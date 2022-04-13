А если России надоест любоваться на европейских лицедеев? - Д.Седов

10:53 13.04.2022

Жозеп Боррель и мелкие предметы туалета



В древности битвы между армиями начинались с того, что на виду противника перед фронтом выстроившихся легионеров появлялся их предводитель и ударял себя в грудь кулаком. Либо просто кулаком, либо кулаком с зажатым в нем копьем. Вслед за этим бойцы начинали колотить себя по панцирям с неистовой силой, психологически готовясь к кровавой схватке. При этом они так сотрясали свои доспехи, что оттуда порой выпадали всяческие мелкие предметы туалета.



Кто бы мог подумать, что две тысячи лет спустя перед фронтом европейских войск выскочит записной искусник международных отношений Жозеп Боррель и со всей дури долбанет себя в грудь кулаком. "Эта война должна быть выиграна на поле боя", – завопит он, указывая перстом на Украину.



Не нашлось на Западе другого миролюбца в авторитете, который претерпел бы такую разительную метаморфозу. Вчера призывал к переговорам, а сегодня топает ногами и изрыгает проклятья. Про таких говорят: словно белены объелся. Не знаем, входит ли ядовитая белена в меню Борреля, но подозрение на отравление возникает из-за другого случившегося с ним эпизода.



Жозеп Боррель вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен побывал на днях в украинской Буче, где им продемонстрировали "жертв российских зверств". Останки убитых украинские соавторы сценария долго не предавали земле, и трупы основательно разложились. Выглядело это совсем непривлекательно, но таковы законы жанра. Запах над сценической площадкой в Буче стоял удушливый, и оба высоких руководителя изрядно нанюхались. Урсула хваталась за сердце и симулировала обморок, а затем разразилась угрозами в адрес Москвы.



Вслед за ней и начальник европейской дипломатии перешел к требованиям "раздавить гадину". Конечно, эти двое не лицемеры и не русофобы, просто они не успели прочитать перед приездом в Киев справку своей спецслужбы по событиям в Буче. В справке же указывалось, что именно в утверждениях киевских властей о жертвах в Буче выглядит правдоподобно, а что является бесстыжей натяжкой. Однако ситуация была доведена до такого накала, что справку проигнорировали. Участие обоих политиков в скандале было спешно спланировано более высокими инстанциями, и оба предстали такими же лицедеями, как принимавший их Зеленский. В этом отделении спектакля особо впечатлили боевая отвага Борреля и его призыв повергнуть Россию.



А если России надоест любоваться на европейских лицедеев и она всерьез возьмется за дело? Скажем, прикрутит вентиль на газопроводах, поставляющих газ в Евросоюз. Или свернет продажу Европе редкоземельных металлов, столь нужных в электронике. Это отрезвило бы таких, как Боррель. А то глава европейской дипломатии хорохорится, уверенный, что Россия на это не пойдет, боясь потерять свой экспортный доход.



Воинственный клич Борреля предварил увеличение потока американского оружия на Украину. Пришла пора утопить Украину в крови: 6 апреля Сенат США одобрил проект закона "О ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". После того как проголосует палата представителей и закон будет принят, американское оружие польется на Украину рекой.



Украине могут быть переданы противокорабельные ракеты Harpoon. Правда, в сражениях с кораблями Черноморского флота, оснащенных крылатыми "Калибрами", они слабоваты, но и это сгодится. Украинцы будут гореть вместе с "Гарпунами", освобождая место для новых заказов американскому ВПК.



Могут появиться на Украине и американские оперативно-тактические комплексы HIMARS, но они опять-таки уступают в дальности стрельбы российским ОТРК "Искандер-М", бьющим на 500 километров.



И это еще не весь план победы над Россией. В Польше разворачиваются крупные учения польской армии совместно с американскими морпехами, грозящие плавно переместиться на территорию Западной Украины. А это уже опасность для потомков польской шляхты, мечтающих о реституции всей недвижимости, утраченной их предками в Галиции. И если польско-американские совместные военные учения примут такой оборот, жителям Украины придется убедиться, что Волынскую резню им в Польше тоже не забыли.



Гул нашествия на Россию европейских "двунадесяти языков" все слышнее. И возвестил новое нашествие, колотя себя в грудь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Вид у него бравый. Лишь бы не слетели с него мелкие предметы туалета, когда Россия ответит на вызов всерьез.



Дм.Седов

13 апр. 22