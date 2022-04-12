 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как именно Китай вернет себе и поглотит Тайвань? - А.Савельев
00:30 13.04.2022

Александр
Савельев

12 апреля 2022 |
Тайвань - китайский Крым, Пекин защитит его и присоединит фактически, как только увидит для себя прямую, жизненную угрозу.
Реализация суверенных прав Китая по отношению к Тайваню не обязательно должна иметь военный характер. Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй вряд ли получит военный ответ - Пекин больше тревожат возможные военные поставки США на сепаратистский остров и постепенная утеря тайваньскими китайцами чувства национальной солидарности. В этом смысле уместно сравнение отношения Москвы к Киеву с китайско-тайваньским внутренним конфликтом.

КНР справедливо никогда не признавала государственность Тайбея; призрачная независимость острова держалась лишь на восточной, точнее, китайской логике - добиваться своих целей постепенно, шаг за шагом, поколение за поколением. Сейчас, когда активно идет переустройство миропорядка, Пекин может предпринять решительные действия по возвращению Тайваня в свой не только официальный, но и фактический суверенитет.

Развитие тайваньского общества идет в двух главных направлениях - все больше становится тех, кто уже не считает себя китайцами, связанными с континентом. Ответной реакцией становится все более решительная позиция сторонников единого Китая.

Для коллективного Запада реальное, не на словах объединение "двух Китаев" означает окончательное поражение в экономической конкуренции: вместе с Тайбеем, мировым монополистом в производстве полупроводников и связанной продукции, Пекин приобретает реальный перевес над западным блоком.

Материковый Китай не торопится решить тайванскую проблему военным путем, торгово-экономические связи пока настолько сильны, что позволяют Пекину рассчитывать на мирное поглощение сепаратистского острова. Однако возможная накачка Тайваня американским оружием может заставить Пекин пересмотреть свою позицию и решиться на окончательную ликвидацию исторически проигравшего чанкайшистского режима.

Очевидна схожесть специальной военной операции России на Украине и не раз продемонстрированной Пекином готовности защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Россия отказалась держать "под боком" нацистскую и накачиваемую западными вооружениями Украину, Китай не допустит создания на части своей международно-признанной территории непотопляемого авианосца США.

Тайвань - китайский Крым, Пекин защитит его и присоединит фактически, как только увидит для себя прямую, жизненную угрозу. Не туристические поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а реальные поставки вооружений США Тайбею могут подвигнуть руководство КНР к военному решению тайваньского вопроса.

До сих пор большинство жителей Тайваня осознают себя именно китайцами, связи между материком и островами сильны не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. Внутренний гражданский конфликт на Тайване, в случае попытки США окончательно отделить его от материкового Китая, неизбежен. Китайский национальный менталитет, независимо от региона проживания, культурных различий, диалектов и конфессиональной разнообразности подразумевает в первую очередь единство нации. Это и есть заложенный еще Мао Цзедуном и продолженный его преемниками "социализм по-китайски" и своего рода глобальная неизбежность.

Попытки США через публичные заявления, дипломатические визиты, даже поставки вооружений на Украину или Тайвань носят нарочито "пиарный" характер и не остановят начатое нашей страной движение в сторону многополярного мироустройства.

12 апреля 2022
Александр Савельев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649799000


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