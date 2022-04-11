В Казахстане продолжают выполнять госпрограмму повышения идентичности "Рухани жангыру"

17:16 12.04.2022

В Костанае прошел круглый стол, посвященный пятилетию программы "Рухани жаңғыру"



Мероприятие организовано в рамках цикла познавательных мероприятий "Шежіре ғұмыр", направленных на сохранение национальной идентичности по проекту "Организация мероприятий, направленных на реализацию программы "Рухани жаңғыру" в Костанайской области" передает Zakon.kz.

В работе круглого стола участвовали члены экспертного совета, студенты высших учебных заведений, заинтересованные представители различных молодежных организаций.



"Рухани жаңғыру" является логическим продолжением идей и задач модернизации страны, старт которой был объявлен в Послании главы государства. Статья определяет модель духовной модернизации РК. Сегодня в рамках третьей модернизации Казахстана осуществляются три процесса. Это политическая реформа, создание новой модели экономического роста и модернизация общественного сознания. И именно модернизации общественного сознания хотелось бы уделить особое внимание. Особенно таким проблемам, как социальная философия, поэтому разработка теоретических аспектов этого понятия всегда была в центре внимания наших научных деятелей и философов, – отметил в своем приветственном слове руководитель Управления общественного развития Костанайской области Марат Журкабаев.

встреча

Фото: Управление общественного развития Костанайской области



Развитием общественного сознания кандидат философских наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова Сафар Колдыбаев занимается давно. По его мнению, общественное сознание – это совокупность тех общих психологических и духовных качеств, которые присущи обществу или определенной социальной группе людей.



встреча

Фото: Управление общественного развития Костанайской области



Сегодня перед нами стоит важная задача по модернизации общественного сознания, она в основном диктуется нам и экономическими потребностями. Потому что мы ставим перед собой амбициозные задачи по созданию высокотехнологичного производства, цифровой экономики. Важно, чтобы будущее поколение приобрело для себя за этот процесс новые качества, такие как конкурентоспособность, прагматизм, открытость сознания, культ знаний. Мне представляется, что в результате этой модернизации наше сознание должно подойти к европейским стандартам, в этом и есть революционность данной программы, – подчеркнул Сафар Колдыбаев.

За время работы программы "Рухани жаңғыру" по всей стране были открыты тысячи кабинетов робототехники, которые позволили юным конструкторам-школьникам учиться моделированию, реализовывать свои научные идеи с раннего возраста.



встреча

Фото: Управление общественного развития Костанайской области



Своим опытом в обучении детей робототехнике поделился учитель информатики школы-гимназии им. М. Горького Андрей Лисовский.



Когда мы только начинали заниматься такими проектами, мы исходили из того, что инженерные специальности становятся все более востребованными в современных отраслях экономики. Появляется целый ряд новых профессий для освоения, в которых требуются начальные навыки конструирования, программирования, компьютерной графики. На своих уроках мы стали обучать школьников 13-16 лет элементам промышленного моделирования, азам работы с системой автоматического моделирования. После непродолжительного обучения, через три месяца, мы провели первый школьный конкурс по инженерному моделированию, на котором были выявлены первые результаты наших учащихся. Сейчас число проектов наших школьников растет, как и растет число их побед на городских, областных и республиканских конкурсах. Я горд, что наши ребята занимают призовые места и в соседних странах, – отметил Андрей Лисовский.

встреча

Фото: Управление общественного развития Костанайской области



Заседание прошло в форме диалога, где молодые люди высказали ряд своих мнений и пожеланий для дальнейшей успешной реализации программы "Рухани жаңғыру".



Елена Беляева