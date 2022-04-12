Иран опасается штурма своих дипмиссий в Афганистане, - И. Субботин

07:49 13.04.2022

12.04.2022



Тегеран прогневал талибов жестоким обращением с беженцами

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки предупредил Тегеран о последствиях унижения беженцев.

Власти Ирана призвали движение "Талибан" (запрещено в России) обеспечить меры безопасности на дипломатических объектах в Афганистане. Причиной стал произошедший накануне инцидент, когда разгневанные протестующие забросали камнями консульство Исламской Республики в Герате. Недовольство местного населения вызвано появившимися в социальных сетях видеороликами, которые стали свидетельством жесткого и унизительного обращения с афганскими беженцами в Иране. Эти данные, как предупредили в талибском правительстве, могут отразиться на качестве контактов.



К тому, чтобы контролирующее власть в Кабуле движение "Талибан" занялось вопросами безопасности, призвал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Спикер дипведомства отметил, что разногласия между афганским правительством и Тегераном хотят искусственно создать некие третьи силы. Повод для беспокойства дала ситуация в Герате, когда накануне протестующие афганцы забросали камнями здание иранского консульства. Такие же акции прошли в других городах, в том числе в Кабуле. По ряду сообщений, талибы попытались предотвратить манифестации, однако на практике ничего не вышло. Участники беспорядков вели себя враждебно и скандировали лозунги в поддержку беженцев, которые перебрались в Иран.



Еще в начале месяца афганские телеканалы снова обратили внимание на то, что бежавшие от талибов в соседнюю страну соотечественники подвергаются серьезным испытаниям. Импульс для обсуждений дали распространенные в социальных сетях видеоролики, которые давали понять, что афганские беженцы становятся объектом преследований и издевательств в Иране. Причем в некоторых случаях, если судить по роликам, оказались замешаны люди, одетые в форму местных сил безопасности. Несмотря на то что подлинность вирусных видеозаписей не была независимо подтверждена, они вызвали гнев не только внутри диаспоры, но и в самом Афганистане. Реагировать на ситуацию пришлось даже возглавляемому талибами руководству.



На днях министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки вызвал к себе посла Ирана Бахадура Аминяна, выразив ему серьезную обеспокоенность в связи с информацией о якобы жестоком обращении с беженцами. Согласно официальным сообщениям, глава ведомства попросил дипломата передать властям своей страны сообщение с призывом к местным службам безопасности и другим государственным органам не допускать инцидентов с применением насилия. Моттаки предупредил, что доказательства подобного преследования в отношении приезжих "негативно скажутся на отношениях между двумя странами". В то же время следует заметить, что Тегеран не спешит признавать власть талибов официально.



Сам Аминян интерпретировал появление роликов своеобразно. В разговоре с телеканалом Tolo News он выразил уверенность, что видеозаписи, компрометирующие "гостеприимство" иранцев, связаны с попытками третьих сил понизить качество контактов между Кабулом и Тегераном. "У нас есть группировка под названием "Организация моджахедов иранского народа" (движение леворадикального толка, попавшее под запрет в Иране за организацию терактов и призывы к смене власти. – "НГ"), у которой тысячи людей только для того, чтобы выпускать видеоролики". В Тегеране, кроме того, подчеркивают, что политика республики на афганском направлении по-прежнему основана на принципах добрососедства и взаимного уважения.



По официальным данным на конец прошлого месяца, иранская сторона смогла принять около 850 тыс. новых беженцев после краха под натиском "Талибана" администрации президента Ашрафа Гани. "За несколько месяцев до падения афганского правительства Иран столкнулся с новой волной беженцев. В последние месяцы этот процесс усилился", – информировал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на встрече глав МИДов стран – соседей Афганистана, состоявшейся в китайском Туньси. Шеф иранской дипломатии уточнил, что теперь на территории Ирана находится около 5 млн афганских беженцев. Тем не менее эпизоды жесткого обращения с приезжими возникают не первый раз.



В мае 2020 года большой скандал вызвала история с гибелью группы афганских мигрантов в реке Теджен (Герируд), которая разделяет афганскую провинцию Герат и Иран. Удар по отношениям Тегерана и Кабула едва не нанесла информация, согласно которой иранские пограничники сначала избили нелегалов, а затем вынудили их прыгнуть в воду. Однако это произошло в эпоху предыдущей кабульской администрации, чей подход к выстраиванию контактов с соседями выглядел относительно умеренным. С падением власти в Афганистане контекст отношений изменился. Тегеран, конечно, демонстрирует прагматизм в контактах с Кабулом, но сообщения о трениях на границе двух государств стали приобретать систематический характер.



"Необходимо заметить, что с приходом талибов к власти в целом возросла приграничная напряженность, особенно это касается западного и восточного направлений, – заметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Что касается контактов между талибами и Ираном, не нужно забывать, что "Талибан" иногда называют радикальным суннитским движением. На отношения между сторонами оказывает влияние не только межконфессиональный фактор. У определенной части населения Афганистана всегда было непростое отношение к персидской культуре и Ирану как центру этой культуры".