 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.04.2022
11:04  Вонючий случай. Жанат Самат только два месяца пробыла Мусорной королевой Казахстана
10:59  Власти Туркменистана почти полностью заблокировали интернет
10:55  Судьба Макрона как президента Франции решится в Мариуполе? - В.Прохватилов
10:53  А если России надоест любоваться на европейских лицедеев? - Д.Седов
10:49  Зверополис. Мэрия Бишкека потратит 4,2 миллиона сомов на отстрел бездомных зверушек
10:46  Оппозиция в Кыргызстане. Когда есть спрос, но не устраивают предложения, - Д.Подольская
10:41  Российский газ: Анкара скупает и выигрывает, - Вера Жердева

10:36  Эрдоган махнет США крылом Су-57, - "СП"
10:06  Хинди янки бхай бхай. США стремятся стать главным партнером Дели, - С.Строкань
08:52  CША требуют от Пакистана осудить Россию, - В.Скосырев
07:57  Маньяк-негр в Нью-Йоркском метро перестрелял 30 пассажиров
07:49  Иран опасается штурма своих дипмиссий в Афганистане, - И. Субботин
01:04  Современный мир... В джунглях больше правил и порядка, - генерал Асад Дуррани
01:03  Новые вызовы для России и Центральной Азии, - Денис Шарафутдинов
00:43  Понуждение к доллару, или Кому война, кому - мать родна
00:30  Как именно Китай вернет себе и поглотит Тайвань? - А.Савельев
00:05  Всю нефть и газ спрятать от санкций не получится. Европа вернется в позапрошлый век, - А.Комраков
Вторник, 12.04.2022
22:31  На кыргызско-таджикской границе вновь огневой контакт - ранен 1 таджикский карацупа
22:23  На Украине поймали главного предателя - кума Путина Медведчука
21:37  За профнепригодность? Уволен глава Ситуационного центра КазСовбеза "руханист" Есин
19:36  Энергетическое саморазрушение Европы, - Андрей Конопляник
19:34  Путь Поднебесной к мирному атому, - Андрей Гагаринский
19:15  О патриотах и предателях. Уехавшим, - Игорь Левитас
17:42  Вместо западных в Россию придут индийские сетевые магазины, - "РГ"
17:16  В Казахстане продолжают выполнять госпрограмму повышения идентичности "Рухани жангыру"
17:02  Какой может быть следующая "адская" санкция против России? - В.Катасонов
16:21  Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
16:08  Новым командующим РосАрмией на Украине назначен генерал Дворников
15:16  Вместо 20 тысяч "международных террористов" - 12-ть ОПГ... КазПрокуратура пересмотрела состав "январских" боевиков
15:06  Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев
13:56  Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, - "Хуаньцю шибао"
13:54  Есть ли у Путина средства для большой войны против "вырождающейся Европы"? - Ф.Пармантье, Ж.Пеллистранди
13:52  Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова
13:32  Россия заморозила восстановление "Гагаринского старта" на Байконуре
12:28  России никак не удается починить трубу КТК
11:07  Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"
10:57  "Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO
10:54  Ассамблея религиозных ученых Афганистана призвала талибов допустить всех девочек в школы
10:49  О глубинном народе. Кто уезжает из России, и почему казахстанцы так недружно поддерживают Украину? - В.Шацких
10:25  Дефолт по внешнему долгу объявили власти Шри-Ланки
10:10  Анти-Россия не только Украина, - Александр Дугин
09:28  Во 2-й тур выборов Южной Осетии вышли - действующий президент Бибилов и молодой КГБист Гаглоев
09:01  Мемоцид или Фейковая война, - Илья Титов
08:55  Может ли быть война без чрезвычайных мер? - К.Затулин
08:48  В Кыргызстане создадут "Евразийский технопарк". Создавальщики пузырей и дыма
07:39  "Я хочу жить, а не существовать!". Массовые протесты в монгольском Улан-Баторе
06:36  В Нур-Султане у здания КазМВД сожгла себя протестующая жертва финпирамиды
00:28  Сценарии борьбы за власть в Пакистане, - Ренат Абдуллин
00:09  Эрдоган срочно мирится с Саудитами. С чего бы? - "Взгляд"
00:07  Выборы президента Франции. Макрон и Ле Пен станцуют второй тур
00:03  Потомственный МИДовец Кадыралиев - новый глава Службы протокола Кырпреза Жапарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российский газ: Анкара скупает и выигрывает, - Вера Жердева
10:41 13.04.2022

