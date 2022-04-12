Российский газ: Анкара скупает и выигрывает, - Вера Жердева

10:41 13.04.2022

Российский газ: Анкара скупает и выигрывает

Санкции против Москвы играют на руку Турции, а Евросоюз оказался в роли побирушки

Вера Жердева

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Малик Керимов



Был бы товар, а покупатель найдется. Как сообщило агентство Reuters, российская корпорация "Сибур" перенаправила в Турцию сжиженный природный газ (СПГ), предназначавшийся для выгрузки в Нидерландах. По информации агентства, на этот шаг России пришлось пойти из-за отказа стран Евросоюза от импорта из России в рамках антироссийской санкционной политики.



То есть танкеры простаивали в пору, отгрузка газа не производилась, денежки за простой в доках капали, и тут нашелся другой покупатель. Газ в четырех танкерах суммарным объемом 48 тыс. тонн, предназначавшийся для европейских потребителей, отправился в турецкий порт Дертйол (тур. Dörtyol).



И, скорее всего, этот случай будет не единственным. Турция вполне может начать поставлять на европейский рынок российский газ, перекупая его у России.



Косвенно об этом свидетельствует телефонный разговор между президентом Эрдоганом и канцлером Австрии Нехаммером. Лидеры государств побеседовали как раз перед отлетом австрийца в Москву, на встречу с президентом Путиным.



По информации канцелярии президента Турции, высокопоставленные политики обсудили перспективы отношений между Анкарой и Веной, урегулирования украинского кризиса и поставки газа в Европу.



При этом лидеры двух стран пришли к выводу, что Турция и Австрия могут "усилить сотрудничество в области поставок природного газа".



В переводе с дипломатического фраза про "усиление сотрудничества" с Австрией может означать, что Турция намерена стать главным перекупщиком российского газа для его дальнейшей перепродажи страждущим европейцам. Поскольку многие страны Евросоюза по соображениям большой политики отказываются покупать сжиженный газ у России из принципа, а обычный - за рубли, то Турция, получающая голубое топливо по газопроводу "Турецкий поток", теперь спасительница-избавительница.



Идей обсуждается много, как можно санкции обходить, полагает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Российский газ перепродавать Турция вряд ли сможет, но вот закрыть свои собственные потребности в газе зтолько российскими поставками через "Голубой поток" и "Турецкий поток", этого им, в принципе, достаточно, а если не будет хватать, еще и сжиженный газ у России купят, А те объемы, которые идут от других поставщиков: Азербайджана, Ирана, сжиженный газ из США, Катара - перенаправлять Европе.



Т.е. Анкара станет перепродавцом этого газа. Конечно, это не колоссальные объемы, не сотни миллиардов кубометров, но все-таки турецкий рынок после немецкого для нас № 2. Пару десятков миллиардов кубометров турки на европейский рынок вполне смогут поставить. То есть, не получая нового газа в мире, его потоки будут просто перераспределены. С точки зрения добычи ничего не поменяется, но все остались при своих: и санкции ввели, и потребление осталось на прежнем уровне.



Примерно то же самое могут сделать арабы с нефтью: все свои потребности закроют российской нефтью, а свою будут продавать всем желающим, в том числе - жертвам антироссийских санкций.



Раз уж мы заговорили про нефть: ОПЕК в очередной раз вежливо и доходчиво объяснила ЕС, что уже введенные и предполагаемые санкции в отношении России могут создать "один из худших шоков в истории поставок нефти, и будет невозможно заменить эти объемы", и дала понять, что увеличивать добычу не будет.



Впрочем, представители ЕС тут же заявили, что ОПЕК несет ответственность за обеспечение сбалансированных рынков нефти. То есть одни санкции вводят, а отдуваться должны другие. Такая вот логика…



Но вернемся к Турции и газу. Анкара с 1999 года настойчиво добивалась членства в ЕС. Лавировала, шла на уступки. Постепенно желание войти в "дружную" европейскую семью ослабевало. А сейчас президенту Эрдогану впору радоваться, что Турция оказалась за евробортом и сохранила свободу действий. Став "мостом" между Россией и странами ЕС, Турция может получить много дополнительных очков, считает политолог из Стамбульского университета Малик Керимов.



- У Турции есть свой собственный экономический путь



После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине мировое сообщество начало лихорадить на фоне санкционной политики ряда западных стран. Соединенные Штаты и ЕС, а также страны, которые напрямую зависят от Соединенных Штатов, первыми объявили о санкциях. На информационной волне взлетели все сырьевые рынки, а финансовый сектор охватила паника, и только тем странам, которые сохраняли спокойствие, удалось обуздать панику в обществе.



В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил мудрость, отказавшись от политически обоснованных санкций против Российской Федерации. Эта позиция помогает Турции играть ключевую роль в преобразовании экономических отношений между Российской Федерацией и Европой.



"СП": - Как турецкая сторона оценивает перспективы последствий антироссийских санкций?



- Экономические санкции против Российской Федерации уже привели к глубокому кризису на товарных рынках и, как следствие, к краху производственных цепочек по всему миру. Россия занимает лидирующие позиции в обеспечении ЕС и других стран энергоресурсами, продукцией химической промышленности, редкоземельными металлами, продуктами питания, и этот список можно продолжать еще долго.



Разрыв привычных цепочек поставок привел к росту цен и глобальной инфляции, из-за резкого роста цен на энергоносители в ЕС подскочили цены на внутреннем рынке, многие предприятия вынуждены останавливать производство из-за нерентабельности своей продукции. Люди массово теряют работу, а предприниматели теряют свой бизнес. Итак, в ближайшее время ЕС переживет волну банкротств производственных предприятий и продовольственный кризис, поскольку Россия и Украина были основными поставщики сельскохозяйственной продукции в ЕС, Африку и на Ближний Восток.



По мнению эксперта, кризис больнее всего ударит по производству микрочипов, поскольку компоненты (драгоценные металлы) и неоновый газ поставлялись в основном из Российской Федерации. Давление усиливается спором между Китаем и Тайванем, в котором расположено производство 80% мировых микрочипов, и в ближайшие 5−10 лет невозможно перенести или запустить новое производство, и поэтому мир столкнется с нехваткой электроники.



"СП": - Как сложившейся ситуацией воспользуется Турция?



- Учитывая нынешние реалии, Турция оказалась в очень благоприятных условиях. Именно Турция может стать мостом в отношениях между Россией и западными странами. Уже сегодня многие компании в Российской Федерации и других странах выстраивают логистические и финансовые цепочки через Турцию. В этом случае Турция превращается в новый экономический центр, соединяющий Россию, Европу и Африку. Нынешняя ситуация играет на руку экономическому успеху Турции, которая уже начала осваивать Африку и теперь может стать каналом и ключевым поставщиком российской продукции на Запад.



12 апр. 22