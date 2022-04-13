 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.04.2022
18:52  Выступающего Байдена обосрал голубь. Перепутал со старой статуей?
18:37  В Астрахани 14/04 пройдет международный круглый стол "Будущее России - будущее Евразии: новые окна возможностей"
18:25  27 лет руководивший Белгородской область РФ Савченко рассказал в мемуарах, как общался с "Господом Земли Моностоном"
18:20  Перемешанные ценности. О шпионских методах торговли российской нефтью, - "Къ"
15:51  Власти Казахстана и клан Назарбаева единым фронтом пошли против России, - А.Курманов
14:55  Туркменским женщинам запретили увеличение губ и наращивание ресниц. Итак красивые
14:30  Новый президент Чили Габриэль Борич переехал жить в криминальное гетто. Поближе к народу

14:29  New York Times: талибы убили и похитили около 490 бывших афган-чиновников и военных
13:57  Зачем Турция играет на все стороны конфликта сразу, - Е.Сатановский
13:32  70 лет комсомольскому вожаку, текстильщику и пионеру сотовой связи Таджикистана Мамаджону Хамидову
12:31  Таджики бьют из минометов по кыргызскому селу Достук-Дружба...
12:23  Манкуртизация Украины, - Св.Князев
12:17  США: ползучая война с Европой, - Е.Пустовойтова
11:04  Вонючий случай. Жанат Самат только два месяца пробыла Мусорной королевой Казахстана
10:59  Власти Туркменистана почти полностью заблокировали интернет
10:55  Судьба Макрона как президента Франции решится в Мариуполе? - В.Прохватилов
10:53  А если России надоест любоваться на европейских лицедеев? - Д.Седов
10:49  Зверополис. Мэрия Бишкека потратит 4,2 миллиона сомов на отстрел бездомных зверушек
10:46  Оппозиция в Кыргызстане. Когда есть спрос, но не устраивают предложения, - Д.Подольская
10:41  Российский газ: Анкара скупает и выигрывает, - Вера Жердева
10:39  В Мариуполе сдались остатки 36-й бригады морпехов Украины - более 1000 штыков и 1 британец
10:36  Эрдоган махнет США крылом Су-57, - "СП"
10:06  Хинди янки бхай бхай. США стремятся стать главным партнером Дели, - С.Строкань
08:52  CША требуют от Пакистана осудить Россию, - В.Скосырев
07:57  Маньяк-негр в Нью-Йоркском метро перестрелял 30 пассажиров
07:49  Иран опасается штурма своих дипмиссий в Афганистане, - И. Субботин
01:04  Современный мир... В джунглях больше правил и порядка, - генерал Асад Дуррани
01:03  Новые вызовы для России и Центральной Азии, - Денис Шарафутдинов
00:43  Понуждение к доллару, или Кому война, кому - мать родна
00:30  Как именно Китай вернет себе и поглотит Тайвань? - А.Савельев
00:05  Всю нефть и газ спрятать от санкций не получится. Европа вернется в позапрошлый век, - А.Комраков
Вторник, 12.04.2022
22:31  На кыргызско-таджикской границе вновь огневой контакт - ранен 1 таджикский карацупа
22:23  На Украине поймали главного предателя - кума Путина Медведчука
21:37  За профнепригодность? Уволен глава Ситуационного центра КазСовбеза "руханист" Есин
19:36  Энергетическое саморазрушение Европы, - Андрей Конопляник
19:34  Путь Поднебесной к мирному атому, - Андрей Гагаринский
19:15  О патриотах и предателях. Уехавшим, - Игорь Левитас
17:42  Вместо западных в Россию придут индийские сетевые магазины, - "РГ"
17:16  В Казахстане продолжают выполнять госпрограмму повышения идентичности "Рухани жангыру"
17:02  Какой может быть следующая "адская" санкция против России? - В.Катасонов
16:21  Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
16:08  Новым командующим РосАрмией на Украине назначен генерал Дворников
15:16  Вместо 20 тысяч "международных террористов" - 12-ть ОПГ... КазПрокуратура пересмотрела состав "январских" боевиков
15:06  Послом Кыргызстана в Таджикистан отправлен кадровый дипломат Эрлан Абдылдаев
13:56  Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, - "Хуаньцю шибао"
13:54  Есть ли у Путина средства для большой войны против "вырождающейся Европы"? - Ф.Пармантье, Ж.Пеллистранди
13:52  Причины "огненного января" в Казахстане, - Гульмира Илеуова
13:32  Россия заморозила восстановление "Гагаринского старта" на Байконуре
12:28  России никак не удается починить трубу КТК
11:07  Ну, за искусство! Казахстан и США провели первое заседание "Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам"
10:57  "Узбекнефтегаз", UzAuto Motors и Uzbekistan Airways выведут на IPO
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Власти Казахстана и клан Назарбаева единым фронтом пошли против России, - А.Курманов
15:51 13.04.2022