Российский газ: Анкара скупает и выигрывает
Санкции против Москвы играют на руку Турции, а Евросоюз оказался в роли побирушки
Вера Жердева
Материал комментируют:
Малик Керимов

Был бы товар, а покупатель найдется. Как сообщило агентство Reuters, российская корпорация "Сибур" перенаправила в Турцию сжиженный природный газ (СПГ), предназначавшийся для выгрузки в Нидерландах. По информации агентства, на этот шаг России пришлось пойти из-за отказа стран Евросоюза от импорта из России в рамках антироссийской санкционной политики.

То есть танкеры простаивали в пору, отгрузка газа не производилась, денежки за простой в доках капали, и тут нашелся другой покупатель. Газ в четырех танкерах суммарным объемом 48 тыс. тонн, предназначавшийся для европейских потребителей, отправился в турецкий порт Дертйол (тур. Dörtyol).

И, скорее всего, этот случай будет не единственным. Турция вполне может начать поставлять на европейский рынок российский газ, перекупая его у России.

Косвенно об этом свидетельствует телефонный разговор между президентом Эрдоганом и канцлером Австрии Нехаммером. Лидеры государств побеседовали как раз перед отлетом австрийца в Москву, на встречу с президентом Путиным.

По информации канцелярии президента Турции, высокопоставленные политики обсудили перспективы отношений между Анкарой и Веной, урегулирования украинского кризиса и поставки газа в Европу.

При этом лидеры двух стран пришли к выводу, что Турция и Австрия могут "усилить сотрудничество в области поставок природного газа".

В переводе с дипломатического фраза про "усиление сотрудничества" с Австрией может означать, что Турция намерена стать главным перекупщиком российского газа для его дальнейшей перепродажи страждущим европейцам. Поскольку многие страны Евросоюза по соображениям большой политики отказываются покупать сжиженный газ у России из принципа, а обычный - за рубли, то Турция, получающая голубое топливо по газопроводу "Турецкий поток", теперь спасительница-избавительница.

Идей обсуждается много, как можно санкции обходить, полагает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Российский газ перепродавать Турция вряд ли сможет, но вот закрыть свои собственные потребности в газе зтолько российскими поставками через "Голубой поток" и "Турецкий поток", этого им, в принципе, достаточно, а если не будет хватать, еще и сжиженный газ у России купят, А те объемы, которые идут от других поставщиков: Азербайджана, Ирана, сжиженный газ из США, Катара - перенаправлять Европе.

Т.е. Анкара станет перепродавцом этого газа. Конечно, это не колоссальные объемы, не сотни миллиардов кубометров, но все-таки турецкий рынок после немецкого для нас № 2. Пару десятков миллиардов кубометров турки на европейский рынок вполне смогут поставить. То есть, не получая нового газа в мире, его потоки будут просто перераспределены. С точки зрения добычи ничего не поменяется, но все остались при своих: и санкции ввели, и потребление осталось на прежнем уровне.

Примерно то же самое могут сделать арабы с нефтью: все свои потребности закроют российской нефтью, а свою будут продавать всем желающим, в том числе - жертвам антироссийских санкций.

Раз уж мы заговорили про нефть: ОПЕК в очередной раз вежливо и доходчиво объяснила ЕС, что уже введенные и предполагаемые санкции в отношении России могут создать "один из худших шоков в истории поставок нефти, и будет невозможно заменить эти объемы", и дала понять, что увеличивать добычу не будет.

