Замом акима Ташкента по "цифре" стал местный кореец Хен

00:02 14.04.2022

Алексей Федорович Хен назначен заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий - директором Департамента цифрового развития, сообщила пресс-служба столичной администрации.



Алексей Хен родился в 1983 году в Хорезмской области. В 2005 году окончил Ташкентский государственный юридический институт (ныне ТГЮУ).



До настоящего времени работал первым заместителем директора общества с ограниченной ответственностью "Департамент цифрового развития" при хокимияте Ташкента.



"Газета.uz" в феврале рассказывала о том, как Департамент цифрового развития создал интерактивную карту возраста столичных зданий.