Власти Казахстана и клан Назарбаева единым фронтом пошли против России, - А.Курманов

15:51 13.04.2022

13.04.2022 Айнур Курманов.



Власти Казахстана продолжают прежнюю политику в интересах Запада, а именно – линию по изоляции России, прикрываясь официальными опасениями, связанными с нежеланием попасть под вторичные санкции. И аналогичный курс проводит сейчас не только правительство, но и банки второго уровня, находящиеся до сих пор в собственности семьи Нурсултана Назарбаева.



Как известно в начале апреля первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью европейской прессе уже заявлял, что Нур-Султан (Целиноград) примет деятельное участие в создании кордона вокруг России. Но вместо дезавуирования подобного послания власти республики уже на уровне правительства официально поддержали данную позицию.



Власти Казахстана продолжают прежнюю политику в интересах Запада, а именно – линию по изоляции...

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Правда, конечно, уже в более дипломатической форме, потому и поручили это сделать министру иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, проводившему многие годы курс на сближение с США и ЕС.



"У Казахстана особые отношения с Россией, дружеские с Украиной, война болью отзывается в сердцах казахстанцев. Казахстан всегда выступает против санкций как метода международного давления, только если эти санкции не приняты ООН, но, чтобы самим не заработать вторичные санкции, мы не будем помогать обходить их", – подчеркнул глава казахстанского дипломатического ведомства.



Что это может означать? Многолетняя проституированная политика "многовекторности" и лавирования между Москвой и Вашингтоном не просто зашла в тупик, а является в нынешних условиях откровенным предательством, так как очень четко ставится акцент именно на том, что государство будет четко соблюдать санкционный режим в отношении России. Под это даже будет подводиться соответствующая новая законодательная база.



И это делается не просто для отвода глаз и якобы для успокоения европейских и американских инвесторов, чью собственность и капиталы защищал в январе от бастующих нефтяников и металлургов Касым-Жомарт Токаев, а с целью обозначить рубежи и экономические и политические границы. Не зря тот же Тиумр Сулейменов и чиновники правительства заявляли о разработке альтернативного маршрута транспортировки добываемого сырья через Каспий в обход России.



Поэтому и заново запущен британско-турецкий проект Организации тюркских государств в рамках интеграции вокруг Анкары. А это уже осознанный геополитический выбор в сторону Запада через турецкую "евроинтеграцию".



И эта линия будет неминуемо вести сейчас к разрушению ЕАЭС. Возможно, сама организация и останется формально, как например СНГ, но уже будет в подобных условиях играть декоративную роль, лишившись главной цели – консолидации постсоветского пространства.



Надо брать больше – вся Центральная Азия может быть уведена из-под влияния России и Китая, под ударом может оказаться геостратегический мост между двумя великими державами, как и проект построения "Большой Евразии". Подобная угроза ставит ребром вопрос переформатирования правящих элит бывших среднеазиатских советских республик, которые заинтересованы в сохранении неоколониальной вывозной экономики в интересах Запада.



При этом от властей Казахстан в своей антироссийской деятельности не отстают и местные олигархи, в частности, члены семьи Назарбаева. Так, в телеграм-каналах и социальных сетях Народный банк Казахстана, принадлежащий среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву рассылает своим клиентам письма с просьбой завершить расчеты с деловыми партнерами, имеющими счета в филиалах "Сбербанка России" и "Альфабанка".



При этом предлагается завершить все операции со Сбером до 13 апреля, а с "Альфабанком" до 6 мая. Кроме этого назарбаевские банкиры сопровождают эти сообщения списком российских банков и предприятий, попавших под санкции Запада с указанием, что списки лиц и банков может меняться. Также отрытым текстом пишут:



"Рекомендуем вам при планировании проведения расчетов и операций учитывать установленные международные экономические санкции".



Если это не фейк, так как опровержения со стороны Народного банка до сих пор нет, то выходит, что назарбаевские родственники советуют казахстанцам немедленно отказаться от ведения бизнеса со Сбером, "Альфабанком" и другими российскими банками. Это уже конкретная пропагандистская акция в интересах Запада, тем более, что указанные банки имеют свои крупные филиалы в республике.



Получается, что Тимур Кулибаев под шумок "о международных санкциях" вытесняет серьезных конкурентов, которые угрожают господству его финансового капитала в стране, и делает одновременно тем самым реверанс в сторону Вашингтона и Брюсселя, действуя в фарватере политики правительства и администрации президента. Таким образом правящая казахстанская элита показывает свою лояльность и выторговывает для себя неприкосновенность активов в офшорах, США, Англии и странах ЕС.



Хозяин Народного банка средний зять Елбасы Тимур Кулибаев.



Как говорится, несмотря на драку за власть и передел собственности внутри страны, в итоге, что у группировки Токаева и что у группировки семьи Назарбаева в реальности оказались общие интересы и сохранилась прежняя преемственность курса. У двух фракций проявилась страстное желание во чтобы то ни стало, даже за счет предательства России, обеспечить свой статус кво на Западе.



Правда, что ожидать от компрадоров, которые прикрывают свою гнилую позицию показным пацифизмом и одновременно строят на юге республики новую американскую военно-биологическую лабораторию четвертой степени защиты с подземным хранилищем для особо опасных патогенов со всего мира. Этот объект одновременно угрожает России, Китаю, соседним Узбекистану и Киргизии, но зато дает призрачные гарантии "суверенитета" и "независимости" от Москвы и Пекина.



При этом внутри казахстанского общества властями поддерживается незначительная группа, выступающая на стороне Украины в нынешнем конфликте, и наоборот, усиливается прессинг на сторонников России. Это при том, что абсолютное большинство казахстанцев даже по официальным опросам либо поддерживает Москву, либо занимает нейтральную позицию.



Так, пару недель назад бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope провело опрос среди граждан Казахстана и оказалось, что "39% опрошенных поддерживают Россию в данной войне. Почти половина (46%) придерживаются нейтралитета". А вот за поддержку Украины и стран Запада выбрали строку всего 6%. Укреплять союз тюркских государств выбрали 14%, наращивать военный потенциал – 12%.



Получается, что власти сознательно поддерживают эти 6% граждан, разрешают проводить оголтелым националистам и русофобам свои митинги и акции, сажая и выгоняя с работы представителей абсолютного большинства, выступающих за союз с Россией. Более того, казахстанский сегмент интернета захватили 20 тысяч активных пользователей социальных сетей, поддерживающих киевский режим и Запад и навязывающих свою повестку всему обществу.



При этом с 28 февраля в республике заблокировали вещание всех российских телеканалов якобы из-за позиции интернет-провайдера "Ремстройсервис", принявшего такое смелое решение. На самом деле это было волевое решение администрации президента, которая решила ограничить информационное и культурное влияние соседа на умонастроения казахстанцев в пользу пропаганды оголтелых поклонников свидомых и проамериканских НПО и фондов.



При этом в отличие от той же Киргизии никто организовано не встал на защиту России и в ее поддержку, так как в течение 30 лет Назарбаевым подавлялись не только оппозиционные организации, но и русские объединения, а старейшая Коммунистическая партия Казахстана как раз была ликвидирована по решению Верховного суда РК в 2015 году под влиянием событий на Донбассе.



Подобная политика все более и более усиливает антироссийскую и русофобскую кампанию внутри Казахстана и ведет к монополизации информационного и политического пространства националистами и сторонниками Запада.