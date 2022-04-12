New York Times: талибы убили и похитили около 490 бывших афган-чиновников и военных

14:29 13.04.2022

NYT: талибы убили и похитили около 490 бывших чиновников и военных



Талибы с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили почти 490 бывших правительственных чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международными силами, сообщается в расследовании газеты New York Times.



Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года объявил о всеобщей амнистии.



Согласно расследованию, журналисты подтвердили 86 убийств только в провинции Баглан, еще 114 человек пропали без вести в Кандагаре. Издание сообщает, что исчезновения и убийства были зафиксированы во всех 34 провинциях Афганистана. По данным газеты, талибы "используют амнистию как ловушку, чтобы выманить солдат из укрытия".



"Они вызвали меня в отделение полиции. Я подумал, что из-за амнистии они могут просто задать несколько вопросов... Они начали бить меня, затем бросили в колодец и говорили мне: "Ты сражался против нас так много лет и убил так много лучших наших людей". Я действительно думал, что они убьют меня... Так много моих однополчан также были брошены в колодец. Эти зверства продолжаются по сей день", - приводит издание слова человека, которого называет бывшим командиром сил безопасности.



Отмечается, что сотрудники газеты проводили расследование в течение семи месяцев. Для проверки данных они использовали различные методы, включая судебно-медицинские экспертизы видео, подтверждение достоверности сообщений местных СМИ, опросы выживших, свидетелей и членов семей погибших. Журналисты также проанализировали данные правозащитных организаций.



В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.



Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.



В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.