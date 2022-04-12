Власти Туркменистана почти полностью заблокировали интернет

10:59 13.04.2022

12.04.22

В Туркменистане почти полностью заблокирован доступ в интернет. Об этом сообщает Turkmen.News со ссылкой на источники в Ашхабаде.



Напомним, что в 2011 году Организация Объединенных Наций, членом которой является и Туркменистан, признала право на доступ в интернет одним из неотъемлемых прав человека.

Наступление на Всемирную паутину усилилось в феврале, когда в Туркменистане стали массово блокировать VPN-серверы. При этом блокировались не отдельные IP-адреса, на которых установлено программное обеспечение VPN, а целые подсети провайдеров, предоставляющие услуги виртуальных/выделенных серверов.



"Это как если бы власти, обнаружив, что некий абонент телефонной сети занимается нежелательной деятельностью, отключали бы телефоны всем, у кого номер начинается с тех же цифр", - поясняет Turkmen.News.

По его данным, сегодня внутри Туркменистана почти полностью уничтожены подсети крупнейших мировых хостинг-провайдеров: Vultr, DigitalOcean, Hetzner, Microsoft Azure, Amazon, OVH, OneProvider.

Ранее в стране были заблокированы все зарубежные соцсети, YouTube, сайты независимых СМИ и другие интернет-ресурсы, где могла бы встретиться критика туркменских властей. До осени 2021 года, пока спецслужбы не начали блокировать подсети, жители Туркмении сравнительно легко обходили блокировки с помощью VPN. Но при этом им грозил вызов в Министерство национальной безопасности для беседы. Поэтому даже те, кто просматривает страницы в соцсетях, практически не проявляют там активности.



По данным "Азатлыка" (туркменской службы Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), перед проведением домашнего интернета от граждан требуют поклясться на Коране о том, что они не будут пользоваться сервисами VPN.



Согласно отчету издания Top10vpn.com, использование VPN-услуг считается незаконным только в четырех странах мира – Беларусии, Ираке, Северной Корее и Туркменистане, - и серьезно ограничено в Китае, России, Иране, Омане, Турции и ОАЭ.

В Туркменистане не раз предпринимались попытки создать собственные соцсети, но все они провалились. В 2013 году была создана сеть Arzuw, в 2015 - YASHLYK.COM, позднее - imenami.tm, в 2018 году - Bizbarde. Все эти сайты ныне находятся вне доступа. Сеть Bizbarde сразу после презентации была закрыта на техобслуживание, то есть фактически никогда не функционировала.