Впрочем, представители ЕС тут же заявили, что ОПЕК несет ответственность за обеспечение сбалансированных рынков нефти. То есть одни санкции вводят, а отдуваться должны другие. Такая вот логика…

Но вернемся к Турции и газу. Анкара с 1999 года настойчиво добивалась членства в ЕС. Лавировала, шла на уступки. Постепенно желание войти в "дружную" европейскую семью ослабевало. А сейчас президенту Эрдогану впору радоваться, что Турция оказалась за евробортом и сохранила свободу действий. Став "мостом" между Россией и странами ЕС, Турция может получить много дополнительных очков, считает политолог из Стамбульского университета Малик Керимов.

- У Турции есть свой собственный экономический путь

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине мировое сообщество начало лихорадить на фоне санкционной политики ряда западных стран. Соединенные Штаты и ЕС, а также страны, которые напрямую зависят от Соединенных Штатов, первыми объявили о санкциях. На информационной волне взлетели все сырьевые рынки, а финансовый сектор охватила паника, и только тем странам, которые сохраняли спокойствие, удалось обуздать панику в обществе.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил мудрость, отказавшись от политически обоснованных санкций против Российской Федерации. Эта позиция помогает Турции играть ключевую роль в преобразовании экономических отношений между Российской Федерацией и Европой.

"СП": - Как турецкая сторона оценивает перспективы последствий антироссийских санкций?

- Экономические санкции против Российской Федерации уже привели к глубокому кризису на товарных рынках и, как следствие, к краху производственных цепочек по всему миру. Россия занимает лидирующие позиции в обеспечении ЕС и других стран энергоресурсами, продукцией химической промышленности, редкоземельными металлами, продуктами питания, и этот список можно продолжать еще долго.

Разрыв привычных цепочек поставок привел к росту цен и глобальной инфляции, из-за резкого роста цен на энергоносители в ЕС подскочили цены на внутреннем рынке, многие предприятия вынуждены останавливать производство из-за нерентабельности своей продукции. Люди массово теряют работу, а предприниматели теряют свой бизнес. Итак, в ближайшее время ЕС переживет волну банкротств производственных предприятий и продовольственный кризис, поскольку Россия и Украина были основными поставщики сельскохозяйственной продукции в ЕС, Африку и на Ближний Восток.

По мнению эксперта, кризис больнее всего ударит по производству микрочипов, поскольку компоненты (драгоценные металлы) и неоновый газ поставлялись в основном из Российской Федерации. Давление усиливается спором между Китаем и Тайванем, в котором расположено производство 80% мировых микрочипов, и в ближайшие 5−10 лет невозможно перенести или запустить новое производство, и поэтому мир столкнется с нехваткой электроники.

"СП": - Как сложившейся ситуацией воспользуется Турция?

- Учитывая нынешние реалии, Турция оказалась в очень благоприятных условиях. Именно Турция может стать мостом в отношениях между Россией и западными странами. Уже сегодня многие компании в Российской Федерации и других странах выстраивают логистические и финансовые цепочки через Турцию. В этом случае Турция превращается в новый экономический центр, соединяющий Россию, Европу и Африку. Нынешняя ситуация играет на руку экономическому успеху Турции, которая уже начала осваивать Африку и теперь может стать каналом и ключевым поставщиком российской продукции на Запад.

12 апр. 22

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649835660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
- Темпы экономического роста Казахстана ускорились до 4,4%
- В Казахстане финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое
- Ерлан Карин провел встречу с заместителем Государственного секретаря США Узрой Зеей
- В Мажилисе состоялось 19-е заседание Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз"
- Кадровые перестановки
- 28,8 процента акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность – Правительство РК
- Мажилисмены предложили новые инструменты государственного стимулирования развития зернового рынка страны
- В Нур-Султане состоялась научная форум-выставка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  