Вонючий случай. Жанат Самат только два месяца пробыла Мусорной королевой Казахстана

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11:04 13.04.2022
Жанат Самат покинула пост председателя правления АО "Жасыл даму".
Информацию подтвердил директор Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.
САМАТ Жанат
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[..1980 - ..]
родилась в 1980 году в городе Шевченко (ныне - Актау). Казашка
В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова по специальности "Экономист".
Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангистауской области. Затем в разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.
В 2005-2006 гг. - консультант-аудитор в аудиторской компании ТОО "Салық консалтинг", город Алматы.
В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, в 2009 году – директором ГКП на праве хозяйственного ведения "Центра координации проектов жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
С 2010 по 2012 годы занимала позиции управляющего директора-руководителя аппарата, а затем заместителя Председателя Правления АО "НК "СПК "Каспий".
С 2014 по 2016 годы работала Председателем Правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация" Байконыр (Байконур)" в городе Кызылорда.
С 2019-12.2020 - советник министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
с 12.2020 - генеральный директор РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при министерстве Экологии, геологии и природных ресурсов РК
с 1.02.2022 - 12 апр. 2022 - председатель правления АО "Жасыл Даму" /оператор по утильсбору в Казахстане/. Назначена приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК