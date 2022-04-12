 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зверополис. Мэрия Бишкека потратит 4,2 миллиона сомов на отстрел бездомных зверушек
10:49 13.04.2022

, 13 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Муниципальное предприятие "Тазалык" в этом году планирует потратить 4 миллиона 260 тысяч сомов на бездомных животных. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщила пресс-секретарь предприятия Айсулуу Исабек Кызы.

"В эту сумму входит не только отстрел собак, но и сбор с улиц мертвых животных - собак, кошек, птиц, крыс и прочих", - сказала она.

По ее словам, отстрел бездомных животных проводится только по заявкам жителей города.

Отметим, что французская актриса и основательница фонда защиты животных Брижит Бардо в феврале прошлого года обратилась к президенту Садыру Жапарову по поводу отстрела собак в Бишкеке. Однако открытое обращение не помогло. Отстрел в столице производят по сей день.

Источник - 24.kg
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