О патриотах и предателях. Уехавшим, - Игорь Левитас

19:15 12.04.2022 Наличный патриотизм: о галкиных, пугачевых и макаревичах

11 апреля 2022

09:42



Максим Галкин и Андрей Макаревич. Иллюстрация: yandex.net

Прошло несколько дней, а слегка обалдевшая от наглости Макаревича часть России продолжает обсуждать его слова: "Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия - они, а не вы". Другими словами, все, кто создавал Россию и создает: рабочие, крестьяне, строители, учителя, врачи, проклинаемые всеми чиновники, студенты, школьники - это все не Россия.



А вот геронтофил Максимка - это Россия. Пошлячка Алла, сгубившая всю российскую эстраду, - это Россия. Русофобка и предательница Хаматова - это Россия. Скандалистка и хамка Земфира - это Россия? Да и ты, Андрюша, вечный прилипала к власть имущим, ты - Россия?



Макаревич все силится показать, что он принадлежит к элите России, к сливкам общества. О нем - чуть ниже, а пока о сливках общества. В данном случае - это не сливки, которые взбитые, а те, о которых написано у В. Даля в "Толковом словаре": "Сливки ж. мн. скоп, остатки разных вин, слитых вместе. Сливками не потчуют, а их на уксус ставят".



С Макаревичем вот какая странная история происходила в пору его туманной юности. Была такая практически подпольная группа "Машина времени". Пела по институтам, школам и т. п. И вдруг, в один день в 1979 году с ней подписывает контракт "Союзконцерт" (а "Союзконцерт" - это не "Москонцерт" и даже не "Росконцерт"), в США выходит пластинка коллектива, и приглашения выступать сыпятся как из мешка. А кто у нас тесть Макаревича до 1979 года? А-а-а… Игорь Фесуненко, журналист-международник, который как раз в том году начал работать политическим обозревателем на Центральном телевидении. Это, между прочим, номенклатура ЦК. Не говоря о том, что любой журналист-международник - негласный сотрудник КГБ. Какое удивительное совпадение в судьбе двух родственников! Так быстро прорваться наверх могло помочь только одно - прилежная работа на органы. Так что молодость Андрюши путана, темна и за давностью лет предана забвению.



Но, собственно говоря, не в этом дело. Дело в том, кого он называет Россией, и кому он в этом праве отказывает. Поймите - я не против эстрады вообще. Отношусь к ней довольно ровно и сам частенько смотрю концерты. Но эстрада эстраде рознь. Есть вот такая эстрада: Русланова, Шульженко, Утесов, Райкин, а есть Пугачева, Галкин, Земфира. Есть русский театр: Н. К. Черкасов, М. И. Царев, Н. П. Хмелев, В. И. Качалов, Е. Н. Гоголева, А. Ф. Борисов, Б. Г. Добронравов, И. В. Ильинский, А. П. Зуева, И. М. Москвин, А. К. Тарасова и другие, а есть и Хаматова с Ахеджаковой. Все перечисленные мною артисты эстрады и театра, те, настоящие, - они в составе фронтовых бригад ездили к бойцам на фронт, чтобы поддержать их. А не предавали свою Родину, убегая в трудную минуту.



Помните великолепную русскую актрису - Нину Афанасьевну Сазонову? Под Харьковом почти все члены ее концертной бригады погибли. Их бригада попала в окружение и была зверски расстреляна. Нина Сазонова - одна из немногих выживших в те дни. Несколько дней девушка скрывалась одна в лесу. Позже она случайно наткнулась на лагерь советских солдат…



Многие обеспеченные артисты оказывали фронтовикам помощь из собственных средств. А нынешние? А нынешние собирают деньги на помощь нацистам. Та же Земфира. И у нее до сих пор российское гражданство, против нее до сих пор не заведено уголовного дела. Как это возможно? Следственный комитет России живет на другой планете?



Ладно, оставим эстраду, черт с ней - это, особенно в последнее время, только развлечение, причем для небогатых умом. Хотел бы я спросить у Макаревича, а Пушкин - это Россия? Или Галкин - Россия, а Пушкин - так себе, не пойми что? А Достоевский, Толстой, Тургенев, Репин, Левитан, Шишкин, Мусоргский, Бородин? Они Россия или кто? Чайковский - это точно Россия, ибо в Италии украинские балерины, работающие в итальянских труппах, отказались танцевать "Лебединое озеро" Чайковского, потому что он русский композитор. По мнению Макаревича, судя по всему, русская литература - это Быков, Улицкая, Шендерович, а Горький, Чехов, Лермонтов, Пришвин, Булгаков - это не русская литература. Так надо понимать его русофобствующие изыски.



