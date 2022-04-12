Выступающего Байдена обосрал голубь. Перепутал со старой статуей?

18:52 13.04.2022

Голубь испачкал костюм Байдена во время его речи о ценах на бензин



Джо Байден попал под "обстрел" во время выступления в Айове. В тот момент, когда президент США обещал на 10 центов снизить цены на бензин, его внешний вид испортила птица. Все произошло в прямом эфире, передает телеканал "Россия 24".



Байден то ли этого не заметил, то ли решил проигнорировать голубиную "метку". От начала выступления прошло всего три минуты, и белое пятно "красовалось" на его левом лацкане все оставшееся время – прямо над брошью с американским флагом. Многие пользователи сети сочли это очень символичным.







Это не единственный конфуз во время выступления Байдена. Он перепутал Китай и Украину, назвав Поднебесную крупнейшим поставщиком пшеницы.