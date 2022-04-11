Всю нефть и газ спрятать от санкций не получится. Европа вернется в позапрошлый век, - А.Комраков

00:05 13.04.2022

Всю нефть и газ спрятать от санкций не получится



Европа вернется в позапрошлый век, если откажется от российского топлива

Анатолий Комраков



11 апр. 22



Вице-премьер Александр Новак предупреждал российских парламентариев о возможном коллапсе на мировых рынках.

Американцы и англичане идут в авангарде санкционной войны против российских энергоносителей. На днях президент США подписал закон о запрете импорта российской нефти, в то время как европейцы с трудом согласовали ограничения на поставки угля и только задумались, как блокировать импорт нефти. При этом в уме они держат и блокировку газа из РФ. Тем временем компании уже придумали, как использовать "запрещенку" в коктейле с другими сортами черного золота, уводя ее из-под санкций. Чтобы не дожидаться антигазовых санкций от ЕС, которые по логике развития событий могут фигурировать в седьмом санкционном пакете, российские парламентарии предлагают перейти в контратаку и временно перекрыть вентили на экспортных трубопроводах. Эксперты "НГ" сравнивают последствия таких ограничений для европейских экономик с термоядерной войной. И объясняют, почему всю нефть и газ из РФ нельзя "спрятать" от санкций.



ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России, сообщили в понедельник дипломаты сразу из нескольких стран. "Мы будем готовы зайти так далеко, как только сможем, чтобы найти консенсус по санкциям, в том числе и по энергетике", – заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также выразил надежду, что новый пакет будет с "нефтяной опцией".



Первый удар по энергетической триаде из РФ (нефть, газ, уголь) ЕС нанесла еще на прошлой неделе, запретив покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива из России (начнет действовать с 10 августа). Запрет затрагивает 25% всего российского экспорта угля, что составляет около 8 млрд евро, подсчитали в Еврокомиссии.



США накануне официально ударили по российской нефти: президент Джозеф Байден подписал законы не только о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, но и о запрете импорта энергоносителей (речь о нефти и нефтепродуктах) из России. Пока законопроект проходил согласования в Конгрессе, бизнесмены уже придумали, как можно обойти запрет.



Англо-голландская Shell сообщила в понедельник, что разрешила своим трейдерам покупать дизельное топливо, в составе которого находится часть продукта российского происхождения. "Такое топливо может быть смешано другими трейдерами задолго до того, как мы его купим. И не всегда возможно для совершения покупки в разумные сроки получить документы, позволяющие полностью отследить происхождение топлива и указывающие, содержит ли партия углеводороды российского происхождения или нет", – говорится в сообщении компании.



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что по новым внутренним правилам Shell будет покупать российскую нефть, только если она более чем наполовину будет смешана с нефтью из другой страны. Речь о нефти, поставляемой из порта Приморск в латвийский Вентспилс, где ее и смешивают, превращая в "латвийский коктейль", уже не подпадающий под санкции. Кроме того, по сообщению агентства, смешение происходит в Нидерландах, а также прямо в море, с танкера на танкер.



Поставки нефти в Европу идут по трубопроводам, их превратить в полурусский коктейль будет сложнее. Кроме того, еще не факт, что шестой пакет с антинефтяными санкциями будет принят. У Евросоюза нет консенсуса по запрету на нефть из России, написала в понедельник Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Для некоторых стран ЕС отказ от поставок российской нефти будет сложным "технически и политически", пишет газета.



Эмбарго на российскую нефть в ЕС обсуждают с конца марта, но внедрить его в пятый пакет санкций не получилось, у этой меры довольно весомые противники, например Германия – крупнейший в ЕС покупатель российской нефти. При этом европейские политики подогревают себя призывами отказаться и от российского газа, и эти призывы становятся все громче, чем теплее становится погода на континенте.



Россия продолжает исправно поставлять газ в недружественные страны Европы, как через первый "Северный поток" (по нему сейчас прокачивается по 170 млн куб. м в сутки), так и через Украину. Заявки на прокачку газа через Незалежную 11 апреля составляли 94,9 млн куб. м, это лишь немногим меньше, чем ежесуточно прокачивалось в последние месяцы.



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Газовая инфраструктура в ЕС может опустеть

из-за эмбарго или контрэмбарго.

Фото с сайта www.gazprom.ruПри этом "Газпром" с 8 апреля не бронирует газопровод Ямал–Европа для транзита газа в Германию через Польшу.

Согласовать европейские санкции против российского газа будет еще сложнее, полагают аналитики. Кроме Германии, бизнес и политики которой в явно трагических тонах описывают последствия такого эмбарго, в Европе "прячутся" страны, заинтересованные в российском газе, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические круги ЕС. Речь о Франции, Бельгии и Испании, которые "скрывают" невозможность отказа от энергоресурсов из России.



Российские парламентарии предлагают в инициативном порядке, не дожидаясь эмбарго со стороны Европы, перекрыть вентили. В ответ на недружественные действия необходимо временно, но полностью прекратить поставлять энергоресурсы в Европу, предложил, в частности, депутат Госдумы Михаил Шеремет. С такой же идеей выступает его коллега Михаил Делягин. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что такие меры приведут к коллапсу на мировых рынках энергоресурсов. Поставки газа в Европу могут прекратиться и по причине отказа европейцев перейти на оплату газа за рубли.



Вариант, при котором Россия сама прекратит поставки газа, существует гипотетически, это не исключено как ответ на возможный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.



В таком случае, отмечает эксперт, РФ не будет заинтересована искать обходные пути поставок своего газа в ЕС (по крайней мере на период острой фазы конфликта). "Если ЕС запретит импорт российского газа без оговорок, то обойти ограничения по "латвийской" схеме вряд ли получится из-за иной организации рынка. Если же запрет не будет носить тотальный характер (рассматриваются варианты с созданием заградительных таможенных тарифов на российский газ), то варианты обхода ограничений действительно открываются. Опыт перекупки и реэкспорта газа накоплен уже большой (виртуальный реэкспорт из Европы на Украину, виртуальный либо физический реэкспорт из Германии в Польшу и т.д.)", – говорит Митрахович.



"Для России вариант "спрятать" свои нефть и газ за чужими невозможен, слишком большую долю (25%) в мировом энергобалансе мы занимаем, – сказал "НГ" генеральный директор "ИнфоТЭК-Терминал", ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. – Это более мелкие поставщики, например Азербайджан, могли бы спрятать свой газ, свою нефть за российской продукцией, но не наоборот".



Если "вынуть" российские нефть и газ из мирового энергобаланса, то разразится кризис, сопоставимый по разрушениям экономики с термоядерной войной, говорит эксперт. "Тот, кто такие санкции введет, должен понимать, что в этом случае экономика Европы вернется в 19-й век, а ее развитые страны упадут до уровня Уганды", – сказал Танкаев.



"США и подконтрольное им Международное энергетическое агентство уже пять лет не публикуют мировые энергобалансы, слишком сильную зависимость от России они показывают, а это им не нравится. Мы работаем сейчас над тем, чтобы начать публиковать свою информацию об этих балансах", – говорит Танкаев.