13.04.2022 Айнур Курманов.

Власти Казахстана продолжают прежнюю политику в интересах Запада, а именно – линию по изоляции России, прикрываясь официальными опасениями, связанными с нежеланием попасть под вторичные санкции. И аналогичный курс проводит сейчас не только правительство, но и банки второго уровня, находящиеся до сих пор в собственности семьи Нурсултана Назарбаева.

Как известно в начале апреля первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью европейской прессе уже заявлял, что Нур-Султан (Целиноград) примет деятельное участие в создании кордона вокруг России. Но вместо дезавуирования подобного послания власти республики уже на уровне правительства официально поддержали данную позицию.

Власти Казахстана продолжают прежнюю политику в интересах Запада, а именно – линию по изоляции...
Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Правда, конечно, уже в более дипломатической форме, потому и поручили это сделать министру иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, проводившему многие годы курс на сближение с США и ЕС.

"У Казахстана особые отношения с Россией, дружеские с Украиной, война болью отзывается в сердцах казахстанцев. Казахстан всегда выступает против санкций как метода международного давления, только если эти санкции не приняты ООН, но, чтобы самим не заработать вторичные санкции, мы не будем помогать обходить их", – подчеркнул глава казахстанского дипломатического ведомства.

Что это может означать? Многолетняя проституированная политика "многовекторности" и лавирования между Москвой и Вашингтоном не просто зашла в тупик, а является в нынешних условиях откровенным предательством, так как очень четко ставится акцент именно на том, что государство будет четко соблюдать санкционный режим в отношении России. Под это даже будет подводиться соответствующая новая законодательная база.

И это делается не просто для отвода глаз и якобы для успокоения европейских и американских инвесторов, чью собственность и капиталы защищал в январе от бастующих нефтяников и металлургов Касым-Жомарт Токаев, а с целью обозначить рубежи и экономические и политические границы. Не зря тот же Тиумр Сулейменов и чиновники правительства заявляли о разработке альтернативного маршрута транспортировки добываемого сырья через Каспий в обход России.

Поэтому и заново запущен британско-турецкий проект Организации тюркских государств в рамках интеграции вокруг Анкары. А это уже осознанный геополитический выбор в сторону Запада через турецкую "евроинтеграцию".

И эта линия будет неминуемо вести сейчас к разрушению ЕАЭС. Возможно, сама организация и останется формально, как например СНГ, но уже будет в подобных условиях играть декоративную роль, лишившись главной цели – консолидации постсоветского пространства.

Надо брать больше – вся Центральная Азия может быть уведена из-под влияния России и Китая, под ударом может оказаться геостратегический мост между двумя великими державами, как и проект построения "Большой Евразии". Подобная угроза ставит ребром вопрос переформатирования правящих элит бывших среднеазиатских советских республик, которые заинтересованы в сохранении неоколониальной вывозной экономики в интересах Запада.

При этом от властей Казахстан в своей антироссийской деятельности не отстают и местные олигархи, в частности, члены семьи Назарбаева. Так, в телеграм-каналах и социальных сетях Народный банк Казахстана, принадлежащий среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву рассылает своим клиентам письма с просьбой завершить расчеты с деловыми партнерами, имеющими счета в филиалах "Сбербанка России" и "Альфабанка".

При этом предлагается завершить все операции со Сбером до 13 апреля, а с "Альфабанком" до 6 мая. Кроме этого назарбаевские банкиры сопровождают эти сообщения списком российских банков и предприятий, попавших под санкции Запада с указанием, что списки лиц и банков может меняться. Также отрытым текстом пишут:

"Рекомендуем вам при планировании проведения расчетов и операций учитывать установленные международные экономические санкции".

