27 лет руководивший Белгородской область РФ Савченко рассказал в мемуарах, как общался с "Господом Земли Моностоном"

18:25 13.04.2022

12.04.2022,



Белгород испытал "Потрясение"

Книга бывшего губернатора привела к отставке высокопоставленных единороссов

Президиум генсовета "Единой России" во вторник исключил из партии первого вице-спикера Белгородской облдумы Елену Бондаренко и заместителя председателя регионального парламента Валерия Сергачева за "действия, дискредитирующие "Единую Россию"". По данным "Ъ", поводом стала нашумевшая книга "Потрясение" бывшего белгородского губернатора, а ныне сенатора Евгения Савченко, в которой он описал опыт спиритического общения с "Господом Земли Моностоном" и выдвинул ряд неоднозначных религиозных и политических тезисов. Труд господина Савченко уже раскритиковали в РПЦ, а к членам его бывшей команды якобы возникли вопросы у правоохранителей.



Об исключении Елены Бондаренко и Валерия Сергачева из "Единой России" (ЕР) днем 12 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, однако причину не назвал. Чуть позже депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова опубликовала решение президиума генсовета ЕР, из которого следует, что вице-спикеры белгородского парламента лишились членства в партии за "совершение действий, дискредитирующих ЕР".



Госпожа Полуянова заявила, что это "ожидаемое, понятное, правильное и своевременное" решение, поскольку ее однопартийцы "дискредитировали политическую систему региона и то, что строилось так много лет". Правда, в чем именно заключалась дискредитация, депутат тоже не раскрыла, но намекнула: "Огромное количество публикаций в СМИ Белгородской области вызвало большой резонанс". Спустя некоторое время в поддержку кадрового решения выступил еще один депутат Госдумы от региона Валерий Скруг.



По данным "Ъ", единороссы намекают на публикацию ярославским издательством "Медиарост" книги экс-главы Белгородской области Евгения Савченко "Потрясение" и последовавшие за этим события. В своем произведении политик, бессменно руководивший регионом 27 лет, рассказывает, как во времена губернаторства через женщину-"боговидицу" по имени Любовь он общался с Сергием Радонежским, Владимиром Высоцким и даже с самим Господом. С последним глава региона обсуждал правителей России и политическую ситуацию на Украине. При этом божественную суть господин Савченко понимает не в общепринятой православной традиции, а как "Господа Земли Моностона", иначе - "Творец монад", то есть "исходных энергетических импульсов, наделенных разумом, основы любого создания во Вселенной".



Собеседник "Ъ" среди бывших сотрудников правительства области говорит, что в чертах "боговидицы" узнается хорват Брацо, имевший большое влияние на белгородские элиты во времена губернаторства Евгения Савченко. Он проводил сеансы лечения молчанием - "тихим взглядом".



Например, в 2014 году в Белгороде встречи с "целителем" проходили в государственной филармонии, онкологическом диспансере, областной клинической больнице и в муниципальном доме культуры в Алексеевке. Выступления Брацо в Белгороде тогда спонсировала группа компаний "Эфко" и ООО "Интегра". Через Фонд Сергия Радонежского учредителями компании "Интегра" выступали сын Валерия Сергачева Станислав и Елена Бондаренко.



Книгу бывшего губернатора уже раскритиковал белгородский митрополит Иоанн. "Там очень много всего такого, чего просто нельзя принять. Иначе надо отказаться от всего, отказаться от нашей истории, отказаться от любви к Богу и к ближнему",- заявил он 25 марта. А 7 апреля белгородские СМИ сообщили, что содержанием "Потрясения" заинтересовались правоохранительные органы, которые проверяют книгу на наличие экстремизма. В рамках этой проверки силовики якобы приходили к бывшим членам команды господина Савченко, в том числе к Валерию Сергачеву, Елене Бондаренко и спикеру облдумы Ольге Павловой. Источник "Ъ" в руководстве ЕР подтвердил интерес правоохранительных органов к ситуации.



Господа Сергачев, Бондаренко и Павлова не ответили на звонки "Ъ". Связаться с самим Евгением Савченко тоже не удалось, его помощник Андрей Бронин пообещал изучить вопросы "Ъ".



По инициативе Вячеслава Гладкова 15 апреля Белгородская облдума соберется на внеочередное заседание, на котором, по неофициальной информации, будет рассмотрен вопрос о сложении Валерием Сергачевым и Еленой Бондаренко полномочий вице-спикеров. В пресс-службе парламента отказались от комментариев "Ъ".



Доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Немцев видит в этих событиях раскол команды бывшего губернатора Евгения Савченко: "Понимая, что он становится маргиналом, они стараются дистанцироваться, выдавить из политической повестки региона и своей среды наиболее одиозных сторонников".



Сергей Толмачев, Воронеж