Макаревич становится на одну доску с бабушкой русской оппозиции, покойной шизофреничкой Новодворской, которая писала о русском народе: "Русскому народу место в тюрьме, причем не где-нибудь, а именно у тюремной параши… Русская нация - раковая опухоль человечества!" Именно эти слова начертаны на знамени тех, кто в трудный момент готов обгадить свою Родину.



Тут в Сети появились следующие строки: "Мало кто понимает, что Россия - это не березки… А Россия, в первую очередь, - народ… И если народ остался, а уехали вы, то вы в лучшем случае - дерьмо". Приписываются эти строки Александру Ширвиндту, в чем я очень сомневаюсь, но мысль выражена верно.



Но это мы говорим только о тех, кто уже поимел с русского народа, с благодарного зрителя миллионы и миллионы, о тех, кто на эти деньги понастроил аляповатые виллы в духе "цыганского ренессанса" с золотыми сортирами и ручками. С ними все получилось по анекдоту:



"У них были золотые унитазы на каждом этаже. А когда российская армия начала защищать жителей Донбасса и громить нацистов, они обделались еще на лестнице".

Но я за них не волнуюсь - они еще заработают. Даже за границей найдутся "богатенькие буратины" родом из России, а еще больше с Украины, которые закажут этих певцолакеев себе на ужин. И между рюмочкой водки и бутербродом с икоркой некий олигарх из Киева процедит: "Ну-ка, слабай мне „Несе Галя воду", а твой человек нехай гопака спляшет". Они хорошо заплатят. Так что эти "звезды шоу бизнеса" с голода не умрут, я за них не волнуюсь. А вот простые члены СРИ - Самопровозглашенной Российской Интеллигенции… Не то, что я за них волнуюсь, просто интересно.



Помнится, в начале перестройки было много чего такого, что в нормальное время не придумаешь. Я как-то увидел выставку экзотических тараканов. Немножко брезгливое чувство, но в целом любопытно. Примерно так же я смотрю сейчас на представителей СРИ. На днях обнаружил в Сети некое письмо от парочки этих представителей мира насекомых. Понравилось, как они себя назвали - политические эскейперы. Признаюсь со стыдом - я и слова-то такого не слышал. Заглянул в "Гугл": "Индивидуум, избежавший негативного влияния (включая летальный исход) своего генотипа (мутации), обычно по прошествии критической для конкретной мутации стадии индивидуального развития". Говоря по-русски - человек, который бежит от реальности в иллюзорный мир.



Так вот, герои письма бежали из России в Грузию. Да ради бога. Как там у Пушкина (он, нехороший, не протестовал против войны на Украине. Хотя в его время Украины и не было): "На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла;"



Все так, но очень кушать хочется. А что у пары в активе (по их же словам): "Есть фото и видео нашего участия в митингах Навального против войны, за Химкинский лес, участвовали в Оккупай Абай". Но, как выяснилось, за это фонды денег не дают. А что есть в минусе - абсолютное нежелание работать. Т. е. аб-со-лют-ное! А кушать хочется. Вот тараканы и сучат лапками: что делать - помогите!



Мне говорят, что это фейк. Да ладно, ребята, какой там фейк - я сам знаю такую семью из Москвы. Только они в Израиль приехали. Несмотря на то, что мы знакомы - к нам не обращаются за помощью. Видно, меня читают…



Поймите меня правильно - будучи сам эмигрантом, я, естественно, не могу и не буду говорить, что эмиграция - это плохо. Мир большой, и каждый может найти в нем место для себя. Вопрос не в эмиграции, а в отношении к Родине. Когда Галкин открыто выступает в защиту Украины и против Родины, то тут двух мнений быть не может быть - он предатель. И его слова о том, что он исправно платил налоги и, видимо поэтому он считает, что он любит Родину - это лишь жалкие отговорки изменника. А когда ему говорят, что в России его карьера закончилась, он спокойно отвечает - "это не худший вариант".



Кстати, насчет налогов. Не секрет, что основные деньги Галкин и иже с ним зарабатывают на корпоративах и забавляя богатых "русских" в США, Германии и т. д. Это раньше были артисты, а сейчас все больше лакеи. С них он налоги в российскую казну не платит. Там идет "нал". Такой вот наличный патриотизм…



Игорь Левитас

11 апр. 22 Источник - eadaily.com

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