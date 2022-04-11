 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.04.2022
17:42  Вместо западных в Россию придут индийские сетевые магазины, - "РГ"
17:16  В Казахстане продолжают выполнять госпрограмму повышения идентичности "Рухани жангыру"
17:02  Какой может быть следующая "адская" санкция против России? - В.Катасонов
16:21  Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
16:08  Новым командующим РосАрмией на Украине назначен генерал Дворников
15:16  Вместо 20 тысяч "международных террористов" - 12-ть ОПГ... КазПрокуратура пересмотрела состав "январских" боевиков
15:06  Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев

13:56  Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, - "Хуаньцю шибао"
13:54  Есть ли у Путина средства для большой войны против "вырождающейся Европы"? - Ф.Пармантье, Ж.Пеллистранди
13:52  Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова
13:32  Россия заморозила восстановление "Гагаринского старта" на Байконуре
12:28  России никак не удается починить трубу КТК
11:07  Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"
10:57  "Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO
10:54  Ассамблея религиозных ученых Афганистана призвала талибов допустить всех девочек в школы
10:49  О глубинном народе. Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину? - В.Шацких
10:25  Дефолт по внешнему долгу объявили власти Шри-Ланки
10:10  Анти-Россия не только Украина, - Александр Дугин
09:28  Во 2-й тур выборов Южной Осетии вышли - действующий президент Бибилов и молодой КГБист Гаглоев
09:01  Мемоцид или Фейковая война, - Илья Титов
08:55  Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин
08:48  В Кыргызстане создадут "Евразийский технопарк". Создавальщики пузырей и дыма
07:39  "Я хочу жить, а не существовать!". Массовые протесты в монгольском Улан-Баторе
06:36  В Нур-Султане у здания КазМВД сожгла себя протестующая жертва финпирамиды
00:28  Сценарии борьбы за власть в Пакистане, - Ренат Абдуллин
00:09  Эрдоган срочно мирится с Саудитами. С чего бы? - "Взгляд"
00:07  Выборы президента Франции. Макрон и Ле Пен станцуют второй тур
00:03  Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова
00:02  "Латвийская смесь". Европейцы придумали как легализовать нефть из России, - "МК"
Понедельник, 11.04.2022
21:08  Грузинских нациков Шанаву и Менабришвили прикопали под Харьковом
20:29  В Казахстане создадут еще одну (какую по счету?) Госкомиссию по реализации языковой политики
19:29  Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом, - Е.Погребняк
18:40  23-м премьер-министром Пакистана избран глава "Мусульманской лиги" таджик Шахбаз Шариф
18:11  Венгрия без проблем согласилась платить за рос-газ рублями
17:34  Умер народный артист Узбекистана актер и режиссер Лутфулла Садуллаев
16:31  "В некоторых регионах показуха продолжается". Шавкат Мирзиеев - о посадке деревьев
16:27  Исчезающее американское царство, - Туй Лин Ту
15:06  Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии, - Алексей Токарев
14:06  Генподряд на строительство школ в Бишкеке получила очередная афер-компания?
13:56  Силиконовая долина переходит под контроль руководителей индийского происхождения
13:37  ОАО "Кыргызалтын" возглавил старый, матерый нестяжатель Жарасул Абдураимов
13:28  В Узбекистане иностранцы теперь смогут покупать элитное жилье на этапе строительства
13:26  Экспедиция в будущее. Как Таджикистан догонял СССР, - Гафур Шерматов
13:23  Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту? - Замир Каражанов
12:57  США взрывают Пакистан, но у Имран Хана еще есть шанс..., - Г.Мирзаян
12:48  Заработок мигрантов в России сократился вдвое. Они уезжают с надеждой на возвращение
11:58  Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы, - Р.Трунов
11:28  Все - с начала? В Китае зарегистрирован рекордный суточный показатель заражений коронавирусом
11:09  Нефтяную "Казмунайгаз" возглавил нефтяник Исказиев
10:51  Новые кадры Казахстана. Неувядаемая Тамара Дуйсенова вновь министр соцзащиты
10:46  Американцы пытаются расколоть арабское единство, - Константин Ольшанский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане продолжают выполнять госпрограмму повышения идентичности "Рухани жангыру"
17:16 12.04.2022

