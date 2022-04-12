Оппозиция в Кыргызстане. Когда есть спрос, но не устраивают предложения, - Д.Подольская

10:46 13.04.2022

13 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Оппозиция в Кыргызстане. Когда есть спрос, но не устраивают предложения



В Кыргызстане объявлено о создании оппозиционного движения - "Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылы" (Объединенное демократическое движение Кыргызстана).



В него вошли активисты, представители политических партий не прошедшие в парламент - лидер "Реформы" Клара Сооронкулова, бывшие чиновники Бектур Асанов, Мамбетжунус Абылов, экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков.



Целью нового политического союза они назвали борьбу с несправедливыми действиями властей.



Эксперты полагают, что говорить о появлении системной и сильной оппозиции преждевременно.



С тоской о портфеле

Скепсис аналитиков понятен. Авангард оппонирующей организации составляют политики, в том числе побывавшие во власти. Но ничего полезного для страны они не добились уже пребывая в высоких кабинетах. Принципиально нового не предложено и сейчас.



По мнению политолога Эмиля Джураева, обычно в Кыргызстане оппозицией называют всех, кто не согласен с властью. "В Жогорку Кенеше это вечные критики из фракции "Бутун Кыргызстан" во главе с Адаханом Мадумаровым, за пределами парламента - политики, не получившие мандаты, нынче это члены партии "Азаттык", социал-демократы. В ряды оппонентов автоматически вступили фигуранты уголовных дел, возбужденных по политическим статьям. Есть отдельная группа - гражданские активисты, молодежь, журналисты. Они тоже выступают со своими претензиями. Но такое широкое определение оппозиции характерно только для Кыргызстана", - пояснил Эмиль Джураев.



Оппозиционеры - это люди, профессионально занимающиеся политикой и претендующие на власть. У правозащитников и сотрудников СМИ таких амбиций нет. Поэтому причислять их к системным оппонентам Старой площади некорректно.



Эмиль Джураев

Эксперт считает, заявлять, что в Кыргызстане есть оппозиция в ее классическом понимании, нельзя. Что же касается тех политиков, кто выступает с критикой, они, по мнению Эмиля Джураева, очень разрознены, слабы и объединены не идеей, а стремлением получить портфель.



"Ничего нового предложить эти бывшие чиновники и депутаты не могут. Нет у них на это политических ресурсов. На фоне такой блеклой оппозиции политический популизм властей выглядит привлекательным, тогда как посылы оппонирующего блока противоречивы и невнятны", - сказал Эмиль Джураев.



Очевидно, что в нормальной демократической стране оппозиция должна быть по определению. Обитатели Старой площади и "Белого дома" своими необдуманными действиями, ошибками и просчетами, наплевательским отношением к верховенству права и Конституции дают массу поводов для критики и недовольства. Но минус носителей альтернативной точки зрения - в зависимости от политической конъюнктуры.



Были бы люди, а идеи найдутся

Вместе с тем аналитики отмечают, что состав оппозиции меняется. В ее ряды вливаются люди, ранее не занимавшие чиновничьи посты.



К оппозиционерам новой формации относят Клару Сооронкулову, Риту Карасартову, Нурбека Токтакунова.



Они используют оппозиционную риторику, но не потому, что когда-то лишились кресла. Они выступают против откровенно сомнительных кампаний власти.



"Но у них есть проблема - отсутствие электората. То, что у этих теперь уже политиков нет поддержки, продемонстрировали выборные кампании 2021 года. Получается, провозглашенные ими лозунги не пользуются популярностью. Поэтому стать серьезной политической силой эти оппоненты власти вряд ли в ближайшее время смогут", - считает эксперт Игорь Шестаков.



Как отметил аналитик, больше шансов - у религиозных деятелей. Они постоянны в своих убеждениях, говорят о сложных вещах простым языком, проповедуют традиционные ценности и не так меркантильны.



Игорь Шестаков не исключает, что в будущем последователи ислама составят серьезную конкуренцию светским политикам. Партия "Ыйман Нуру", ориентированная на продвижение ислама, попала в Жогорку Кенеш. Победила она и на местных выборах 10 апреля в Кара-Балте.



Внимание мирового сообщества сейчас приковано к событиям в Украине, поэтому набирающую обороты тенденцию по укреплению религиозных позиций не только в Кыргызстане, но и в других странах Центральной Азии, на международной арене не замечают. Это игнорирование, как считают аналитики, может иметь в будущем печальные последствия.



Политолог Шерадил Бактыгулов опасается, что мир может не успеть оперативно среагировать, когда оппозиция в КР приобретет четкую исламистскую окраску. Причина растущей популярности религиозных деятелей среди населения, по его мнению, в том, что представители имеющихся оппозиционных течений не отвечают запросам общества, не вызывают доверия. В отличие, опять же, от последователей ислама. Они способны предложить понятные решения, разделить ответственность и не падки на обещания высоких кабинетов.



Непостоянное постоянство

Критиковать действия, а чаще бездействие чиновников, размытую политику и невнятную позицию кабинета министров - общемировой тренд. Но в Кыргызстане недовольство носит, скорее, стихийный, а не системный характер.



Заканчивается это несогласие либо выгодным предложением, либо уголовным преследованием. Однако иногда в коридорах власти работают на опережение и заранее "обезвреживают" потенциальных оппонентов.



Вот и получается, что оппозиционерами в Кыргызстане становятся, чтобы выторговать себе должность, а не по идейным разногласиям.