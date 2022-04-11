Вместо западных в Россию придут индийские сетевые магазины, - "РГ"

17:42 12.04.2022

Индийские компании ведут переговоры об открытии магазинов в России

Текст: Максим Макарычев

Крупные индийские сетевые компании ведут переговоры об открытии магазинов в России, пользуясь тем, что известные мировые розничные бренды, такие как Zara, H&M, Nike и другие ушли с российского рынка. Об этом сообщает издание The Economic Times. Речь идет о продаже одежды, косметики, товаров для дома и другой продукции.



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Продавец товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans входят в число ритейлеров, изучающих возможности открытия бизнеса в России. На данный момент четыре индийских бренда подписали первоначальные соглашения с российскими фирмами, и ожидается, что еще не менее шести компаний из Индии присоединятся к ним в конце этой недели, сказала Сьюсил Дунгарвал, основатель консалтинговой фирмы Beyond Squarefeet Advisory, которая содействует переговорам о партнерстве с российскими компаниями. Каждый из этих индийских брендов намерен подписать с российскими партнерами контракты на сумму не менее миллиона долларов и открыть до двадцати магазинов в России в течение ближайших шести месяцев.



По словам Дунгарвала, делегация из восьми-десяти российских франчайзи-операторов посетит Индию в первую неделю мая, чтобы встретиться с потенциальными индийскими партнерами и посетить их заводы, офисы и магазины.