В Костанае прошел круглый стол, посвященный пятилетию программы "Рухани жаңғыру"

Мероприятие организовано в рамках цикла познавательных мероприятий "Шежіре ғұмыр", направленных на сохранение национальной идентичности по проекту "Организация мероприятий, направленных на реализацию программы "Рухани жаңғыру" в Костанайской области" передает Zakon.kz.
В работе круглого стола участвовали члены экспертного совета, студенты высших учебных заведений, заинтересованные представители различных молодежных организаций.

"Рухани жаңғыру" является логическим продолжением идей и задач модернизации страны, старт которой был объявлен в Послании главы государства. Статья определяет модель духовной модернизации РК. Сегодня в рамках третьей модернизации Казахстана осуществляются три процесса. Это политическая реформа, создание новой модели экономического роста и модернизация общественного сознания. И именно модернизации общественного сознания хотелось бы уделить особое внимание. Особенно таким проблемам, как социальная философия, поэтому разработка теоретических аспектов этого понятия всегда была в центре внимания наших научных деятелей и философов, – отметил в своем приветственном слове руководитель Управления общественного развития Костанайской области Марат Журкабаев.
встреча
Фото: Управление общественного развития Костанайской области

Развитием общественного сознания кандидат философских наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова Сафар Колдыбаев занимается давно. По его мнению, общественное сознание – это совокупность тех общих психологических и духовных качеств, которые присущи обществу или определенной социальной группе людей.

встреча
Фото: Управление общественного развития Костанайской области

Сегодня перед нами стоит важная задача по модернизации общественного сознания, она в основном диктуется нам и экономическими потребностями. Потому что мы ставим перед собой амбициозные задачи по созданию высокотехнологичного производства, цифровой экономики. Важно, чтобы будущее поколение приобрело для себя за этот процесс новые качества, такие как конкурентоспособность, прагматизм, открытость сознания, культ знаний. Мне представляется, что в результате этой модернизации наше сознание должно подойти к европейским стандартам, в этом и есть революционность данной программы, – подчеркнул Сафар Колдыбаев.
За время работы программы "Рухани жаңғыру" по всей стране были открыты тысячи кабинетов робототехники, которые позволили юным конструкторам-школьникам учиться моделированию, реализовывать свои научные идеи с раннего возраста.

встреча
Фото: Управление общественного развития Костанайской области

Своим опытом в обучении детей робототехнике поделился учитель информатики школы-гимназии им. М. Горького Андрей Лисовский.

Когда мы только начинали заниматься такими проектами, мы исходили из того, что инженерные специальности становятся все более востребованными в современных отраслях экономики. Появляется целый ряд новых профессий для освоения, в которых требуются начальные навыки конструирования, программирования, компьютерной графики. На своих уроках мы стали обучать школьников 13-16 лет элементам промышленного моделирования, азам работы с системой автоматического моделирования. После непродолжительного обучения, через три месяца, мы провели первый школьный конкурс по инженерному моделированию, на котором были выявлены первые результаты наших учащихся. Сейчас число проектов наших школьников растет, как и растет число их побед на городских, областных и республиканских конкурсах. Я горд, что наши ребята занимают призовые места и в соседних странах, – отметил Андрей Лисовский.
встреча
Фото: Управление общественного развития Костанайской области

Заседание прошло в форме диалога, где молодые люди высказали ряд своих мнений и пожеланий для дальнейшей успешной реализации программы "Рухани жаңғыру".

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649772960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
- В Правительстве обсудили вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе
- Глава МИД Казахстана: Визит делегации Европарламента весьма своевременен и придаст импульс нашему сотрудничеству
- Чем запомнились бывшие акимы?
- Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам
- Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей
- О расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты
- М.Шоранов информировал парламентариев РК и РФ о перспективах двустороннего сотрудничества в здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  