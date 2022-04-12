Новый президент Чили Габриэль Борич переехал жить в криминальное гетто. Поближе к народу

14:30 13.04.2022

Президент латиноамериканской страны поселился в гетто

Новый президент Чили Габриэль Борич переехал в криминальный район ради улучшения условий



Новый президент Чили, 36-летний Габриэль Борич, поселился в гетто ради того, чтобы улучшить условия жизни в нем. Об этом сообщает Bloomberg.



Вступивший в должность в марте 2022 года глава латиноамериканского государства решил возродить районы, страдающие от преступности и нищеты, - в последние годы в стране обострилась ситуация с ними. В феврале Борич переехал в один из самых криминальных районов Сантьяго - Юнгай.



Население Юнгая выразило надежду, что, благодаря проживанию Борича, им станет безопаснее жить. В настоящий момент они заметили улучшение ситуации. На улицах все чаще стали появляться полицейские машины, а торговцы наркотиками ушли с привычных точек подальше от места, где живет президент. Они также отметили значительное развитие местной экономики - активность в магазинах, пекарнях и ресторанах выросла, стали открываться новые точки. Кроме того, спрос на недвижимость в Юнгае резко вырос, так как многие захотели жить рядом с президентом. Цены на недвижимость, которые в последние годы падали, выросли на 15 процентов.







"С тех пор как он переехал, все стало по-другому", - рассказал Альваро Пенафиэль, директор музыкального магазина в Юнгае. Некоторые чилийцы опасаются, что через четыре года, когда закончится президентский срок Борича, все может вновь откатиться обратно.



В районе Юнгай многие старинные особняки, а также дома в стиле ар-деко и баухаус на протяжении многих лет находились в аварийном состоянии. Часть из них была снесена для постройки многоэтажек. Кроме того, жители жаловались на заброшенные участки, заваленные мусором, переполненные дома с мигрантами, а также наркодилеров, беспрепятственно торгующих наркотиками.