Если это не фейк, так как опровержения со стороны Народного банка до сих пор нет, то выходит, что назарбаевские родственники советуют казахстанцам немедленно отказаться от ведения бизнеса со Сбером, "Альфабанком" и другими российскими банками. Это уже конкретная пропагандистская акция в интересах Запада, тем более, что указанные банки имеют свои крупные филиалы в республике.

Получается, что Тимур Кулибаев под шумок "о международных санкциях" вытесняет серьезных конкурентов, которые угрожают господству его финансового капитала в стране, и делает одновременно тем самым реверанс в сторону Вашингтона и Брюсселя, действуя в фарватере политики правительства и администрации президента. Таким образом правящая казахстанская элита показывает свою лояльность и выторговывает для себя неприкосновенность активов в офшорах, США, Англии и странах ЕС.

Хозяин Народного банка средний зять Елбасы Тимур Кулибаев.

Как говорится, несмотря на драку за власть и передел собственности внутри страны, в итоге, что у группировки Токаева и что у группировки семьи Назарбаева в реальности оказались общие интересы и сохранилась прежняя преемственность курса. У двух фракций проявилась страстное желание во чтобы то ни стало, даже за счет предательства России, обеспечить свой статус кво на Западе.

Правда, что ожидать от компрадоров, которые прикрывают свою гнилую позицию показным пацифизмом и одновременно строят на юге республики новую американскую военно-биологическую лабораторию четвертой степени защиты с подземным хранилищем для особо опасных патогенов со всего мира. Этот объект одновременно угрожает России, Китаю, соседним Узбекистану и Киргизии, но зато дает призрачные гарантии "суверенитета" и "независимости" от Москвы и Пекина.

При этом внутри казахстанского общества властями поддерживается незначительная группа, выступающая на стороне Украины в нынешнем конфликте, и наоборот, усиливается прессинг на сторонников России. Это при том, что абсолютное большинство казахстанцев даже по официальным опросам либо поддерживает Москву, либо занимает нейтральную позицию.

Так, пару недель назад бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope провело опрос среди граждан Казахстана и оказалось, что "39% опрошенных поддерживают Россию в данной войне. Почти половина (46%) придерживаются нейтралитета". А вот за поддержку Украины и стран Запада выбрали строку всего 6%. Укреплять союз тюркских государств выбрали 14%, наращивать военный потенциал – 12%.

Получается, что власти сознательно поддерживают эти 6% граждан, разрешают проводить оголтелым националистам и русофобам свои митинги и акции, сажая и выгоняя с работы представителей абсолютного большинства, выступающих за союз с Россией. Более того, казахстанский сегмент интернета захватили 20 тысяч активных пользователей социальных сетей, поддерживающих киевский режим и Запад и навязывающих свою повестку всему обществу.

При этом с 28 февраля в республике заблокировали вещание всех российских телеканалов якобы из-за позиции интернет-провайдера "Ремстройсервис", принявшего такое смелое решение. На самом деле это было волевое решение администрации президента, которая решила ограничить информационное и культурное влияние соседа на умонастроения казахстанцев в пользу пропаганды оголтелых поклонников свидомых и проамериканских НПО и фондов.

При этом в отличие от той же Киргизии никто организовано не встал на защиту России и в ее поддержку, так как в течение 30 лет Назарбаевым подавлялись не только оппозиционные организации, но и русские объединения, а старейшая Коммунистическая партия Казахстана как раз была ликвидирована по решению Верховного суда РК в 2015 году под влиянием событий на Донбассе.

Подобная политика все более и более усиливает антироссийскую и русофобскую кампанию внутри Казахстана и ведет к монополизации информационного и политического пространства националистами и сторонниками Запада.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649854260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
- Темпы экономического роста Казахстана ускорились до 4,4%
- В Казахстане финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое
- Ерлан Карин провел встречу с заместителем Государственного секретаря США Узрой Зеей
- В Мажилисе состоялось 19-е заседание Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз"
- Кадровые перестановки
- 28,8 процента акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность – Правительство РК
- Мажилисмены предложили новые инструменты государственного стимулирования развития зернового рынка страны
- В Нур-Султане состоялась научная форум-выставка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  