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Эрдоган махнет США крылом Су-57, - "СП"
10:36 13.04.2022

Турция может закупить российские истребители пятого поколения вместо американских

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Дмитрий Ежов Камран Гасанов Михаил Нейжмаков

13 апр. 22

Турция рассмотрит возможность приобретения российских самолетов Су-57 в случае отказа Конгресса США в продаже ее истребителей F-16, пишет Milliyet. По информации издания, Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. Если данный запрос не будет одобрен Конгрессом, Турция начнет искать альтернативные варианты, среди которых будут и Су-57 российского производства.

Ранее в американском журнале Popular Mechanics был опубликован материал о достоинствах истребителей Су-57. Издание уверяет, что российская машина способна использовать ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", оставаясь при этом незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Впрочем, Турция уже не раз высказывала интерес к этим самолетам, но дальше слов дело еще ни разу не пошло.

Главной проблемой остается нехватка средств для из производства в России. Если мы не можем свою армию вооружить новейшей техникой, что говорить о продаже? С другой стороны, совместное производство с Турцией могло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

- Гипотетически США могут отказать Турции в приобретении истребителей F-16 из-за того, что последняя отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

- Официальная позиция Анкары может быть основанием для шантажа со стороны США. В то же время, турецкие власти, отдавая себе отчет в том, что мировой порядок меняется, чего, к слову сказать, до сих пор не до конца осознают в США, лишний раз подтверждают свою готовность к взаимодействию с Россией, но сохраняя при этом нейтралитет. Видя в качестве альтернативы приобретение Су-57 у Москвы, Анкара руководствуется национальными интересами и дает понять Вашингтону, что и в дальнейшем готова к демонстрации самостоятельной позиции.

- По идее, если турки уже купили С-400, что им мешает купить у нас самолеты? Рубикон уже пройден, они уже показали свою самостоятельность, - говорит кандидат политических наук, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов.

- Другое дело, что в нынешней ситуации, когда на Украине разворачивается конфликт, и Турция пытается занимать нейтральную позицию, я не ожидаю, что Турция купит у России самолеты. По крайне мере, пока не кончится российская спецоперация. Это бы вызвало резко негативную реакцию всех партнеров по НАТО. Ну, и плюс, мы сами еще не запустили производство Су-57, так что рановато говорить о том, что турки их купят. Надо еще научиться на них летать, а это процесс небыстрый.

В любом случае, это больше наш интерес. Путин предлагал Эрдогану купить эти самолеты еще на авиасалоне "Макс". Пока были только заявления о совместном производстве. Но конкретики я лично пока не слышал.

Что же касается, F-16, то американцы заявляли о готовности их поставить, так что я не исключаю, что Турция получит эти истребители.

"СП": - Это больше экономическое или геополитическое противостояние?

- В первую очередь, это борьба военно-промышленных комплексов. Россия, хотя все еще отстает, но сокращает разрыв, вытесняя американцев даже с их традиционных рынков. Так что для США важно, чтобы страна НАТО, которая ориентируется на американские компании, не спонсировала конкурентов. И в экономическом, и в геополитическом плане покупка российского оружия будет считаться поддержкой Путина.

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Для нас это деньги, еще один серьезный рынок. Но и возможность ослабить позиции США в НАТО, спровоцировать некоторый раскол в НАТО, памятуя о том, что покупка С-400 вызвала большой скандал между Анкарой и Вашингтоном. Так что тут и политические, и экономические выгоды.

"СП": - Что сделают американцы, если турки купят Су-57?

- Если турки купят наши истребители, то США введут против них новый пакет санкций. Это очень разозлит Америку. Они могут повысить пошлины на какие-нибудь турецкие товары: например, на сталь или алюминий. Могу выйти из каких-то совместных проектов…

- В публикации Milliyet говорится, что в случае нежелания Конгресса США поддержать продажу своих истребителей Анкаре, могут быть рассмотрены варианты таких закупок не только у России, но также у Франции и Великобритании, - отмечает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- При этом сама статья посвящена, в первую очередь, именно сотрудничеству в этом вопросе с Вашингтоном, российские истребители там упоминаются буквально в нескольких фразах - в начале и в конце публикации.

Конечно, необходимость обновления парка истребителей, находящихся на вооружении Турции - вопрос не только оборонный, но и политический. Здесь есть и внутриполитические аспекты. Если Реджеп Эрдоган решит вопрос с обновлением военного авиапарка, у его критиков внутри Турции будет меньше поводов заявлять, что из-за его сложных отношений с Вашингтоном оборонный потенциал страны находится под угрозой.

"СП": - Реально они могут пойти на это? Или это шантаж Вашингтона?

- Официальные лица Турции (например, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу) уже заявляли ранее, что в случае невозможности решить проблему с поставками из США, готовы рассматривать "другие варианты". Но, как правило, говорили они об этом достаточно осторожно. В нынешних условиях, когда происходит "оттепель" в отношениях Анкары с рядом западных держав, турецкая сторона скорее будет рассчитывать, что можно дождаться благожелательных решений со стороны Вашингтона, в том числе в военно-технической сфере. То есть, форсировать вопрос о закупках истребителей у России Турция в ближайшее время, скорее всего, не будет, предпочтя действовать аккуратнее.

"СП": - А Вашингтон купится? Готовы они пойти на уступки Эрдогану, лишь бы турки не покупали у русских?

- Сотрудничество Турции с партнерами по НАТО сейчас активизируется. Например, Великобритания недавно сняла экспортные ограничения, затрагивавшие турецкий ВПК. В Конгрессе США всегда было довольно заметное лобби, выступающее за ограничение военно-технического сотрудничества с Турцией, есть оно и сейчас, в том числе, внутри правящей Демпартии. Скажем, конгрессмен-демократ Фрэнк Паллоне не так давно назвал позицию Госдепартамента США о возможности продавать истребители F-16 Турции "огромной ошибкой". Тем не менее, шансы получить одобрение таких оборонных поставок со стороны Конгресса сейчас возросли, прежде всего, на фоне кризиса вокруг Украины.

"СП": - Если теоретически представить себе, что турки купили наши самолеты. Как поступят США? Озабоченность выразят? Или что-то конкретное сделают?

- При таком гипотетическом сценарии последовали бы жесткие заявления из Вашингтона. Но стоит повториться, что сейчас Анкара скорее предпочтет действовать осторожнее, чтобы не разрушить определенную "оттепель", которая наметилась сейчас у нее в отношениях с США.

"СП": - Насколько эта сделка была бы важна для нас? Ведь это и возможность валюту получить, и технологии свои продвинуть. И, наконец, еще больше привязать к себе Эрдогана. Но насколько прочной будет эта привязка?

- Понятно, что закупка военной техники у определенного производителя влечет за собой необходимость приобретать у него комплектующие для поддержания ее исправности, готовить своих специалистов к работе именно с такими ее модификациями. Поэтому дополнительным мотивом для сохранения двусторонних отношений такое сотрудничество вполне может быть. Другое дело, что основой парка истребителей Турции все равно остаются самолеты американского производства, о полной замене их российской техникой речь всерьез не идет. Поэтому, если бы Анкара закупила какое-то количество российских истребителей для своих нужд, это вряд ли жестко "привязало" бы ее к России.

Источник - svpressa.ru
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