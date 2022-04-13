 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хан Шариф. Мотивы пакистанского кризиса, - Илья Титов
00:35 14.04.2022

Хан Шариф. Мотивы пакистанского кризиса
Илья Титов
13.04.22

Пакистан – этот странный клубок военных шпионов и лондонских богачей на перекрестье Азии – вспыхнул парламентским кризисом. Премьера Имрана Хана, выпускника Оксфорда и бессменного лидера "Движения за справедливость", отстранили от власти. Формально процедура называется "вынесением вотума недоверия" и "смещением с поста", но единодушие, с которым в "парламентской" процедуре приняли участие две противоборствующие партии – правая Пакистанская мусульманская лига и левая Пакистанская народная партия – намекает, что исполнение демократических протоколов здесь ни при чем.

ПМЛ носит такое же название, как партия отца-основателя государства Мухаммада Джинны, но имеет отношение к ней примерно такое же, как современный Гоминьдан имеет к партии Чан Кайши – чисто символическое. ПНП – настоящее государство в государстве, берущее начало в эпохе власти Зульфикара Бхутто в конце 1960-х и управляемое его потомками. Между этими двумя силами оказался зажат Имран Хан, пришедший в политику в 1990-х на волне популярности после победы на чемпионате мира по крикету – Хан был капитаном сборной, а в 2018 году его победу на выборах приписывают помощи армии, которой надоела постоянная грызня между ПМЛ и ПНП.

Первый вотум недоверия премьеру Секретариат Национальной ассамблеи вынес еще 8 марта, после чего Хан потребовал у президента страны Арифа Алви распустить парламент и объявить о досрочных выборах. Решение о роспуске было принято, однако тут же вступило в конфликт с судебной властью – Верховный суд отменил указ президента. В ответ распущенный парламент большинством голосов издал циркуляр, отстраняющий Хана от власти. Премьер (которого западная пресса вовсю называет "бывшим" и "смещенным") объявил это государственным переворотом и призвал своих сторонников протестовать. В попытках сместить себя он обвинил США, отношения с которыми в эпоху Байдена серьезно ухудшились. Исход пакистанского кризиса еще не ясен, но уже сейчас видны мотивы, несправедливо игнорируемые прессой, в представлении которой протест вырос на ровном месте.

Оппозиция до поры считала Имрана Хана бумажным тигром – местные журналисты всерьез писали, что почти вся имеющаяся у премьера поддержка обладает чисто виртуальным свойством, а пост он занимал исключительно из-за симпатий армии и центристских позиций.

Высыпавшие по всей стране демонстрации показали, что за Ханом стоит реальная сила из многих десятков тысяч сторонников. Хан, занимающий пост премьера с 2018 года, построил отличные отношения с Китаем, пользующимся пакистанской территорией для торгового коридора с Ираном и для доступа к Индийскому океану, на берегу которого близ персидской границы китайцы на 40 лет арендовали порт Гвадар. Вместе с этим Хан поддерживал добрые отношения с Россией – вспомните, кто приезжал в гости к Путину 24 февраля, в день начала СВО. Оппоненты даже упрекали Хана в хорошем отношении к Индии – причины на то были, ведь 20 марта премьер заявил, что восхищается действиями индийского руководителя Моди по защите интересов индийского народа. Хан долгое время был уважаем в армии (иначе в Пакистане долго у власти не удержаться), но в решающий момент она отказалась принимать сторону в противостоянии премьера и парламента – аналитики называют тому причиной открыто критиковавшего Хана главу генштаба и проамериканского генерала Камара Баджву, которого Хан попытался снять с должности за день до отстранения. Иными словами, на наших глазах произошла попытка военного переворота.

Поддержка Хана улицей могла пустить ситуацию по турецкому сценарию 2016 года, когда такая попытка (пусть и в Турции армия куда менее влиятельна) была задавлена сопротивлением сторонников власти.

Незадолго до начала кризиса пакистанская пресса удобно "слила" дипломатическую почту, согласно материалам которой посол Пакистана в США Шерри Рехман сообщил в Исламабад о предупреждении Госдепа. Хан, намекнуло ведомство Энтони Блинкена, должен сам уйти в отставку, либо американцы задействуют свои силы в парламенте. Так и произошло – в результате кризиса депутаты "Движения за справедливость" и сторонники Хана отказались от мест в парламенте, а оставшиеся представители избрали новым премьером Шахбаза Шарифа, лидера ПМЛ. Семейство Шарифов известно в Пакистане как главные лоббисты хороших отношений с Китаем, так что назначение прокитайского главы государства либо является шагом Пекина по купированию кризиса, либо США имеют недекларируемый интерес, идущий дальше смещения Имрана Хана из-за его связей с Китаем.

Источник - zavtra.ru
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