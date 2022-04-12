 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменским женщинам запретили увеличение губ и наращивание ресниц. Итак красивые
14:55 13.04.2022

Увеличение губ и наращивание ресниц запретили в Туркменистане
13 апреля 2022, Вера Басилая
Сотрудники полиции в Туркменистане предупреждают косметические салоны о запрете на оказание ряда косметических услуг: за наращенные ресницы, накладные ногти и увеличенные губы грозит штраф.

"Они предупреждают, что введен запрет на оказание таких услуг, как введение ботокса, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей", – приводит "Ридус" слова одного из сотрудников салона.

Женщин, нарушивших запрет, а также владельцев салонов красоты могут задержать и оштрафовать. Впрочем, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, полицейские не предъявляют.

Штрафы за использование инородных предметов на своем теле для клиенток составляют от 7 до 12 тыс. рублей, а мастерам и владельцам грозит до 24 тыс. рублей штрафа.

Ранее в Афганистане потребовали от женщин не выступать против ношения хиджаба.

Источник - взгляд
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