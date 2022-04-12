"Ведутся переговоры"... КырПрез Жапаров дал заявление по поводу последних бое-стычек с таджиками

20:11 13.04.2022

Президент Садыр Жапаров обратился к СМИ и блогерам.



В своем обращении он просит:



"Уважаемые кыргызстанцы! Мы не сдвинемся с демократического пути. Свобода слова и права человека, безусловно, будут сохранены и соблюдаться. У нас в стране каждый может говорить все, что захочет и может выходить на различные акции. Ограничений никаких нет.



Но я бы просил об одном журналистов и тех, кто считает себя блогерами. Когда дело касается конфликтных вопросов с соседними государствами, не позволяйте себе распространять различные видео- и фотоматериалы, искажающие информацию и оскорбляющие лидеров этих стран. Это не соответствует морально-этическим нормам. Тем самым, вы усугубляете ситуацию и провоцируете ссору между двумя народами.



Да, есть проблема границ. Проблема, которая не решается на протяжении уже 30 лет требует большой осторожности и предусмотрительности. Ведутся переговоры. Есть много неописанных километров. Это займет время. Даст Бог, я намерен решить этот вопрос до конца своего президентства.



Уважаемые кыргызстанцы. Давайте перестанем распространять ложную информацию, только прикрываясь свободой слова. Месяц назад под фейковым аккаунтом распространяли информацию о том, что Кыргызстан якобы начал переправлять в Украину тяжелую военную технику и солдат. Были и граждане, которые через официальные СМИ распространяли такую информацию. Во-первых, стыдно так делать.



Во-вторых, Кыргызстан представляют мировому сообществу в ложном свете.



Если хотите быть оппозицией, то будьте ею лично мне, оставьте страну в покое. Не играйте с войной. Пусть Бог защитит наш народ от войны".