На Украине поймали главного предателя - кума Путина Медведчука

22:23 12.04.2022

Зеленский сообщил о задержании Медведчука



12 апреля 2022, Валентина Григоренко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.



Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в форме ВСУ и наручниках, передает RT.



Медведчук находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.



Сообщалось, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины политик покинул адрес пребывания, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.



Пресс-секретарь президента России заявил РИА "Новости", что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.