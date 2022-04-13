В Мариуполе сдались остатки 36-й бригады морпехов Украины - более 1000 штыков и 1 британец

10:39 13.04.2022

Вовина тысяча: При Зеленском произошла крупнейшая за всю историю ВСУ сдача в плен

13.04.2022 Анатолий Лапин.



Российское оборонное ведомство подтвердило, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты ВСУ, о чем ночью сообщал "ПолитНавигатор".



Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Российское оборонное ведомство подтвердило, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи украинских военнослужащих...



"В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.



Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения", – заявил Конашенков.



Следственный комитет России также обнародовал видео допроса замкомандира бригады по морально-психологическому обеспечению подполковника Ростислава Ломтева.



"В декабре 21-го года в составе бригады выполнял задачи по проведению Операции объединенных сил. После 24 числа и начала боевых действий – в составе бригады переместился на промежуточный рубеж в районе завода "Азовмаш", где выполнял задачи на протяжении месяца.



В ходе выполнения этих задач личный состав бригады попал в окружение и не имел возможности отхода. 10-11 числа было принято решение о выходе личного состава по определенному маршруту из указанного района. В составе группы выдвигался в указанном направлении. В ходе возникших обстоятельств было принято решение, во избежание напрасных жертв, сдать оружие, и мы сдались в плен", – заявил Ломтев.



Британский наемник Эйден Эйслин, активно ведущий свой блог под псевдонимом Cossackgrundi, сдался в плен в Мариуполе.



В своем блоге перед этим он написал, что вынужден это сделать так, как у морпехов 36-й бригады ВСУ, в составе которой он служит, не осталось еды и боеприпасов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".