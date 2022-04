США: ползучая война с Европой, - Е.Пустовойтова

12:17 13.04.2022

Спираль ненависти коллективного Запада к России готова уже ударить и по ЕС

Елена Пустовойтова

11.04.2022



Как бы холуйски ни служил Брюссель Вашингтону, сам механизм западного бизнеса ставит Европу перед необходимостью себя защищать. Не от России – от Америки. Военная операция Москвы на Украине и последовавшая за этим волна "благородного негодования", захлестнувшая весь западный мир, задвинули в тень реальные проблемы самого Запада.



Как только Европа потянулась к самостоятельности, в том числе и на новом перспективном рынке цифровых услуг, президент США Байден немедленно бросил в атаку на Россию НАТО и наемника Зеленского, обеспечившую, прежде всего, полное доминирование Вашингтона над Брюсселем. А вопрос ведь совсем не праздный.



Одна из очевидных задач, толкающих в спину Вашингтон, – навязать Брюсселю свой сжиженный газ взамен российского трубного. Но не надо сбрасывать со счетов и другую – угрозу ограничения прибыли, которую собирают американские IT-компании с европейского рынка. И эта война, остающаяся в тени украинского конфликта, несомненно, будет жесткой.



Четыре года подкрадывался Евросовет к Digital Markets Act, призванному обуздать деятельность американских IT-гигантов. Теперь акт, наконец, согласован. Из этого следует, что Брюссель начинает расчистку места под солнцем для собственных, европейских, IT-компаний, на поддержку которых из фонда ЕС по восстановлению после пандемии размером в 750 миллиардов евро будет потрачено более 20%. Уже завершена программа поддержки университетов, научно-исследовательских организаций, малых и средних предприятий IT-индустрии ЕС "Горизонт 2020", имевшая инвестиционный бюджет в 80 миллиардов. А месяц назад Еврокомиссия анонсировала "дорожную карту" снижения технологической зависимости Евросоюза в сферах обороны и безопасности. Главное оружие американских IT-гигантов сегодня – их мощное влияние на экономику и геополитику. И Европа собирается выбить его из рук США.



Как заявил Тьерри Бретон (Thierry Breton), еврокомиссар по внутренним рынкам и один из ведущих цифровых чиновников в Европейской комиссии, "Мы кладем конец так называемому Дикому Западу, доминирующему в нашем информационном пространстве. Новая структура может стать эталоном для демократий во всем мире". Для Штатов это равносильно объявлению войны.



Начало ее подготовки связывают с 2014 годом, когда брюссельские бюрократы обнаружили, что рост экономики ЕС слаб, государственные доходы невысоки, а прибыль, которую еще вчера европейская промышленность получала всюду, начиная от рекламы в СМИ и заканчивая услугами такси, в обход налогового ведомства потекла в Кремниевую долину. Уже тогда размеры американских фирм выглядели угрожающе. Рыночная стоимость Apple, Amazon, Facebook, Google и Microsoft Corp. составляла 1,8 триллиона долларов, а 30 крупнейших европейских компаний, включенных в немецкий индекс DAX, "весили" только 1,3 триллиона долларов. Европа с треском проигрывала технологическим фирмам США. При этом ключевой инструмент цифровых технологий – контроль над Интернетом – находился в США. Там же находится и сейчас.



К началу 2020 года число пользователей одного только Facebook достигло трети населения планеты – 2,5 миллиарда человек. После этого стремительно растущее влияние западных IT-гигантов на европейскую экономику и политику становится решительным и даже само собой разумеющимся.



Digital Markets Act стал первой атакой Брюсселя на Вашингтон. Но абсолютно ясно, что "священная война" за прибыли, выкачиваемые американскими компаниями из европейского рынка, не заставит долго ждать ответа с той стороны Атлантики.



Как предупреждает The New York Times, "Закон о цифровых рынках, является самым масштабным элементом цифровой политики с тех пор, как в 2018 году блок (Евросоюз) ввел в действие самые жесткие в мире правила защиты онлайн-данных людей. Законодательство направлено на то, чтобы помешать крупнейшим технологическим платформам использовать свои взаимосвязанные сервисы и значительные ресурсы для привлечения пользователей и подавления новых конкурентов... Практически это означает, что такие компании, как Google, больше не смогут собирать данные из различных сервисов для предоставления целевой рекламы без согласия пользователей, и что Apple, возможно, придется разрешить альтернативы своему App Store на iPhone и iPad. Нарушителям закона, который вступит в силу уже в конце этого года, могут грозить штрафы в размере до 20% от их общемирового дохода, который может достигать десятков миллиардов долларов, за повторные правонарушения".



Таким образом Брюссель становится лидером по регулированию технологических компаний Apple, Google, Amazon, Meta и Microsoft в мире, поскольку, как правило, вслед за ЕС тянутся и другие, не только европейские государства.



Такое уже произошло со стандартами Евросоюза в здравоохранении, на транспорте и в банковской деятельности. Точно так же, как принятый в ЕС закон о конфиденциальности в Интернете, Общее положение о защите данных, которое ограничивает онлайн-сбор и передачу персональных данных, уже стал образцом для многих стран от Японии до Бразилии.



А теперь посчитаем: в прошлом году Apple и Microsoft достигли рыночной капитализации в 3 триллиона долларов, Meta достигли рубежа в 1 триллион. При этом из шести крупнейших компаний в мире все, кроме Saudi Aramco, прописаны в Штатах и занимаются IT. Так что же теперь? Почему, в отличие от Европы, кроме нескольких громких слушаний в Конгрессе вокруг Meta, Twitter и Google, в США не было принято никаких федеральных законов против бесконтрольной власти технологических компаний? Да потому, что она бесконтрольна только снаружи, а внутри хорошо впаяна в деятельность секретных служб и Пентагона.



Вот факты: принудив европейцев ввести антироссийские санкции, сами США сняли все ограничения на поставки российских удобрений, за минувшую неделю на 43% увеличили импорт нашей нефти, нарастив его до 100 тысяч баррелей в сутки. А 8 апреля Минфин США вывел из-под санкций в отношении России и транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование. Главный санкционист мира разрешил экспорт, реэкспорт, продажу, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете, включая обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов. Американский гражданин, где бы он ни находился, должен свою прибыль получать даже от "ужасного Путина".



То, что Digital Markets Act "написан специально для американских технологических компаний, и его влияние скажется на американских рабочих", уже поняли в ведущей американской торговой ассоциации "Палата прогресса" (Chamber of Progress): "Европейские правила, которые выделяют наш технологический сектор, угрожают американским рабочим местам – не только в Силиконовой долине, но и в городах от Питтсбурга до Бирмингема", – заявили в Вашингтоне.



Отсюда вывод: есть составляющие бизнеса IT-гигантов, для защиты которых Вашингтон будет воевать не только "до последнего украинца", но и "до последнего европейца" тоже.



Первая – сохранение доминирования американских корпораций в сфере IT-технологий, обеспечивающих лидерство США в мировой экономике. И вторая – "священную корову" американского бизнеса, приносящую в год триллионы долларов, никакому Брюсселю Вашингтон не отдаст. Кто сказал, что американские IT-гиганты сдадутся молча? У них в руках остается главный козырь: научившись управлять вожделениями молодежи через любые границы и таможни, они приковывали цепями, именуемыми гаджеты, эту молодежь к себе. Эта "пятая колонна" и оплатит войну США не только против России и Китая, но и против Европы тоже.