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Маньяк-негр в Нью-Йоркском метро перестрелял 30 пассажиров
07:57 13.04.2022

"Сыты по горло массовыми расстрелами"
В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали около 30 человек
Сегодня в результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали порядка 30 человек. Об этом сообщили власти города. Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Расследование ведут ФБР и полиция города. Мотивы нападавшего пока не известны.

Последствия стрельбы в нью-йоркском метро

Около 30 человек пострадали в результате массовой стрельбы в метро Нью-Йорка. Десять пострадавших получили огнестрельные ранения, пять находятся в критическом состоянии. Об этом сообщили власти города в ходе специально созванной пресс-конференции.

Атака началась примерно в 8:30 по местному времени, когда на станцию на 36-й улице подошел поезд, отправляющийся на Манхэттен из Бруклина.

Подозреваемый, которого описывают как невысокого темнокожего мужчину крупного телосложения в желто-зеленом строительном жилете, надел противогаз, поджег дымовую шашку и открыл огонь по людям, находившимся в поезде и на платформе. Затем он скрылся.

После того как полиция начала работу на месте происшествия, там было обнаружено несколько дымовых устройств, которые не сработали. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь мэра города Фабьен Леви. Как заявила комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл, "в настоящее время в метро не обнаружено других взрывных устройств".

Метро Нью-Йорка вскоре полностью восстановило работу, дороги в районе станции метро тоже оперативно разблокировали.

Президент США Джо Байден и генеральный прокурор Меррик Гарланд были проинформированы о происшедшем, сообщили в американской администрации. Господин Байден находился в пути в штат Айова, где планирует поддержать демократических кандидатов на грядущих промежуточных выборах в Конгресс.

"Президент был проинформирован о последних событиях, связанных со стрельбой в метро Нью-Йорка. Высокопоставленные сотрудники Белого дома поддерживают связь с мэром Адамсом (мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.- "Ъ") и комиссаром полиции Сьюэлл, чтобы предложить любую помощь в случае необходимости",- написала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

ФБР уже сообщило о начале расследования стрельбы в Нью-Йорке. Однако пока не понятны мотивы нападавшего, ведущей организацией, расследующей происшедшее, остается Департамент полиции Нью-Йорка, уточняет Fox News.

Обострение криминальной ситуации по всей Америке тем временем делает демократов все более уязвимыми. Губернатор Нью-Йорка демократ Кэти Хокул заявила: "Нам (американцам.- "Ъ") надоело читать заголовки о преступности". "Жители всего штата Нью-Йорк поддерживают жителей этого города и этого сообщества, и мы говорим: "Хватит, мы сыты по горло… Больше никаких массовых расстрелов, никаких разрушенных жизней, никаких страданий людей, которые просто пытаются жить своей жизнью, как нормальные жители Нью-Йорка"",- сказала она в ходе пресс-конференции.

Екатерина Мур, Вашингтон

Источник - коммерсант
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