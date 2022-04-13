Зачем Турция играет на все стороны конфликта сразу, - Е.Сатановский

13:57 13.04.2022

САТАНОВСКИЙ Евгений



13.04.2022

Известный российский ученый-востоковед и экономист, президент независимого научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию с поставками оружия из стран НАТО на Украину и игрой Турции на все фронты.



"Южная Корея - единственная страна в западном блоке отказалась поставлять Украине летальное оружие, в отличие от всех прочих, кто в НАТО и в числе их союзников состоит. Зачтется это ей в случае чего.



В то же время Турция, которая вооружения на Украину гнала и до сих пор гонит вовсю (сейчас через Польшу), играет на все стороны конфликта сразу. Им главное - заработок.



И под это Анкара на все пойдет, что в огромной мере объясняет особый режим отношений Путина с Эрдоганом, а заодно - на кой-черт именно в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Они, понятное дело, обречены на провал: договариваться о чем-то с Зеленским бесполезно, да и не даст ему никто выйти из войны, но Эрдогану статус миротворца, по его собственным соображениям, важен.



Ему персонально мы в этом и подыгрываем, не имея по его поводу и по поводу его амбиций на постсоветском пространстве никаких иллюзий.



Как он свою Новую Оттоманскую Порту в виде Организации Тюркоязычных Государств за наш счет строил, так и строит. И дальше строить будет.



Однако любой, кто его на президентском посту сменит, из числа его конкурентов, кем бы этот человек ни был, неизбежно займет активную проамериканскую и агрессивную антироссийскую позицию, чем бы это для Турции и ее экономики не обернулось. И этот факт учитывать необходимо, что, строго говоря, Путин в своем взаимодействии с Эрдоганом и делает. Это называется у французов „реаль политик". Другой она не бывает и не может быть в принципе.



Пока что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что военные корабли через Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре Турция пропускать не будет. Что в текущей ситуации сильно ограничивает возможности НАТО вмешаться в конфликт России с Украиной на стороне Киева - и это для нас плюс.



Символично и то, что, дискутируя с американцами по вопросам буксующих поставок Анкаре военной авиации, турки заявили о возможности, в случае отказа, заключения с Россией договора о поставках Су-57. И, судя по тому, что было с С-400, не блефуют. Тоже плюс.



Ну и наконец, их готовность создать специальную авиакомпанию под перевозку российских туристов о многом говорит. Своя рубашка ближе к телу - как раз про это. А там - как мы сами на Украине сработаем. Боррель же требовал воевать там до победы? Ну это для нас хороший стимул!"