бы большая часть этой суммы валюты оказалась на балансе Банка России. Сейчас она накапливается на балансах очень небольшой группы российских коммерческих банков. Очевидно, что в какой-то момент санкционной войны все эти валютные накопления коллективный Запад прихлопнет. Не думаю, что это произойдет завтра. Вашингтон и его союзники будут ждать, пока сумма накоплений станет у России побольше. Может быть, превысит 100 млрд. долл. Это и будет та "адская" санкция, о которой коллективный Запад сейчас благоразумно молчит.



Но нам об этом следует помнить и упредить противника.



Во-первых, довести до практической реализации предложение президента Владимира Путина о продаже газа за рубли. И распространить его на нефть и другие товары российского экспорта. Во-вторых, не допускать гигантского профицита торгового баланса и счета текущих операций. С одной стороны, не педалируя искусственного наращивания экспортной выручки. С другой стороны, увеличивая импортные закупки. Однако закупки не ширпотреба, а инвестиционных товаров (машин и оборудования), необходимых для импортозамещения и восстановления разрушенной промышленности. Как вариант: дополнительным каналом реализации больших поступлений "токсичной" валюты могут стать закупки на мировом рынке золота (для примера: Китай, занимающий первое место в мире по золотодобыче, ежегодно закупает почти по 1000 тонн драгоценного металла на мировом рынке).



Предлагаю ввести жесткое валютное правило: поступающая в Россию "токсичная" валюта должна быть использована на импортные закупки необходимых товаров или золота в течение не более месяца с момента ее зачисления. А также установить предел объема суммарных накоплений "токсичной" валюты в России в 10 млрд. долларов. Источник - Фонд стратегической культуры

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