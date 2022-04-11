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Понуждение к доллару, или Кому война, кому - мать родна
00:43 13.04.2022

Андрей Сафонов

Ситуация вокруг спецоперации на Украине развивается. Начало СВО с высокой точностью было предсказано еще в конце прошлого года "Воландом" российского парламентаризма - Владимиром Вольфовичем Жириновским, недавно нас покинувшим. Но наш мир не перестает разочаровывать своей предсказуемостью наблюдателя, пусть и не обладающего компетентностью покойного ученого, по совместительству - политика.

С24 февраля нынешнего года продолжается специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины, ход которой в режиме реального времени отслеживается ИА REGNUM и коллегами агентства по перу. Объем предоставляемой информации, в общем-то, достаточен. Вопрос о целесообразности СВО также не стоит: на кону судьба Отечества. Что подтверждает и реакция наших "партнеров" на начало спецоперации - в диапазоне от фактического объявления войны устами лидера европейской (в смысле - ЕС) дипломатии до площадной ругани, условно извиняемой разве что старческой деменцией и прочими сопутствующими заболеваниями главы "гегемона мировой демократии", в адрес лидера России.

То есть можно сказать, что война, о начале которой предупреждал Владимир Жириновский, уже идет. О потерях и ущербе сторон конфликта известно, но ведь кто-то и "в плюсе". И тут встает вопрос, рутинный для любого дознавателя или следователя: "Кому это выгодно?" И выгодоприобретатели, особо и не таившиеся, проявились ярко и убедительно. Изумительной иллюстрацией чему явилась публикация от 9 апреля компетентного, но притом и популярного (более 45 тысяч подписчиков) телеграм-канала "Proeconomics" о динамике главных индексов фондовых рынков США и ЕС.

"Какое огромное расхождение, - пишет "Proeconomics", - случилось между фондовыми рынками США и Европы в лице их главных индексов S& P и Stoxx. Начиная с конца нулевых, после окончания кризиса 2008-09, Америка пошла в отрыв. И это еще с учетом того, что составители графика в FT исключили глобальных технологических гигантов, которые лидировали на рынке США, чтобы сделать сравнение более репрезентативным".

Приведенный график, исполненный Financial Times по данным Bloomberg, более чем наглядно демонстрирует ответ на вопрос "Кому это выгодно?".

"Любой инвестор, глядя на такой график, понесет деньги в акции американских, а не европейских компаний. Что еще больше увеличит отрыв", - с убийственным хладнокровием завершает публикацию ТК "Proeconomics".

В приведенной картинке прекрасно действительно все. И "всплеск" фондовых индексов с момента начала СВО - не самое впечатляющее, хоть и верное наблюдение. А ведь тут еще и экспоненциальный рост котировок фондовых индексов США (на фоне стагнации таковых в ЕС) с началом "пандемии" COVID-19. И упомянутый выше кризис 2008 года, положивший конец начавшемуся было бодрому росту экономики Европы 2000-х. Но самое, пожалуй, интересное - это год 1999-й, начавшийся с паритета котировок, вне зависимости от того, на каком берегу Атлантики оцениваемые экономики (вернее, их биржевой "слепок") располагаются. То есть фондовые индексы бирж что США, что Европейского союза в начале 1999 года находились на одном уровне, но затем сорвались в пике, причем европейские стали снижаться быстрее американских. И этот "тренд" в последующие годы стал не только доминирующим, но и прогрессирующим.

Но что стало тому причиной? По чистому, конечно же, совпадению, именно в тот год, 24 марта, началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, закончившаяся к 10 июня 1999 года.

Финансовым результатом той войны явился вынужденный биржевой "паритет" курсов доллара и начавшей было набирать силу новой европейской валюты - евро, что, судя по жесткой реакции США и их помощников по НАТО (да, в Югославии, но все-таки в Европе), согласовано с американской Федеральной резервной системой не было.

Очень похожую картину можем наблюдать и сейчас, в 2022 году: особо впечатляет резкое пике курса евро к доллару с момента начала СВО (24 февраля) до первой декады марта, а также и далее.

Таким образом, побочным эффектом санкций мирового гегемона и его сателлитов из НАТО против России стала тенденция на восстановление доминирования "экосистемы" ФРС США в Евросоюзе - самом богатом на настоящий момент рынке мира. Только вот был ли тот эффект побочным? И не к тому ли вели ситуацию в Европе (от Португалии и Норвегии до Владивостока и Чукотки) все эти годы сами США, по которым ими же изобретенная глобальная мировая система также уже прошлась дорожным катком - пока только лишь по благополучию ее граждан? Пока не танком, как (возможно) скоро в Европе. Там ли ищут врагов европейцы и американцы? Ответ очевиден.

Вместо послесловия: во Франции - а осенью и в США - скоро выборы. Так что время подумать есть.

Ну, а пока что "за вашу и нашу свободу" идут бои. В рамках СВО по денацификации и демилитаризации Украины, выбранной бенефициарами "экосистемы" Федрезерва и детонатором войны, и ее основным на данный момент полем боя. И это не наш выбор.

Источник - REGNUM
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