|Зверополис. Мэрия Бишкека потратит 4,2 миллиона сомов на отстрел бездомных зверушек
10:49 13.04.2022
, 13 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Муниципальное предприятие "Тазалык" в этом году планирует потратить 4 миллиона 260 тысяч сомов на бездомных животных. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщила пресс-секретарь предприятия Айсулуу Исабек Кызы.
"В эту сумму входит не только отстрел собак, но и сбор с улиц мертвых животных - собак, кошек, птиц, крыс и прочих", - сказала она.
По ее словам, отстрел бездомных животных проводится только по заявкам жителей города.
Отметим, что французская актриса и основательница фонда защиты животных Брижит Бардо в феврале прошлого года обратилась к президенту Садыру Жапарову по поводу отстрела собак в Бишкеке. Однако открытое обращение не помогло. Отстрел в столице производят по сей день.