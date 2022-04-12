Судьба Макрона как президента Франции решится в Мариуполе? - В.Прохватилов

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10:55 13.04.2022
Скандал с компанией McKinsey и французы на Украине
Итоги первого тура президентских выборов во Франции встревожили политические верхи Евросоюза. После обработки 60 процентов бюллетеней лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен опережала действующего президента Франции, но окончательный подсчет голосов вывел Макрона вперед (27,84% голосов), у Марин Ле Пен – 23,15%.
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
Научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в интервью ФСК выразила сомнение в достоверности этих данных: "Не верю! Слишком много для Макрона. Отщипнули у Меланшона и Ле Пен".
Оглушительно провалились социалисты (Анн Идальго получила 1,75%) и республиканцы-голлисты (Валери Пекресс едва набрала 4,8%).
Лидер крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, которому прочили не более 15% голосов, сумел набрать 22% голосов. Ультраправый националист Эрик Земмур едва наскреб 7%.
Провалились также лидер зеленых Янник Жадо (4,6%), центрист Жан Лассаль (3,13%), коммунист Фабьен Руссель (2,8%) и правый "суверенист" Николя Дюпон-Эньян (2,06%).
Результаты первого тура выборов подтвердили тенденцию последних лет. Франция перешла от традиционного разделения на левых и правых к разделению между сторонниками глобализма и приверженцами курса на национальный суверенитет.
При этом традиционные партии правого и левого центра – "Республиканцы" и Соцпартия, соперничество между которыми составляло ядро политической жизни со времен де Голля, похоже, окончательно выброшены на задворки. Если на президентских выборах 2017 года их кандидаты вместе набрали 26% голосов, то сейчас – всего-навсего 6,7%.
Противостояние Макрона и Ле Пен – это борьба двух идеологических моделей. Макрон – глобалист, птенец гнезда Ротшильдов. За годы своего президентства он фактически отдал французскую экономику под американский контроль. "По приглашению Макрона во Францию зашел американский инвестиционный фонд BlackRock, причем так удачно, что во Франции ничего своего не осталось", – говорит Алеся Милорадович. Во французских СМИ Макрона называют не иначе как президентом компании BlackRock France.
В марте во Франции разразился скандал вокруг коррупционных схем макроновской партии La République en Marche при ее взаимодействии с консалтинговой компанией McKinsey (США). Сенат Франции опубликовал доклад, в котором отмечено: "Расходы [на консультационные услуги] удвоились с 2018 года. Это ставит под сомнение перед лицом частных фирм как нашу концепцию государства, так и государственный суверенитет, а также надлежащее использование государственных средств. После четырех месяцев расследования и сбора 7300 документов комиссия по расследованию показывает, что целые разделы государственной политики переданы частным фирмам…"
Занимавшиеся расследованием сенаторы обнаружили, что правительство Макрона подписало контракты на сумму 2,4 млрд евро с консалтинговыми фирмами для работы по самым разным проблемам, от пенсионной реформы до цифровизации, и что за пять лет президентства Макрона использование в государственном управлении консультационных услуг частных фирм резко возросло.
"С Макроном компания McKinsey, которая в прошлом году обошлась вам в 1 миллиард евро за выполнение очень туманных миссий, продолжит жрать государственные деньги, не платить налоги и лгать сенату!" – заявила на это, обращаясь к французам, Марин Ле Пен.
А главное в скандале с McKinseyGate заключается в том, что политические и управленческие решения формулируются для Франции иностранной (американской) компанией.
Ранее мы писали, что в 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group "внимательно следить за президентской кампанией во Франции". И как подчеркивает известный французский политолог Тьерри Мейсан, "группа McKinsey совершила настоящий подвиг, избрав в президенты неопытного политика, чтобы разрушить французское общество".
После этого McKinsey и Boston Consalting Group стали практически монопольными консультантами правительства Франции в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке стратегии борьбы с "пандемией".
McKinseyGate убавил Макрону очков в предвыборной гонке, но самое серьезное падение его рейтинга началось после того, как во Франции стали известны факты участия французских военнослужащих в военном конфликте на стороне нацистов "Азова".
По некоторым данным, в Мариуполе под промзоной "Азовсталь" находятся 24 км туннелей на глубине до 30 метров. Там же расположены объект НАТО PIT-404 и секретная биолаборатория. На объекте PIT-404 заблокированы офицеры НАТО. Внутри находятся порядка 240 иностранцев, среди которых солдаты французского Иностранного легиона, а также персонал биолаборатории.
Вместе с нацистами в подвалах "Азовстали" может скрываться Бернар-Анри Леви, один из главных вдохновителей цветных революций последних лет, включая государственный переворот 2014 года в Киеве. Именно его пытаются вытащить из Мариуполя под видом "заложника", считает Алеся Милорадович.
Если в первой половине марта рейтинг Макрона уверенно рос, то после обнародования доклада сената по McKinsey популярность президента стала быстро снижаться, а после того как стало известно об участии французских военных в боях против российских вооруженных сил рука об руку с нацистами из запрещенного в России "Азова"*, рейтинг Макрона поехал резко вниз.
По сути, исход президентских выборов во Франции в немалой степени решается сейчас в Мариуполе.
Многие наблюдатели считают, что в случае победы Макрона во втором туре 24 апреля Франция останется под внешним управлением из-за океана. Если победу одержит Марин Ле Пен, от нового французского политического руководства можно ожидать большего реализма во внешней политике Пятой республики.
Владимир Прохватилов
13 апр. 22