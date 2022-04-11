На кыргызско-таджикской границе вновь огневой контакт - ранен 1 таджикский карацупа

22:31 12.04.2022

На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение.



Как сообщили в пресс-службе погранслужбы, пограничный наряд Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, несмотря на то что видели



"Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу. Они зашли на территорию Кыргызстана вглубь на 20 метров. Для того чтобы военные соседней страны не прошли дальше вглубь территории Кыргызстана, были произведены предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским военнослужащим. По итогам переговоров стрельба была прекращена", – сообщили в погранслужбе.



В ведомстве отметили, что в результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.



"По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение. На месте инцидента проходит встреча погранпредставителей обеих стран. Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная. Погранслужба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку", – заключили в силовом ведомстве.