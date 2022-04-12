CША требуют от Пакистана осудить Россию, - В.Скосырев

08:52 13.04.2022

Вашингтон оказывает нажим на Исламабад с помощью Дели

Владимир Скосырев

12.04.22

Шахбаз Шариф обещал снизить цены на топливо и поднять пенсии.

Парламент Пакистана избрал Шахбаза Шарифа главой правительства. Но это не гарантирует, что политическому и экономическому кризису в стране положен конец. Дело в том, что за смещение его предшественника Имрана Хана проголосовало чуть больше половины депутатов в нижней палате. После этого более 100 сторонников бывшего премьера в знак протеста отказались от мандатов. Это может усилить нестабильность. Тем более что новая власть хочет обнародовать конфиденциальные данные о вмешательстве США в дела Пакистана.



Шахбаз – младший брат скомпрометированного бывшего премьера Наваза Шарифа. Financial Times пишет, что таким образом страна возвращается к династическому правлению, когда у власти стояли кланы Шарифов и Бхутто. Наваз Шариф –глава партии "Пакистанская мусульманская лига". Он трижды занимал пост премьера, но был отстранен от власти Верховным судом в 2017 году, так как не объяснил происхождение своего состояния.



Как уже сообщала "HГ" (см. № от 05.04.22), Имран Хан утверждал, что его убрали с помощью США, возмущенных тем, что пакистанский лидер посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в день начала военной спецоперации в Украине. Сторонники Хана (а это в основном молодежь) вышли на демонстрации и требовали вернуть своего кумира к власти, провести досрочные парламентские выборы. При этом отстраненный премьер апеллировал к широко распространенным в стране антиамериканским настроениям.



Китай, сосед и почти союзник Пакистана, заявил, что будет поддерживать любое правительство. "В качестве стойкого, как сталь, друга Пакистана мы надеемся, что все фракции в Пакистане останутся едиными и будут работать в интересах стабильности. Я хотел бы подчеркнуть, что, как бы ни менялась политическая ситуация в Пакистане, Китай будет оставаться другом этой страны", – сказал представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.



Нового премьера поддерживает, помимо его партии, коалиция, куда входит Пакистанская народная партия, которую возглавляют сын и муж Беназир Бхутто, убитой в 2007 году. Как напоминает агентство АР, два лагеря – Шарифов и Бхутто доминировали на политической сцене в течение десятилетий, причем власть переходила то к одной, то к другой семье. Оба клана обвиняли в коррупции, но обвинения отвергались как политически мотивированные. Имран Хан пришел к власти в 2018 году под лозунгом положить конец правлению двух семей. Но оппоненты утверждали, что за его спиной стояли всесильные генералы.



Вопрос сейчас заключается, в частности, в том, примет ли спикер нижней палаты отставку более 100 депутатов. Если примет, то придется назначать более 100 дополнительных выборов в их округах. Это почти наверняка вызовет политическую турбулентность в государстве, обладающем ядерным оружием.



В беседе с "НГ" Наталья Замараева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметила: "Шахбаза Шарифа на данный момент поддерживает 11 крупных и мелких общенациональных партий. Шахбаз постарался укрепить свою популярность, пообещав понизить цены на энергоносители и увеличить на 10% пенсии отставным военным и гражданским пенсионерам. Но, учитывая тяжелое положение в экономике, неизвестно, удастся ли реализовать эти обещания. С точки зрения внутренней политики, чрезвычайно важна позиция армии. У нее сложные отношения с семьей Шарифов. Ведь в 2017 году комитет, которым руководили военные или военные отставники, собрал доказательства коррумпированности семьи Шарифов. Тогда-то Верховный суд и отстранил Наваза Шарифа от власти. А теперь новый премьер обещает опубликовать секретные меморандумы о вмешательстве США в смещение Имрана Хана. Тем самым он хочет развеять версию бывшего премьера. Но одновременно это и вызов военным, которые возражают против публикации документов с их участием".



На судьбу нового правительства влияет и нынешняя международная ситуация. Шахбаз Шариф в своей программной речи не упомянул ни разу Россию. Но Исламабад, говорит эксперт, не отказывается от документов, подписанных 24–25 февраля в Москве, о строительстве газопровода, поставках газа и пшеницы, причем по льготным тарифам. Тогда же была достигнута договоренность о проведении совместных военных учений на море и на суше, заключила Замараева.



Перспектива укрепления сотрудничества Москвы с Исламабадом не устраивает США, которые на фоне событий в Украине хотят добиться дипломатической изоляции РФ. Характерны в этой связи итоги встречи в формате "2+2" глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии. Американская сторона на этой встрече наступила на больную мозоль Исламабада, обвинив его в унисон с индийцами в поддержке террористических группировок.



12.04.22