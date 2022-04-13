Хинди янки бхай бхай. США стремятся стать главным партнером Дели, - С.Строкань

10:06 13.04.2022

США и Индия ведут диалог об углублении стратегического партнерства в условиях украинского кризиса. После онлайн-переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтоне состоялась встреча в формате "два плюс два" (министры иностранных дел и обороны двух стран). По итогам переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Индию отказаться от партнерства с Россией и сделать главную ставку на США. Дели, между тем, давлению не поддается, предлагая свое посредничество между Москвой и Киевом.



Общаясь по видеосвязи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президент США Джо Байден призвал его задуматься над тем, "как справиться с дестабилизирующими последствиями" действий РФ на Украине.



Общаясь по видеосвязи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президент США Джо Байден призвал его задуматься над тем, "как справиться с дестабилизирующими последствиями" действий РФ на Украине



Новый раунд переговоров США и Индии открыла виртуальная встреча президента Байдена и премьер-министра Моди. В год 75-летия установления дипотношений между США и Индией их стратегическое партнерство находится на подъеме, однако главным раздражителем для США остается нежелание Индии присоединяться к войне санкций против РФ.



Президент США, недавно называвший "несколько шаткой" позицию Индии по украинскому кризису, в ходе общения с Нарендрой Моди вновь призвал его ужесточить подход к России. "В основе нашего партнерства лежат глубокая связь между народами, узы семьи, дружбы и общих ценностей",- заявил Джо Байден, предложив "продолжить тесные консультации о том, как справиться с дестабилизирующими последствиями российской войны".



Однако индийский премьер, назвавший украинский кризис "очень тревожным", вновь не стал (по крайней мере публично) осуждать Россию и сделал акцент на необходимости скорейшего политико-дипломатического решения, к поиску которого готов подключиться Дели. "Я несколько раз разговаривал по телефону с президентами Украины и России, я не только призывал к миру, но и предлагал провести прямые переговоры между президентом (Владимиром.- "Ъ") Путиным и президентом Украины (Владимиром Зеленским.- "Ъ")",- заявил Нарендра Моди.



Подробности состоявшихся в понедельник переговоров сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Назвав их "теплыми и продуктивными", она отметила: Джо Байден не выдвигал требований Нарендре Моди, однако рекомендовал ему последовать примеру западных партнеров, которые отказались от углеводородов из РФ.



"Мы не думаем, что Индия должна ускорять импорт российских энергоносителей, и США готовы поддержать Индию, продолжать переговоры о диверсификации ее импорта",- заявила Джен Псаки, по словам которой "президент Байден очень четко дал понять, что увеличение сотрудничества с Россией не отвечает интересам Индии".



Еще одной чувствительной темой для Вашингтона и Дели стало продолжающееся на фоне украинского кризиса сближение России и Китая. Как сообщила журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома, "премьер-министр Моди воспользовался возможностью, чтобы вполне откровенно выразить мнение по этому вопросу". "Индия, разумеется, сталкивается с очень напряженной ситуацией вдоль линии фактического контроля (демаркационной линии между Индией и КНР.- "Ъ"). И когда Индия видит тесные связи между Китаем и Россией, это, конечно, сказывается на ее ходе мыслей",- прокомментировала переговоры представитель администрации США.



Тем временем свои переговоры провели (уже в очном формате, в Вашингтоне) также главы оборонных и дипломатических ведомств двух стран. В заявлении Госдепартамента США, распространенном накануне переговоров, формат "два плюс два" назван важным инструментом оборонного сотрудничества Вашингтона и Дели, а также "продвижения общих целей по всему спектру американо-индийского стратегического партнерства".



На итоговой пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не только говорили об обнадеживающих перспективах партнерства, но и призывали индийских коллег согласиться с тем, что оно только укрепится, если Индия откажется от сотрудничества с Россией.



"Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнерами Индии. Времена изменились, сейчас мы можем и хотим быть избранными партнерами Индии во всех областях - торговле, технологиях, образовании, безопасности",- сформулировал новый подход Вашингтона госсекретарь Блинкен.



Он также призвал Индию "избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины". При этом глава американской дипломатии ушел от ответа на вопрос, намерен ли Вашингтон ввести санкции против Дели в связи с покупкой российских систем С-400. "Мы пока не приняли решение",- сообщил Энтони Блинкен.



Говоря об украинском кризисе, госсекретарь признал, что "Индия должна сама определиться с подходами к этому вызову". "Мы ведем консультации со всеми нашими союзниками и партнерами на тему последствий войны Путина, бедствий, которые причиняются народу Украины. Мы считаем важным, чтобы все страны, особенно обладающие рычагами влияния, добивались от Путина окончания войны", - отметил Энтони Блинкен.



В свою очередь, Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон "ведет активные переговоры с Индией о том, как наилучшим образом поддержать ее потребности в военной модернизации и сделать американские системы вооружений более доступными для Индии".



Глава МИД РФ укрепляет партнерство с Дели в обход западных санкций

Между тем глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар весьма решительно пресек попытки вновь поднять вопрос о том, когда же его страна отвернется от России. "Мы следим за происходящим, как и любая другая страна. Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте, у нас имеется достаточное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать",- заявил министр японскому журналисту, добавив, что не нуждается в "непрошеных рекомендациях". А на вопрос американского корреспондента телеканала Al Jazeera, почему Индия не осуждает действия России на Украине, господин Джайшанкар ответил: "Благодарю за советы и предложения, но я предпочитаю поступать по-своему и формулировать по-своему".



Новый раунд американо-индийских переговоров показал: среди государств, не участвующих в войне санкций против России, Индия остается единственной страной, развивающей все более тесное глобальное стратегическое партнерство с США. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийскому телеканалу Republic назвал Дели одним из возможных будущих гарантов украинской безопасности. "Индия - очень могущественное государство",- заявил в связи с этим президент Зеленский.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №64 от 13.04.2022, стр. 6